Crece confianza del consumidor en junio por aumento de empleo

La confianza del consumidor aumentó en tres puntos en junio y llegó a 38,4%, frente a los dos meses anteriores, de acuerdo con la última Encuesta de Pulso Social (EPS) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Cabe recordar que dicha encuesta se creó frente a la necesidad de contar con información sobre el impacto de la situación generada por el covid-19. La EPS mide indicadores como la confianza del consumidor, el mercado laboral y trabajo en casa, y la percepción sobre desigualdad y pobreza en Colombia, entre otros aspectos.

Ciudades

En junio de 2022, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 38,4%, lo que representa un ascenso de 3 puntos frente al registrado en mayo de ese mismo año. Mientras que en el trimestre abril-junio de 2022, el promedio para las 23 ciudades del Indicador de Confianza del Consumidor fue de 36,2%.

Al desagregarlo por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC, con 46,2%, y Cartagena tuvo el más bajo, con 17,8%.

En este sentido, Camilo Herrera, presidente de Raddar, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “la generación de empleo podría ser una de las causas por las que este indicador presentó un crecimiento”.

Además, según un informe de la entidad, los salarios y rentas continúan teniendo la mayor participación como fuente de ingresos, alcanzando el 68% para el mes de junio. Así mismo, el consumo de tarjetas aumenta 4 puntos porcentuales, comparado con el mismo mes del año anterior, como efecto de una mayor participación e inclinación por adquirir estos productos y servicios para apalancar su gasto. Esto se podría interpretar como una mejora en la percepción de los colombianos sobre su calidad de vida.

Percepción

De otro lado, el 41,4% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges afirmaron en junio que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás; para el 39,1% era igual. Respecto a la situación económica del hogar dentro de 12 meses comparada con la actual, para el 43,2% será igual, para el 30,2% mejor y para el 19,1% peor.

Por otra parte, parece que el alza en la inflación no solo impactó en el precio de los alimentos, sino que también en otros productos de preferencia de los colombianos. Por ejemplo, según la EPS, el 63,1% de los y las jefes de hogar sostuvo que no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace un año; el 28,5% tenía las mismas posibilidades y el 8,4% tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Mercado laboral

En cuanto a la ocupación de las personas (en los últimos siete días), el 51,3% de los jefes de hogar contestaron que estaban trabajando y el 35,0% dedicados a oficios del hogar. A su vez, el 90,8% de los jefes de hogar que estaban trabajando manifestaron que durante la última semana no lo hicieron remotamente desde su casa (teletrabajo, trabajo en casa, modalidad virtual de trabajo).

De otro lado, parece que la preferencia del trabajo desde casa sigue repuntando aun después de la pandemia, pues el 83,6% de los jefes de hogar indicaron que quisieran continuar laborando remotamente. De estos, el 50,98% dijeron que el próximo mes la frecuencia con que quisieran trabajar remotamente sería cinco o más días por semana.

Desigualdad

De acuerdo con el DANE es importante conocer la percepción de los individuos u hogares sobre su bienestar y cotidianidad. Adicionalmente para otros países donde se miden estas percepciones, se ha encontrado que parte de los que se consideran pobres según mediciones objetivas no se definirían como tales y viceversa.

Ante esto, el 94,2% de los jefes de hogar opinan que actualmente en Colombia hay desigualdad en el ingreso entre pobres y ricos y por rango de edad, el 95,6% está entre los 55 años o más, están de acuerdo con esta opinión.

Al mismo tiempo, el 53,6% cree que el Estado tiene mucha responsabilidad en reducir las diferencias en ingresos entre pobres y ricos, el 25,9% cree que es responsabilidad de las empresas privadas y el 18,5% de las personas con altos ingresos.