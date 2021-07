Surge alianza para cerrar brecha de género en sector de la construcción

La estrategia "Construimos a la Par: Oportunidades para todas", que busca impulsar la creación e implementación de políticas empresariales de equidad de género en su cadena de valor, así como fomentar la formación de mujeres en línea para acelerar su contratación y empleabilidad, comenzó a caminar de la mano de Camacol, la Vicepresidencia de la República, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el SENA y el Servicio Público de Empleo.

Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol, señaló que “el sector edificador es pieza clave en la reactivación del país. Por eso, es fundamental la formación de su mano de obra para desarrollar competencias, disminuir brechas y ser más productivos. Con Construimos a la Par promoveremos la formación y empleabilidad de las mujeres, en línea con la demanda laboral identificada en el Catálogo de Cualificaciones del sector y las habilidades requeridas, y aceleraremos su contratación en el sector”.

A su vez, la directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, Angi Viviana Velásquez, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y el sector privado en la adopción de prácticas que ayuden a la reducción de la brecha de género en el mercado laboral.

“El modelo de inclusión laboral que implementan las agencias del Servicio Público de Empleo, tiene como premisa la contratación basada en las competencias y no en las diferencias, por lo que sectores como la construcción, que históricamente han sido vistos como escenarios de trabajos masculinizados, apuesten por la equidad de género es muy significativo para la sociedad colombiana”, indicó la funcionaria.

Por su parte, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, exaltó que un sector integrado tradicionalmente por hombres, haga manifiesto su compromiso de incluir a las mujeres.

Capacidad

“Es una verdadera alegría para mí hacer parte de esta alianza público-privada. ¡No hay ninguna explicación para que las mujeres no estén de lleno en el sector de la construcción! Gracias a las estrategias que hemos venido desarrollando con la consejera Gheidy Gallo, hemos demostrado que no hay área de la actividad económica en la que las mujeres no puedan hacer un trabajo equivalente al de los hombres”, enfatizó.

En este mismo sentido, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, resaltó que según un estudio de McKinsey Global Institute, el mayor ingreso de las mujeres al mercado laboral se traduciría en un aumento del Producto Interno Bruto global de cerca de US$12 billones para el año 2025.

"Desde el Gobierno nacional nos interesa generar mayores espacios laborales para las mujeres, pero también garantizar que sean espacios con todas las garantías de equidad, que sean bien remunerados, que vayan acompañados de capacitación, de eliminación de cualquier forma de discriminación o violencia y que aporten a todo nivel; y hacia allá precisamente apunta nuestra alianza con Camacol, estoy segura de que tendremos excelentes resultados y podremos replicar este modelo en otros sectores", dijo.

Necesidades

La estrategia Construimos a la Par surge de la necesidad de cerrar las brechas de género en el sector de la construcción que tiene un valor agregado de $42 billones al cierre del 2020, el cual aporta el 5,2% del PIB nacional y genera alrededor de 1,5 millones de empleos directos y 2,1 millones de empleos indirectos, de los cuales solo el 7% corresponde a mujeres.

La iniciativa aborda cuatro líneas estratégicas de acción: transformación cultural, formación para el empleo, empleabilidad y políticas empresariales; líneas con las cuales este sector de la economía busca sumarse a la Política de Equidad para las Mujeres del Gobierno nacional.

Su implementación iniciará en el departamento de Caldas, pero con apoyo de la Vicepresidencia, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el SENA y el Servicio Público de Empleo, se llevará antes de finalizar el año a los 19 departamentos donde Camacol tiene presencia.