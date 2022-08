A cuidar su bolsillo: evite créditos costosos y gastos innecesarios

El alto costo de vida por cuenta de la inflación que ha afectado en especial el precio de productos básicos de la canasta familiar, la volatilidad del dólar en las últimas semanas, registrando históricos al alza, así como el último dato del Banco de la República que dejó la tasa de inversión o de intereses en el 9%, han hecho que muchas familias colombianas cambien sus hábitos de consumo, tanto en preferencias como en prioridades.

Algunos hogares, por ejemplo, ya han venido reemplazando algunos productos básicos de la canasta familiar por otros más económicos y esto hace parte de cómo los colombianos enfrentan el fenómeno inflacionario.

De acuerdo con la última Encuesta de Pulso Social realizada por el DANE, el 63,1% de los y las jefes de hogar sostuvo que no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace un año; el 28,5% tenía las mismas posibilidades y el 8,4% tenía mayores posibilidades de realizar estas compras. Lo que se puede deducir es que el alza en la inflación no solo impactó en el precio de los alimentos, sino también en otros productos de preferencia de los colombianos.

Por esta razón algunos expertos consideran que es importante ser consiente a la hora de gastar o de comprar, en especial si las transacciones no se realizan en efectivo, sino con tarjetas de crédito, u otro tipo de financiamiento, teniendo en cuenta el incremento en las tasas de interés. Otro factor que recomiendan algunos analistas de mercado es no hacer compras en dólares, debido a su volatilidad y a que ha presentado incrementos históricos.

Al respecto Natalia Tovar, vicepresidenta jurídica de Experian Spanish, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “lo principal a la hora de solicitar un crédito es evitar que este represente un sobreendeudamiento, para que las personas no generen obligaciones financieras que no puedan sostener en el tiempo”.

Toma de decisiones

De acuerdo con Tovar, entender, consultar y cuidar el puntaje de crédito de DataCrédito que las personas obtienen, producto de su experiencia crediticia, es necesario, así como el cumplimiento de sus obligaciones, las cuantías que les han sido otorgadas por el mercado y los plazos de pago. Para las entidades originadoras esa información y puntaje también es muy importante en la toma de sus decisiones al momento de evaluar un riesgo.

“Las personas, así como las empresas deben gestionar adecuadamente su puntaje de crédito, reconociendo la información que las Centrales de Riesgo reportan, para poder tomar acciones sobre algún caso imprevisto. Es muy importante no sobreendeudarse y por eso se debe ser más conscientes del endeudamiento que están manejando”, enfatizó Tovar.

Hay otras variables que tienen un impacto en el tiempo, como la experiencia crediticia, el comportamiento de pago o el número de créditos abiertos y cerrados. Por eso se debe hacer una planeación al momento de solicitar y abrir una nueva obligación financiera, no vaya a ser que represente deudas imposibles de pagar.

Ahorro

De otro lado, la experta dio algunos tips para que las personas puedan establecer una estrategia efectiva para el ahorro y conseguir todas sus metas a corto, mediano y largo plazo. En primera instancia proponerse una meta para guardar dinero. Antes de comenzar a gastar, separe de sus ingresos el monto que corresponde al ahorro. Si el ahorro va después de los gastos es posible que no lo logre. Es importante mantener siempre un fondo de reserva para casos de emergencia.

Además, también es importante que pague sus deudas a tiempo y no exceda su capacidad de endeudamiento, pues esto se verá en su historial crediticio. Entre tanto evitar el consumo innecesario es fundamental, muchas veces la publicidad y las promociones incentivan al consumidor a adquirir cosas que no necesita, y que superan su presupuesto. Antes de comprar algo, pregúntese si realmente lo necesita o si puede esperar.

Gastos “hormiga”

Por otra parte, algunos expertos recomiendan evitar los gastos “hormiga”, como en tinto, cigarrillos, empanadas, entre otros, que no suelen tenerse presentes al momento de hacer el presupuesto, ya que se piensa que no representan una gran suma de dinero. Sin embargo, están entre los egresos que más generan salidas de efectivo y que terminan afectando el flujo de caja.

Ojo con los avances para cubrir deudas

Según David Nieto Martínez, director del programa de Finanzas de la Universidad El Bosque, es fundamental evitar realizar avances en tarjetas de crédito para cubrir las deudas.

“No es aconsejable pagar estas con más deudas, ya que se asumen costos adicionales, lo cual lleva a que el endeudamiento inicial se eleve. También se debe considerar que las tasas de interés por avances son bastantes altas, sumando las cuotas de manejo que ya se tienen con la entidad financiera”, dice el experto.

Para otros expertos, con el panorama nacional en cuando al dólar es importante no hacer compras con tarjetas de crédito en dólares. Incluso algunos advierten que no sería prudente para el bolsillo viajar al exterior con una moneda con la volatilidad que presenta la divisa actualmente.

Ajustar su plan financiero

Según Datacrédito, “un plan financiero es una herramienta que ayudará a administrar el dinero de forma más responsable, pues permitirá ahorrar dinero, alcanzar metas, conocer el límite de lo que se puede gastar, seguir movimientos y saber cómo se distribuyen los ingresos”.

Pero no todos son expertos a la hora de planificar cómo es la mejor forma de administrar el dinero, ahorrar, invertir o simplemente no gastarlo en compras innecesarias.

Lo primero es organizar y distribuir los ingresos y egresos. Al categorizar su dinero, tendrá una idea más clara de qué monto usará para alcanzar una meta específica. De este modo, se le hará mucho más fácil ajustar su presupuesto, organizar sus estados de cuenta y fijar sus metas. Si sabe distribuir bien su dinero, podrá tener una mayor estabilidad financiera.