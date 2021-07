"Es saludable que Colombia Humana se pasara a la oposición"

La presidenta del Concejo, la cabildante de la Alianza Verde, María Fernanda Rojas, habló con este medio sobre el segundo semestre de este año, la posibilidad de regresar a la presencialidad total en el Concejo y las diferencias que hay al interior de la organización de la que hace parte.

EL NUEVO SIGLO: Usted solicitó evaluar que el Concejo retorne a la presencialidad total. ¿Qué motivó esta intención?

MARÍA FERNANDA ROJAS: La intención de volver a la presencialidad se debe a varias circunstancias, una de ellas es que los debates y las discusiones tienen mayor fuerza en la presencialidad, pero por supuesto eso hay que armonizarlo con las normas que están vigentes. Muchas de las normas relacionadas con las restricciones de aforo siguen vigentes. El covid-19 no se ha ido, simplemente hemos avanzado en la vacunación.

El 14 de julio organicé una jornada para que los funcionarios de las unidades y los concejales que faltaban por vacunarse pudieran tener su vacuna y buena parte ya está vacunado. No obstante, en el Concejo hay unas áreas administrativas que no pudimos incluir en las jornadas de vacunación y que eventualmente podrían exponerse, entonces estos son los elementos que estamos evaluando.

Tenemos un equipo que está haciendo las revisiones de los diferentes espacios tales como el recinto, el recinto alterno, la biblioteca, las oficinas de los concejales y las áreas administrativas, y yo espero que entre el martes y el miércoles ya tengamos una propuesta para ir haciendo ese regreso a la total presencialidad de manera gradual. En eso estamos.

ENS: ¿La virtualidad pudo haber afectado el ejercicio democrático del Concejo?

MFR: Para nada. En nuestro caso, el Concejo ha venido realizando el control político que le corresponde. Hemos estado haciendo todos los debates, se han radicado proyectos muy importantes para la ciudad como el presupuesto y discusiones como el Plan de desarrollo, el Plan Marshall, el cupo de endeudamiento y este año abordaremos el rescate social y el Plan de Ordenamiento Territorial, de la misma forma y con el mismo rigor. La actividad del Concejo nunca se detuvo y ha habido todas las garantías para hacer el control político que se requiere.

ENS: ¿Qué ambiente le ve al rescate social y al Plan de Ordenamiento Territorial, que podrían estar siendo los dos proyectos más importantes que se debatirán en este segundo semestre?

MFR: El Concejo es un cabildo deliberante que tiene propuestas. La Administración Distrital ha mantenido una actitud de apertura a recibir distintas propuestas sobre los distintos temas, y yo creo que esa misma actitud se mantendrá frente a estos dos temas.

El producto de esos dos elementos ha hecho que los proyectos de acuerdo que ha traído la administración sean mejorados con las propuestas que han presentado los concejales y la Alcaldía Mayor ha sido muy receptiva a esas propuestas. Le veo buen ambiente, aunque por supuesto todo tiene discusión, debate y tensiones. Eso es lo normal, pero también gracias a eso es que pueden salir mejores resultados.

ENS: ¿Cree que ambas se aprueben?

MFR: Espero que sí.

Sobre la Alianza Verde

ENS: El partido Alianza Verde es un partido que al interior de sus filas está muy dividido. Ad portas de la rendición de cuentas, ¿qué lectura le da a esa situación?

MFR: El nuestro es un partido que tiene una diversidad y que sabe cómo manejarla. La Alianza Verde no es un partido que nos impone una posición dogmática frente a ninguno de los temas. Yo nunca he sentido ninguna coerción para que actúe de 'x o y' manera, a tal punto que le he hecho críticas a la administración. Ayer tuvimos un foro sobre el POT y planteé algunos temas que no comparto, así como otros temas que sí me gustan del mismo.

Yo misma he hecho críticas a la Administración Distrital que en términos generales acompaño, pero frente a mis críticas nunca he sentido una reconvención ni ningún malestar. La bancada del Concejo es un reflejo de esa diversidad que tenemos y yo la verdad no siento una fractura como tal.

Hay una persona que está en libertad de plantear posiciones de oposición a la administración, como lo ha hecho, pero también cuando ha estado de acuerdo pues así lo ha manifestado. Pero de resto lo que sentimos es una necesidad de generar alertas cuando vemos que las cosas no funcionan bien, porque esas alertas contribuyen a que se tomen los correctivos, a que se escuche a la ciudadanía.

ENS: Con esa lógica, ¿cuál es su calificación de la gestión de Claudia López este año?

MFR: Yo creo que Claudia López sigue teniendo un liderazgo muy importante, pero hay temas como el del covid que obviamente le van a pasar factura a todos los gobiernos alrededor de todo el mundo. Es obvio que en las encuestas ha habido un descenso, pero uno no puede gobernar con las encuestas, a uno le toca gobernar con las mejores medidas posibles y aún así a pesar de ese descenso, la Alcaldesa ha tenido mejores cifras que los alcaldes anteriores en sus buenos momentos.

Entonces digamos que esa templanza de mantenerse en unos propósitos ha sido importante, así como la actitud de reconocer algunos errores y de presentar un plan que permita priorizar unas inversiones en sectores afectados por la crisis. También creo que fue muy importante el acoger el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer el compromiso de que iba a adoptar las recomendaciones de dicho informe.

Y ya estamos, además, al calor del debate electoral del próximo año y por supuesto eso genera un ambiente preelectoral que cambia la óptica.

ENS: El que Colombia Humana se pasara a la oposición, ¿no lo ve tal vez como un malestar de algunos sectores políticos con relación a la Administración Distrital?

MFR: A mí de hecho me parece saludable que Colombia Humana se hubiera pasado a la oposición, porque en la vida práctica esta coalición estaba en la oposición desde que comenzó el gobierno de Claudia López.

A las compañeras de Colombia Humana, que aprecio y con quienes tengo una cercanía, hay una paradoja y es que los sectores alternativos estemos peleándonos en unas batallas encarnizadas cuando la verdad es que tenemos coincidencias ideológicas y objetivos comunes. Pero hay que entender que la política enreda así algunas situaciones y esa es su dinámica.

Pero sí me parece sano que sean de la oposición, que es lo que venían haciendo. Esa declaratoria les va a dar más herramientas, las que les da el Estatuto de la Oposición. Van a participar en esas sesiones que son exclusivas de la oposición, van a tener su debate, entonces creo que eso refleja más claramente el mapa político que tiene el Concejo.

ENS: ¿Por qué la rendición de cuentas será en el Coliseo del Olaya Herrera?

MFR: Nosotros decidimos hacer un proceso con participación de la ciudadanía. La gente votó por el lugar en donde deberíamos hacer esa sesión y por eso nos vamos al Rafael Uribe, al estadio del Olaya Herrera hacer esa rendición de cuentas. La gente voto también por unos temas de los que quieren que hablemos en la rendición de cuentas e hicimos un streaming con cada una de las bancadas, es decir 13, de una hora, para que cada vocero y otros concejales contaran más detalles de sus agendas.

Hicimos también unas infografías por bancadas y eso lo vamos a publicar para que cualquier ciudadano que entre a la página sepa qué hizo cada partido en una sola imagen. Hicimos unas 'Conce-cápsulas' con distintos ciudadanos en distintas localidades, y mandamos a un equipo grande a varios puntos de la ciudad a hacer pedagogía cuando se grabaron esos videos y a recoger preguntas. Yo creo que este es un modelo muy interesante que nunca se había hecho así y ojalá pueda replicarse en otros entidades.