Lupa de la Contraloría al PAE en 96 entidades territoriales

La Contraloría General de la República ha visto con preocupación cómo las instituciones educativas y las entidades territoriales certificadas no están preparadas para ofrecer la alimentación que deben recibir los niños, niñas y adolescentes con motivo de su regreso presencial a clases.

Un caso particular es el departamento de La Guajira, donde inclusive no se está garantizando el 100 por ciento de la alimentación a los estudiantes, y menos en las cantidades que ordena la minuta.

De ahí la preocupación del contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda: “Eso no es solo en La Guajira, es en todo el país”, afirma.

El funcionario habló con EL NUEVO SIGLO sobre esta problemática.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué ha encontrado la Contraloría con relación al PAE?

LUIS CARLOS PINEDA: Primero, nosotros entendemos en estos momentos las denuncias que tienen que ver con el retorno presencial de los estudiantes para este segundo semestre. De los casos puntuales, entre ellos La Guajira, una institución, San Juan Bautista, donde se ha encontrado que no se están asignando las raciones conforme a las minutas; y asimismo no están garantizando el 100 por ciento del cubrimiento.

ENS: ¿Y es solo en La Guajira?

LCP: En esta situación lo que vemos es el diagnóstico en todo el país que, efectivamente, muchas entidades territoriales no están preparadas frente al tema de la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el retorno presencial. De ahí que hacemos un llamado a una supervisión de las pruebas que se han recaudado frente a estas investigaciones que tienen que ver con los recursos que se están asignando para los niños, niñas y jóvenes del país que están pendientes de su alimentación escolar en el colegio.

ENS: ¿Qué departamentos les preocupa?

LCP: Nosotros en estos momentos tenemos estrategia en todo el país, sin embargo, conforme a lo que se ha indicado en nuestra responsabilidad fiscal tenemos algunas preocupaciones sobre todo en la Región Caribe considerando que aquí se concentran una gran cantidad de responsabilidad fiscal, tenemos varias indagaciones.

Como le digo, más que la región estamos hablando de la evaluación de cerca 96 entidades territoriales certificadas que están dispuestas para prestar el servicio del PAE en el retorno de la presencialidad, esta situación la debemos ver con todo el impulso necesario para verificar que efectivamente en cada Departamento estén entregando estas raciones como debe ser.

ENS: ¿Qué tipo de alimentación se les está ofreciendo a los niños?

LCP: Recordemos que en la presencialidad se les garantiza un complemento alimenticio en la mañana, un complemento en el almuerzo y esto obedece también a unas minutas, guardando una correspondencia en lo que tiene que ver con un gramaje, con buena calidad de los alimentos, conforme a las minutas que entrega la Unidad de Alimentación Escolar.

Lo que estamos viendo en algunos casos puntuales, por lo menos en lo que tiene que ver con La Guajira, es que no se están entregando las proteínas y esto es lamentable, porque es uno de los alimentos claves para generar capacidades en los niños, y además no se está garantizando un cubrimiento del 100 por ciento de la institución educativa.

ENS: ¿Cuál es el llamado que se les hace a los Departamentos?

LCP: El llamado fundamental es que se les ha asignado primero los recursos para que presten el servicio de Alimentación Escolar con la mejor calidad, con oportunidad, y generando condiciones adecuadas para la alimentación de los niños en el país. El llamado es a que la Contraloría estará dispuesta con todos sus equipos, en todas las entidades territoriales certificadas del país, con el fin de recaudar cómo se está prestando el servicio de la institución escolar.

También hay que hacerles un llamado a los padres de familia que la alimentación debe ser en oportunidad y calidad, debe contemplar elementos proteínicos, cereales, tubérculos, leche, esto no es un favor, es un deber que tienen las entidades, los contratistas y las Gobernaciones para garantizar la alimentación escolar con calidad y oportunidad.

ENS: ¿Qué pasa en departamentos como Huila y Tolima?

LCP: Estamos levantando la información pertinente, sin embargo en los temas propios de Alimentación Escolar por regiones adelantamos cerca de 180 actuaciones de responsabilidad fiscal asociadas a irregularidades en prestación de servicio de Alimentación Escolar por 47 mil millones.

En el caso puntual, lo que tiene que ver con la Región Central, la Centro Oriente, Centro Sur, es donde están estos Departamentos, estamos adelantando cerca de 30 de actuaciones en las que estamos evidenciando las responsabilidad de lo que tiene que ver con la vigencia de 2020, y lo que tiene que ver con la vigencia de 2021 en lo que tiene que ver con la Alimentación Escolar ya en la presencialidad. Estamos disponiendo de los equipos necesarios y estaremos informando sobre estas actuaciones.

ENS: ¿Ya se han reunido con la Ministra de Educación para presentar esta alerta?

LCP: La Ministra de Educación ha impulsado la Unidad de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender que ya es una realidad para el año 2020, es una unidad adscrita al Ministerio pero con la responsabilidad fundamental de garantizar toda la prestación de este servicio, la asignación de los recursos y supervisar que se estén entregando conforme a las normas.

Tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio y con la Unidad de Alimentación Escolar, esta semana nos reuniremos para ver las actuaciones frente a los programas de Alimentación Escolar.

“No hay ni ollas ni platos”

El caso de la Institución Educativa San Juan Bautista, en el corregimiento de Cotoprix donde se ha encontrado que no se están asignando las raciones conforme a las minutas, no es el único, pues la visita de la Contraloría evidenció que sucede lo mismo en otros planteles.

Es el caso de la Institución Educativa Familia de Nazareth donde no hay ollas, platos ni refrigeración.

“Encontramos que aún los niños no están recibiendo lo que requieren porque la cocina no funciona, todavía no hay ollas, no hay refrigeración ni los elementos para servir”, aseguró Gabriel Romero, contralor Delegado para el Sector Agropecuario que formó parte de la delegación que practicó las inspecciones.

Dice el funcionario que se logró una solución parcial con los padres de familia, las directivas del colegio, la Alcaldía y la Gerencia Temporal del Ministerio de Educación para dotar la cina de la institución educativa en un lapso de 15 días “porque los niños tienen que comer para poder aprender. Hay muchos niños en la que van al colegio para poder alimentarse porque en sus casas no tiene recursos”, sostiene.