Policía fue atacado por vándalos con bombas molotov

En la noche de este jueves 22 de julio, un patrullero de Policía fue atacado por vándalos calle 139 con avenida Ciudad de Cali en la localidad de Suba

Se trata del patrullero Andrés Mancera, quien se movilizaba en el vehículo institucional cuando de repente fue atacado con bombas molotov, piedras y palos, por parte de unos encapuchados.

"Una multitud aproximadamente de 30 o 50 personas arremetieron contra la integridad del vehículo y contra mi integridad, en ese momento lo que yo hice fue dar reversa porque una bomba molotov afectó el panorámico", dijo el policía.

Cuando el uniformado dio reversa para resguardarse, chocó con un taxi, por lo que los delincuentes aprovecharon para seguir rompiendo los vidrios, luego "ingresó una molotov dentro del vehículo, estalló y ocasionó el incendio en el vehículo”, precisó Mancera.

El patrullero narró los instantes de temor que vivió, pues creyó que eran sus últimos minutos de vida.

“Las llamas me afectaron la respiración. Al momento de ingresar las piedras y molotov, una impacta la placa que tenía en el uniforme, yo la verdad pensé que no iba a salir de esto, me sentí acorralado, que me iban a matar”, indicó el patrullero.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, se pronunció al respecto rechazando lo ocurrido y señaló que las autoridades ofrecen hasta 20 millones de recompensa por información que permita dar con la captura de los responsables.