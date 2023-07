Los 4 retos urgentes que requiere la economía este año

EN EL FORO “La Economía Colombiana ¿Cómo nos ven en momentos de cambio?”, organizado por el centro de estudios económicos ANIF y American Society/Council of the Americas (AS/COA), expertos nacionales e internacionales analizaron el panorama económico colombiano, en un momento coyuntural de importantes cambios tanto a nivel global como local.

Sin embargo, en medio de la presencia de los analistas, el presidente de ANIF, Mauricio Santa María, analizó los cuatro grandes retos que tiene Colombia actualmente. Primero, consolidar las finanzas de manera responsable, porque, según aseguró, el tema fiscal se está volviendo preocupante de nuevo. Segundo, generar empleo; “Nos preocupa el desempleo no solo por el momento de desaceleración económica que vive el país, sino también por la reforma laboral que propone el gobierno, que agravaría mucho más el desempleo y la informalidad”, dijo.

Tercero, corregir las reformas de salud y pensional. En cuanto a la de salud, reiteró que sería un error gravísimo que pasara este proyecto, no solo porque se destruirían los logros alcanzados en los últimos 30 años, sino porque no se estarían corrigiendo los problemas actuales que tiene el sistema. En cuanto a la pensional, reiteró la necesidad de bajar el umbral de 3 salarios mínimos que se irían para el régimen público, a 1 salario mínimo. “Si no se hace, se aumentaría el pasivo pensional, como lo hemos dicho insistentemente, y seguirán dándole subsidios a quienes no los necesitan”, dijo.

Por último, aseguró que el cuarto reto es aprovechar las oportunidades de la transición energética, “porque pareciera que vamos navegando sin rumbo”. Y terminó advirtiendo que “si no le ponemos cuidado a estos cuatro puntos, vamos a estar en una situación muy complicada”.

Empleo

En ese sentido, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) destacó que la recuperación del empleo y la consecuente reducción de la tasa de desempleo en el país pierden fuerza y dan señales de impactos de la desaceleración económica en el mercado de trabajo.

La entidad recalcó que el promedio de la tasa de desempleo mensual de los últimos 5 años previos a la pandemia (2014-2019) está alejada de los datos de 2023. Los salarios están alcanzando más, debido al efecto que causa la baja en la inflación. El empleo ha ido subiendo, aunque persiste la alta informalidad, algo que tendrá que abordar la reforma laboral en su segunda oportunidad, tras haber sido hundida en el Congreso.

Adicionalmente, dicho comportamiento empieza a aproximar las cifras de este año a las observadas en 2022. “De continuar con esa trayectoria se podría estar hablando de impactos de la desaceleración económica sobre el mercado laboral y un deterioro del empleo de cara al segundo semestre del año”, dice el informe.

De igual manera, se espera que en los próximos meses la tasa de desempleo continúe deteriorándose, ante una baja dinámica en la generación de puestos de trabajo que convive con pronósticos de desaceleración en la actividad económica.

“Nuestros pronósticos auguran un escenario complejo con mayores presiones sobre el mercado de trabajo, por lo que hacemos un llamado a la importancia de facilitar la generación de empleo formal en la coyuntura actual”, puntualizó.

Las finanzas

Respecto al reto de las finanzas, Mauricio Santa María dijo que en términos de construcción del Marco Fiscal de Mediano Plazo no se ve mayor problema en el crecimiento, la inflación o la tasa de cambio, pero sí le inquieta el balance de ingresos y gastos que plantea el Ministerio de Hacienda.

El presidente de la ANIF anotó que, por el lado de los ingresos tributarios, para este año habría un alza importante y cuestionó la expectativa relacionada con la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Indicó que es casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB) por ingresos de la DIAN, otro poco por litigios, pero si eso no se cumple vamos a entrar en problemas importantes.

“Si no se cumple la ambiciosa meta fiscal que tiene el Gobierno, podríamos ver un posible incumplimiento de la regla fiscal”, advirtió.

El dirigente se mostró preocupado por la forma en cómo se pueden tomar estos ingresos, si ocasionales o estructurales, algo que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también cuestionó.

De igual manera, resaltó la importancia que hay todavía en las presiones por el déficit de $ 30 billones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Al respecto, alertó que los intereses son muy grandes este año y el siguiente y se tiene un déficit que se explica en gran parte estos dos años por el tema de combustibles y deuda.

La transición energética

Pese a lo que se quiere con la transición energética y lo reacio que está el gobierno de Gustavo Petro con los hidrocarburos, “paradójicamente el petróleo es el que le está salvando el año al Gobierno en esta materia”.

“Aunque el país debe moverse hacia una economía de diversificación, no podemos quedarnos sin el 3% del PIB de los ingresos petroleros. Además, en este momento, la seguridad energética depende de las centrales térmicas”, anotó.

Agregó que para la transición energética se necesitarán grandes cantidades de minerales como el cobre, lo cual abre una gran oportunidad para Colombia y la región por sus características geológicas.

Santa María mencionó la ‘poca claridad’ de la transición energética, uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro. Según afirmó el experto, es un tema en el que se pueden “aprovechar las oportunidades de transición, pero con cautela”.

El reto de las reformas

El presidente de ANIF hizo una dura proyección sobre el desempleo y el proyecto de reforma laboral.

“El desempleo en 2023 será más alto que el año pasado y para el próximo año (2024) se espera que también crezca. Si la reforma laboral se vuelve a presentar como se presentó, tendremos un mayor desempleo y más informalidad, lo cual preocupa mucho”, apuntó.

Reforma pensional

Frente al proyecto de reforma pensional, enfatizó en que, si la gente que gana menos del mínimo ahorrara para su pensión, el Estado ganaría ingresos importantes y las personas tendrían un ahorro para su futuro, pero el sistema los excluye desde un inicio.

Por eso, explicó que la propuesta del Gobierno no incrementa la cobertura, pero sí el pasivo pensional a futuro, llevando todo el ahorro que hay hoy en día.

Frente al pasivo pensional que generaría la propuesta de gobierno, Santa María indicó que “para 2.100 este pasivo llegaría a 218% del PIB”.

Reforma a la salud

Insistió en que se dice que el sistema de salud colombiano es el peor del mundo, pero las estadísticas dicen lo contrario.

“Los grandes problemas del sistema de salud son la insuficiencia del talento humano y la concentración en las grandes ciudades, pero esto no lo toca la reforma a la salud; la reforma solo toca las cosas que ya funcionan bien”, alertó.

La otra mirada

Susan Segal, presidenta y CEO de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA, por sus siglas en ingles), indicó que “frente al mundo, Colombia se presenta como un país estable, siempre con desafíos, pero comprometido con la transparencia, el estado de derecho y la institucionalidad democrática y el respeto por los derechos humanos”. Además, cuenta con una red de tratado de libre comercio y es un destino para la inversión.

“Colombia tiene lo que necesita para prosperar en este mundo cambiante”, agregó. Para Segal, Colombia tiene una gran posibilidad de desarrollar más su ecosistema de emprendedores y “la oportunidad de convertirse en un destino para las cadenas de suministro, cadenas de valor”, teniendo en cuenta una ventaja, agregó, que son los tratados de libre comercio con los que cuenta el país.

Segal también resaltó la relación “estable” que tiene el país con EE. UU.

Por otro lado, para Diego Mora, Country Manager para Colombia, Perú y Centroamérica de BlackRock, el gobierno colombiano se enfrenta a “un escenario fiscal retador, con un presupuesto fiscal cada vez más restringido, con lo cual la herramienta que suelen optar los gobiernos, es encontrar mecanismos para canalizar recursos privados para inversión en infraestructura”.

Resaltó, como hicieron otros analistas, la fuerte institucionalidad del país, un tema en el que Colombia “tiene una posición privilegiada, no solamente a nivel regional, sino global”, y que puede ayudar a esta canalización de recursos, pero que es un proceso que, en el mejor panorama, puede tardar cinco años.