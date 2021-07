Más compras de socios comerciales incrementan exportaciones de Colombia

Por Gustavo Veloza Posada

Periodista EL NUEVO SIGLO

No ha completado dos meses como ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), y María Ximena Lombana Arboleda ya da pasos agigantados no solo para acelerar el desarrollo productivo del país, sino para abrir más mercados en el mundo para los productos nacionales.

Esta abogada santandereana, con maestrías en Derecho de Negocios Internacionales y Derecho Comercial, es toda una experta de la diplomacia de los negocios, del diseño de tratados comerciales y promoción nacional en cuanto país visita.

En esta oportunidad, le tocó hacerse cargo de una cartera que en los últimos años ha sido una de las más dinámicas del gabinete, pero que hoy tiene una complicada labor en medio del impacto económico de la pandemia.

No en vano, Lombana Arboleda tiene en sus manos la responsabilidad de integrar los esfuerzos de todas las entidades del sector, de los empresarios, de las autoridades locales y de otras instituciones del Gobierno nacional, con el propósito común de canalizar ese trabajo colectivo para crear puestos de trabajo, mover la economía, impulsar el desarrollo social y vincular a los jóvenes a la actividad productiva. Como se dice, todo un ‘chicharrón’.

Pero la Ministra sabe lidiar con los retos complicados, y por eso destaca con su optimismo lo que se está haciendo en materia de exportaciones, de comercio, de industria y los programas para reactivar toda una cadena productiva que requiere el país en estos momentos de crisis.

EL NUEVO SIGLO: Luego del impacto de la pandemia vemos que la reactivación del comercio exterior se está recuperando, aunque todavía hay un alto déficit en la balanza, ¿cómo reducir este descuadre?

MARÍA XIMENA LOMBANA ARBOLEDA: Efectivamente hay una recuperación de la economía y de la demanda mundial y eso ha incidido en nuestras ventas externas. Entre enero y mayo, nuestras exportaciones de bienes no minero energéticos alcanzaron los US$6.918 millones, el valor más alto para los primeros cinco meses desde el 2008. Y crecieron 20,8%. Es importante destacar que nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos, China, Ecuador, Brasil y Perú, entre otros, registran un repunte de las importaciones en los primeros meses del año que beneficia a los mercados de los que se proveen, entre ellos Colombia. Seguimos con la estrategia de aprovechamiento de los acuerdos comerciales y mercados estratégicos, de las oportunidades que ofrece el mundo, de apoyar y acompañar a las empresas y a las regiones en el camino a la internacionalización y de facilitar el comercio. Todo esto lo adelantamos en el marco de la reactivación económica segura en la que el Gobierno ha centrado su agenda. Si bien es importante que la balanza comercial del país sea equilibrada, quiero destacar que importar no es malo. El aparato productivo le compra al mundo maquinaria e insumos y materias primas que no se producen en el país y que se requieren para poder transformar otros bienes que son para exportar.

Mercados

ENS: ¿Qué tanto están contribuyendo los tratados y acuerdos que tiene Colombia para acelerar las exportaciones?

MXLA: Los acuerdos de libre comercio han sido el instrumento a través del cual Colombia ha avanzado en la internacionalización de la economía y en la diversificación de la canasta exportadora. Son mecanismos de política que no solo nos dan acceso preferencial a cerca de 65 países y a más de 1.500 millones de consumidores en el mundo, sino que permiten regular el flujo de bienes, manteniendo una estabilidad y certeza en las reglas de juego para todos los actores de la economía. Al evaluar el comportamiento de las exportaciones totales de bienes de Colombia a todo el mundo, entre 2005 y 2020 (teniendo en cuenta que 2020 fue un año atípico por la pandemia), estas crecieron a un promedio anual a 2,6% en valor y 2,3% en volumen. En el mismo periodo de análisis, las ventas a los países con acuerdo comercial se incrementaron a una tasa promedio anual de 9,9% en valor y 17% en volumen.

ENS: ¿Qué tanto beneficia a Colombia el acuerdo entre la Alianza del Pacífico y Singapur?

MXLA: Singapur es un país que ofrece enormes oportunidades a la región, a la Alianza del Pacífico y, por supuesto, a Colombia, como miembro de este mecanismo de integración. Se trata de una economía de US$374.000 millones (2019), con un Producto Interno Bruto por habitante cercano a los US$102.000, que importa del mundo un poco más de US$359.000 millones y sus exportaciones superan los US$390.000 millones. Es un gran inversionista en distintos países. Esta negociación abre las puertas a la cooperación en diversas áreas como la energética, el comercio de alimentos, la economía digital y la infraestructura, principalmente. Además, es un mercado que ofrecerá oportunidades a productos colombianos del agro como cacao, cafés especiales, chocolates, flores frescas, frutas frescas, granadilla, uchuva, gulupa, legumbres y hortalizas frescas, por mencionar algunos.

Con EE.UU.

ENS: ¿Cómo se ha reactivado el intercambio con Estados Unidos?

MXLA: Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Representa el 29% de las exportaciones de bienes totales y casi la misma participación en las ventas de bienes no minero energéticos. Con esta economía tenemos un acuerdo comercial vigente desde mayo del 2012, con el que se busca una mayor dinámica en las operaciones comerciales de los productos no minero energéticos. Año a año las ventas de esa clase de productos a ese destino han registrado variaciones positivas, con excepción del 2020, año en el que el impacto de la pandemia fue de grandes proporciones. El año pasado la caída de esas ventas hacia la principal economía del mundo fue de 2,3%. Sin embargo, este año, hasta mayo, los despachos no minero energéticos a ese mercado suman US$2.083 millones, para un aumento del 22,9% frente al mismo periodo del 2020 y del 14,7% con relación a enero-mayo del 2019. Esto nos indica que las ventas a ese país ratifican su dinamismo y buen ritmo.

ENS: ¿Para este año qué tanto podrían crecer las exportaciones del país?

MXLA: Las perspectivas son positivas. Los análisis de los distintos organismos internacionales revelan mejores condiciones para la economía mundial. Es más, el repunte de las exportaciones colombianas en mayo y en lo corrido del 2021 se explica, en parte, por un mejoramiento de las condiciones económicas mundiales y, en particular, por un repunte del comercio internacional. Igualmente, en mayo se evidencia una recuperación de los precios internacionales de los commodities como el petróleo que registró un aumento del 119,3% frente al año anterior, así como el carbón que aumentó 3,1% o el café cuyo precio se incrementó en 26,8%. Según el CPB World Trade Monitor, el comercio internacional creció 3,4% en el primer trimestre de este año y las proyecciones indican que esta recuperación se reforzará a lo largo del año.

“Seguimos con la estrategia de aprovechamiento de los acuerdos comerciales y mercados estratégicos, de las oportunidades que ofrece el mundo, de apoyar y acompañar a las empresas”

El turismo

ENS: ¿Cómo va la reactivación del sector del turismo que resultó seriamente golpeado en 2020?

MXLA: La reactivación del turismo se ha venido dando y para avanzar en ese propósito trabajamos, sin descanso, en varios frentes. En primer lugar, seguimos reforzando nuestro sello de calidad ‘Check in certificado’. A través de Fontur, avanzamos en convenios para que más prestadores de servicios lo adopten y refuercen las medidas de bioseguridad, para que los turistas accedan a espacios seguros. En las fases 1 y 2 de la estrategia, hemos cubierto algunas ciudades y departamentos como Cundinamarca, Caldas, Meta, Quindío, Casanare, Guainía, Santander, Bogotá, Cartagena y Cúcuta. Para este fin, se han invertido $2.500 millones, de los cuales se beneficiarán 1.600 empresas que ahora, con nuestro apoyo, podrán certificarse a través de los diferentes organismos evaluadores. De otro lado, desde la cartera estamos enfocados en reglamentar la nueva Ley General de Turismo (2068 de 2020), mediante la cual trabajamos en dar prioridad a temas de sostenibilidad, calidad, formalización y beneficios tributarios del sector turístico. A esto se suma que hace unas semanas presentamos la política de infraestructura turística que tiene como objetivo posicionar la infraestructura como un pilar clave para el desarrollo del turismo en el país. Nos enfocaremos en incentivar la Inversión Extranjera Directa (IED) y en diversificar las fuentes de financiamiento para la construcción de obras en el sector.

Le puede interesar: Creación de empresas aumentó 26,2% en el primer semestre del año

La industria

ENS: ¿Hay planes específicos para apurar el crecimiento en la industria, en las manufacturas?

MXLA: Desde Colombia Productiva se lanzará el Programa ‘Alianzas para la Reactivación’, que es un instrumento de encadenamientos productivos para fortalecer las mipymes colombianas con la cooperación del Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD). Este proyecto tiene un valor de US$10 millones. Gracias a ese respaldo, más de 2.300 mipymes de 12 sectores estratégicos participarán en este programa de asistencia técnica y de financiación. El reto es elevar su capacidad de reacción frente a los requisitos de empresas ancla y de nuevos clientes que son exigentes en temas de cantidad, precio y procesos logísticos. Entre esas actividades que se beneficiarán con esa cooperación se destacan la construcción, el agro, la moda, los cosméticos, el turismo, los plásticos, el software, el automotor, el aeronáutico y los químicos, en particular.

ENS: El comercio interno parece recobrar con fuerza el consumo, ¿qué estrategias se están implementando para acelerar este desarrollo?

MXLA: Desde el MinCIT, de la mano de Colombia Productiva, hemos avanzado en la estrategia Compra Lo Nuestro, red social empresarial que permite a sus usuarios, sin costo, acceder a servicios que les ayudará a conectarse con nuevos clientes en Colombia, es decir, a generar encadenamientos, a obtener códigos de barras, a publicar sus anuncios de compra y también a acceder a capacitaciones y productos financieros de bancos aliados. La estrategia se fortaleció en el marco de la coyuntura de la covid-19, con un enfoque especial en e-commerce. Compra Lo Nuestro, en el contexto actual, ha permitido potencializar la promoción de canales de articulación entre oferta y demanda para garantizar el abastecimiento, con la habilitación reciente de un nuevo formulario para que las empresas puedan publicar sus necesidades de proveeduría de materia prima, insumos y servicios. Este programa se ha convertido en la red social empresarial más grande de América Latina. Cuenta con más de 25.000 empresas, de las cuales el 85% son mipymes. Fue creada para facilitar los encadenamientos y acelerar su transformación digital.

Le puede interesar: El 92,3% de unidades de economía naranja son micronegocios

Estrategias

ENS: ¿Qué tanto podrá aportar para el fortalecimiento de las regiones el programa de ‘Clúster Más Pro’?

MXLA: El impacto para el desarrollo regional de este programa será relevante. Con la estrategia ‘Clúster Más Pro’ entregaremos recursos de cofinanciación y consultorías especializadas para elevar la productividad, la calidad, los encadenamientos y la sofisticación de 390 empresas pertenecientes a estos. Para su implementación, este año, destinaremos recursos por $4.000 millones. Con el programa buscamos impactar el desempeño de los clústeres de Colombia, que generan más de 582.791 puestos de trabajo formales. Son más de 12.000 empresas las que se articulan a través de estas iniciativas. Todas ellas podrán participar en las convocatorias que lanzaremos a lo largo del año.

ENS: ¿Cómo será la segunda fase del programa Colombia + competitiva que se adelanta con Suiza?

MXLA: En efecto, acordamos renovar el programa Colombia + competitiva, el cual se enfocará en la promoción de un crecimiento verde e inclusivo. En esa segunda fase, en la que están comprometidos US$15 millones, el reto es trabajar en la internacionalización y en la competitividad de las cadenas de valor como el café, cacao o ingredientes naturales. El compromiso es que esta labor conjunta permita acelerar la reactivación económica segura a nivel regional luego de la coyuntura de la covid-19 en todo en el país, generando más oportunidades de empleo. Después de cuatro años de implementación, el programa ha logrado promover y facilitar el desarrollo del potencial de Colombia. En la primera etapa se apoyaron 17 proyectos dirigidos a incentivar el desarrollo de las cadenas de valor en 20 departamentos del país. Esa labor dio como resultado el fortalecimiento de las capacidades de 314 empresas y de organizaciones de pequeños productores. Además, 1.464 personas mejoraron sus técnicas de producción y transformación.

“El repunte de las exportaciones colombianas en mayo y en lo corrido del 2021 se explica, en parte, por un mejoramiento de las condiciones económicas mundiales y, en particular, por un repunte del comercio internacional”

La diversificación exportadora

ENS: ¿Con qué otros productos nacionales se puede adelantar la diversificación exportadora del país?

MXLA: La diversificación de la canasta exportadora es una tarea que venimos adelantando de tiempo atrás y en la que seguimos trabajando, pues si bien tenemos resultados, aún hay mucho espacio para seguir avanzando. Hace 10 años la participación de los bienes no minero energéticos (agropecuarias, agroindustriales e industriales) en el total de las exportaciones del país era del 28%, pero en el 2019 representó cerca del 39%. Hacemos énfasis en ese año porque el pasado fue atípico por la pandemia. (En 2020 esa participación fue del 47%). Reitero, no estamos conformes y hay un enorme potencial en esa clase de productos.

Avanzamos en diplomacia sanitaria, estrategia que ha permitido que desde agosto de 2018 a marzo de 2021 se hayan obtenido 40 admisibilidades sanitarias para 29 productos agropecuarios (13 agrícolas y 16 pecuarios) en 19 países. Sin duda, la labor de promoción para llegar con nuestros productos a los mercados externos es importante. Junto con ProColombia se identificaron 134 bienes y servicios priorizados y la identificación de 1.911 exportadores y 3.473 compradores en 57 países, donde los esfuerzos de promoción se enfocan especialmente en ciertos canales de comercialización como el ecommerce, compras públicas y grandes superficies, en particular. Entre los bienes y servicios ofrecidos por Colombia es importante destacar los de bioseguridad. Se destacan farmacéuticos, máscaras de protección facial, productos de aseo, tapabocas reutilizables, desinfectantes, uniformes, software de salud y mobiliario hospitalario, entre otros. De igual modo, hay oportunidades en bienes de otros sectores como los productos de confitería, chocolatinas, mango, limón Tahití, extractos de café, piña, mermeladas, lavamanos, pañuelos, tejas, abonos y productos de aseo, entre otros.