Escogen a BBVA como mejor banco digital de A. Latina

La publicación británica The Banker, del grupo Financial Times, eligió a BBVA como el mejor banco digital en Europa y América Latina en sus Innovation in Digital Banking Awards. Además, la revista especializada premió en esta edición a la mejor colaboración entre un banco y una “fintech”, a la solución biométrica de Veridas para los clientes pensionados de México.

La estrategia de digitalización de la entidad financiera ha demostrado ser una gran ventaja frente al desafiante escenario en el que los clientes del banco utilizan cada vez más los canales online. De hecho, los clientes digitales del Grupo han crecido un 36% en los últimos dos años y suman 43,6 millones, un 70% del total de clientes en el mundo. La digitalización permite al banco ser más eficiente y, sobre todo, brindar a los clientes canales cómodos, sencillos y accesibles para que puedan relacionarse con BBVA cuando y como más les convenga.

La estrategia está mostrando buenos resultados y convence a medios especializados como The Banker.

The Banker asegura en su premio de banca digital en América Latina que “la innovación y la digitalización siguen en el centro de la estrategia de BBVA”, como lo demuestra la creciente adopción de las soluciones digitales en la región, que van desde la “app” hasta las ventas a través de canales digitales.

Como ejemplo de esta innovación BBVA México diseñó un producto de seguro llamado “Tu médico particular”, que asesora a clientes a través de la red comercial para ofrecerles una cobertura sanitaria de forma inteligente. Además, con productos como “Double play” el banco está ampliando su estrategia para competir con los neobancos.

Asimismo, en materia de pagos la entidad ha ampliado recientemente su PSP Openpay de México a Colombia, Perú y, muy pronto, Argentina, completando la amplia oferta de soluciones digitales de vanguardia.

La publicación británica también destaca “el catálogo de inversión de empresas y fondos de la filial suiza, que ofrece hasta 11 inversiones temáticas, entre ellas cambio climático, economía circular o robótica. El reconocimiento como mejor banco digital de Europa de The Banker se une al de Euromoney, que recientemente otorgó este mismo galardón en sus Awards for Excellence 2022.