"Petro no debe desconocer gestión económica de antecesor"

AL HACER una evaluación sobre el manejo que el gobierno Petro le ha dado a la economía, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no solo defiende al anterior gobierno en la forma como dejó las finanzas, sino que critica el enorme gasto de la actual Administración.

Al mismo tiempo, el rector de la Universidad EAN, muestra sus preocupaciones sobre el manejo de la microeconomía y opina que, al realizar un balance del desempeño del gobierno con la economía y las necesidades apremiantes del país, la gestión apenas está en la mitad.

Señala el exministro de Hacienda, al reconocer que entre los aciertos del Ejecutivo está la implementación de una reforma tributaria que se hizo con consenso, así como las determinaciones en los incrementos a la gasolina para frenar el alto déficit del Fondo de Combustibles.

Pero al mismo tiempo reclama que ese mismo consenso debería hacerse para las reformas sociales que el gobierno quiere adelantar, principalmente para que se tengan las cuentas claras de cuánto, por ejemplo, va a costar la reforma pensional.

El déficit

EL NUEVO SIGLO: El presidente Gustavo Petro criticó al anterior gobierno por el déficit fiscal, ¿cuál es su opinión?

JOSÉ MANUEL RESTREPO: El presidente Petro no debe desconocer que gracias la gestión del anterior gobierno, la economía colombiana se destacó entre las primeras tres economías con la mejor recuperación económica después de la pandemia. No se debe olvidar que tuvimos un momento muy difícil que fue la pandemia en donde se restringió la producción, los ingresos tributarios y se incrementaron sustantivamente las necesidades de recursos para atender a los más vulnerables. Se acompañó a las personas que perdían su empleo y a los informales, creando programas sociales con recursos muy importantes en medio de esas difíciles circunstancias, además Colombia fue el primer país en América Latina en adoptar una reforma tributaria luego de la pandemia.

ENS: Pero, además, ¿se cumplieron con los compromisos internacionales?

JMR: Cumplimos con la totalidad de las amortizaciones y pagos de la deuda pública, algo que las calificadoras de riesgo y el propio Fondo Monetario Internacional reconocieron a Colombia como uno de los países que mejor desempeño fiscal y económicamente en medio de la pandemia. Evidentemente, tuvimos una situación compleja, pero ahora estamos viendo que el Marco Fiscal de Mediano Plazo último está cambiando la película porque está contemplando no una disminución del déficit fiscal, sino un aumento, es decir, la tendencia de ajuste fiscal se rompió. Incluso, el Comité autónomo fiscal dijo que los gastos están aumentando de manera excesiva, casi 2% adicional, retornando a niveles de gasto público que teníamos en pandemia

Contrasentidos

ENS: ¿No es un contrasentido que el gobierno está gastando más, cuando tiene tan poca ejecución presupuestal?

JMR: La ejecución presupuestal es la peor en 22 años. Claramente es un contrasentido el mayor gasto con la poca ejecución. Eso en términos fiscales es increíble, pues puede beneficiarlos para mejorar el resultado fiscal, pero a la larga es un problema. Desde luego es innecesario aumentar los niveles de gasto.

La tributaria

ENS: ¿Qué destacaría en la gestión económica del gobierno, cuando está a punto de cumplir un año de mandato?

JMR: En algunos sectores se destaca haber hecho una reforma tributaria consensuada, con algunas diferencias que yo pude haber tenido, pero me parece importante para generar recursos adicionales que continuaron también con el esfuerzo en el tema de finanzas sostenibles y también con contenido social, después del marco fiscal que nosotros dejamos. Me parece positivo que continuaron las sendas de ajuste fiscal y de recuperación del ministro José Antonio Ocampo, así como el esfuerzo también de reducción de deuda pública. Siguieron el camino del marco fiscal del 2022 y así continuó el plan financiero, que envía un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales. Todo esto a pesar de que otros actores del gobierno enviaban mensajes un poco encontrados como el tema de la transición energética y el tema del control a los capitales y la independencia de la banca central. Fueron mensajes que no, ¿cuál es su opinión?, cayeron bien a los inversionistas.

ENS: ¿Afecta eso la credibilidad del país de cara a las calificadoras de riesgos?

JMR: Puede ser, incluso se reflejó en los conceptos que en su momento tomó el Comité autónomo de la regla fiscal para continuar lo que se propuso en el marco fiscal del 2022, para ir cerrando la brecha diferencial de precios. Me parece también un manejo adecuado con el manejo de los incrementos en los combustibles.

ENS: ¿Qué concepto tiene sobre los objetivos de la transición energética, que es uno de los programas bandera del gobierno?

JMR: Si no se hace una transición energética ordenada y responsable puede conducirnos a una situación muy difícil en materia económica. No se olvide de la importancia de lo que genera actualmente el petróleo o la minería, esos son recursos que son importantes para el país.

Las reformas sociales

ENS: ¿Qué piensa de las reformas sociales que quiere adelantar el Gobierno?

JMR: Me parece también que las reformas en general generan preocupaciones en el sector empresarial, no se puede gobernar con esas reformas sociales si no se tienen consideración lo que el sector privado puede estar sintiendo. Además, la reforma laboral que se cayó era nefasta para los emprendedores. Asimismo, la reforma pensional puede destruir todo el crédito y las inversiones de largo plazo en el país. En cuanto a la reforma de la salud no sabemos cuánto cuesta. Además, en el marco fiscal no se contemplan los costos de las reformas, lo cual es muy preocupante desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal. Por eso es importante que el gobierno logre consensos con el sector empresarial, con el sector privado, sino no vamos a generar empleos e ingresos.

ENS: A su juicio, ¿cuáles serían los principales retos inmediatos, para enderezar un poco la situación económica del país?

JMR: Me parece que hay que arreglar el camino de las finanzas, es muy importante revisar de nuevo el marco fiscal de Mediano Plazo, cuáles ingresos son ciertos, además se debe ajustar un nuevo presupuesto para que en el 2024 logremos continuar el ajuste fiscal, es decir, continuar reduciendo el déficit fiscal y continuar reduciendo el nivel de deuda pública. Además, hay que lograr una dinámica productiva. Hay que mejorar el sector de vivienda, esto para mejorar la generación de empleo. Me parece importante lo que se logra con el sector turístico, hay que acompañarlo apoyar al sector industrial. Esos son sectores claves para la generación de empleo y la generación de ingresos. Hay que generar certidumbre para que la inversión no caiga, luego no se trata solamente de manejar las cifras macro, sino también de hacer un esfuerzo en materia de cifras micro para fortalecer la dinámica productiva del país.

ENS: ¿Cree que en medio de la incertidumbre que se ha generado con algunos anuncios, están saliendo capitales del país?

JMR: No solo lo creo, sino que las cifras demuestran que hay movimientos de capitales hacia afuera. Pero eso es algo que no es raro, ya que los inversionistas buscan los mejores mercados para su rentabilidad.

La evaluación en la mitad

ENS: ¿Qué evaluación haría del manejo económico del gobierno?

JMR: En materia macroeconómica creo que hay incertidumbres que se generaron con las discusiones de las reformas sociales. En materia micro, y de acuerdo con las cifras no tienen unos buenos resultados en algunos sectores de la economía, pero en la medida en que estas reformas generan incertidumbre al sector empresarial le debería ir mejor. Pero sí se necesita corregir el rumbo, especialmente, en entender que es el sector empresarial el que genera dinámica, yo creo que estamos en la mitad, es decir estamos en el medio de las calificaciones.