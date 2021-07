Tres emprendimientos bogotanos que atraen inversión extranjera

Los emprendimientos basados en Bogotá fueron protagonistas dentro del ecosistema financiero colombiano y lideraron el levantamiento de capital de riesgo durante la primera mitad de 2021. De hecho, de acuerdo con Invest in Bogotá, las startups de la capital concentraron el 85% del monto de inversión que recibió el ecosistema entre enero y junio.

A propósito, según cifras de las plataformas TTR, Emis, Orbis Crossborder, Crunchbase, y cálculos realizados por el equipo de la agencia de atracción, durante el primer semestre de 2021 Bogotá-Región recibió flujos de inversión en emprendimiento por US$364 millones, $226 millones más de lo registrado durante el mismo periodo del 2020.

Estados Unidos, Brasil, México, Chile y Argentina fueron los países con el mayor número de inversiones y los emprendimientos asociados al sector de tecnología son los que mayor interés generan en los extranjeros.

“Este incremento de 163% en los montos de inversión que recibieron los emprendimientos basados en Bogotá nos reafirma que, a pesar de la coyuntura que hemos vivido durante el último año y medio, las startups de la ciudad son de gran interés para los vehículos de inversión internacionales”, destacó ayer el director ejecutivo (e) de Invest in Bogotá, Mauricio Romero, quien además señala que los US$364 millones que llegaron a los emprendimientos en los primeros seis meses del año equivalen al 82% de la sumatoria de todo el capital recibido por las startups en Bogotá-Región entre 2016 y 2018.

EL NUEVO SIGLO destaca tres de los emprendimientos más innovadores que sumaron a esta torta de inyección de capital extranjero, el denominador común es la tecnología. Dos de ellos están buscando darle herramientas a pequeñas empresas para que mejoren su rentabilidad: el primero a través de una simplificación de los mercados de capital, y el segundo mediante una aplicación adecuada de la data. El último sirve de puente de negocios entre proveedores y restaurantes de América Latina.

Le puede interesar: Regiotram de Occidente, una apuesta que tardó 13 años en materializarse

Contrato Marco

Un startup local que recientemente ha levantado capital de riesgo es el de la empresa Contrato Marco, que recibió una inversión por parte del fondo español Kalonia Venture Partners especializado en startups Fintech.

Esta plataforma, la única compañía latinoamericana que fue incluida en el último reporte del Foro Económico Mundial sobre mercado de capitales, abrió sus operaciones hace tres años y este 2021 recibió su primera inyección de inversión extranjera.

“Tu has debido oír hablar de bitcoin y de blockchain, y cuando se habla de eso todo el mundo lo está relacionando con bitcoins pero hay otra historia paralela y es la de utilizar esa tecnología blockchain y aplicarla a los mercados de capitales. Esta es una tecnología que permite automatizar procesos y simplificar muchos pasos en operaciones cuando interactúan varias entidades” comenzó por explicarle a EL NUEVO SIGLO Juan Manuel López, CEO de la compañía.

“Uno de los mejores casos de uso de esa tecnología es aplicarla a los mercados de capitales y a los mercados financieros y eso es lo que nosotros estamos haciendo” agregó Lopez, quien tras 20 años trabajando en el mercado financiero, estudió cómo esta herramienta cambiaría las cosas “y me di cuenta de la podíamos utilizar para solucionar muchos de los problemas que existían en los mercados de capitales”.

Esos eran y siguen siendo problemas iguales a los que tiene México, Perú, Chile, EE.UU. y Europa. Se unieron problemas, soluciones, gustos e intereses y así fue como se terminó consolidando la idea de Contrato Marco hace tres años, aunque hasta ahora recibieron su primera inyección de capital extranjero.

“Simplificamos los mercados de capitales. Con la pandemia los gobiernos se dieron cuenta que los mercados de capital debían llegar a las pymes. Estos mercados son complejos. Lo que nosotros hacemos es hacerlo simple así que, ¿cómo le estamos ayudando a la reactivación? Diseñando mercados de capitales más simples", finalizó.

Litics

Litics, la startup bogotana que en el primer semestre de este año recibió una inversión de US$50.000 por parte de Blackshiip, un fondo de capital privado en etapa temprana de origen chileno, enfocado en la comunidad de innovación tecnológica e internacionalización de startups, lleva tres meses de vida en los cuales pasó de ser una idea a un negocio digital que ya tiene una inyección de capital foráneo.

“Litics es una plataforma de análisis de datos, un software analytics que no solamente ofrece un software para el análisis de datos, sino que también ofrece un mercado para las personas que tienen competencias para escalar negocios (growth hacking). Ahora qué es lo que busca resolver Litics: hacer que el análisis de datos sea accesible, fácil de entender y divertido. Nosotros hemos visto que hay muchos análisis de datos, pero al fin y al cabo lo que importa es volver la data información y convertirla en un valor. Pero eso a veces no pasa. A veces tenemos muchos datos pero no les damos un análisis de fondo. Nosotros hacemos análisis de datos no solo cuantitativos sino también cualitativos”, dijo a este Diario Andrés Cano, su fundador.

Añadió que tradicionalmente lo que pasa regionalmente es que los análisis de datos son exclusivos de las grandes empresas que tienen acceso a estas herramientas, “y lo que nosotros estamos buscando es empoderar el ecosistema, hacerlo más fuerte y hacer que las empresas que normalmente han tenido en su día a día decisiones basadas en opinión, hagan mejores negocios gracias a un entendimiento de la data. Ahora, también buscamos reimaginar la forma en la que las empresas y los equipos trabajan alrededor de la data haciendo que esta sea un proceso colaborativo y no solamente de reporte“, añadió.

Le puede interesar: Radiografía de la apuesta por el borde occidental de Bogotá

Frubana

Hubo un tercer emprendimiento contactado por este medio denominado Frubana, una plataforma digital para restaurantes, especializada en frutas, verduras, abarrotes, alimentos e insumos, que conecta directamente a productores locales y empresas de consumo con restaurantes de Latinoamérica.

Por medio de tecnología, Frubana busca hacer más sencillo el proceso del canal online de abastecimiento para el sector de Latinoamérica, conviertendose en una opción alternativa y eficaz para robustecer el desarrollo de las ventas digitales.

Fundada hace tres años, su creador identificó las ineficiencias en la cadena de suministros de alimentos, entre productores y su cliente final y lo optimizó. En el primer semestre del año aseguró una ronda Serie B por US$65 millones para expandirse por toda América Latina.

“Estos últimos 18 meses hemos aprendido y madurado como equipo en un entorno altamente exigente y una situación adversa. Hemos sido resistentes y afortunadamente pudimos construir una empresa durante estos tiempos difíciles, mientras tratamos de ayudar a nuestros clientes”, dijo entonces Fabián Gómez Gutiérrez, fundador y CEO de Frubana.

“Tenemos más convicción que nunca en nuestra misión de hacer que los alimentos sean más baratos y accesibles en América Latina. Nosotros estamos logrando nuestra misión invirtiendo en tecnología que simplifica y optimiza el proceso de adquisición de insumos para restaurantes a través de nuestra plataforma integrada”, concluyó Gómez.