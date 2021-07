Nueva 'víctima' frena preclusión del caso de Álvaro Uribe

Tras la solicitud rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de suspender la audiencia de preclusión del caso de presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe, apareció una nueva víctima que nuevamente frenó la solicitud de la fiscalía de archivar el caso.

La aparición como víctima del abogado Luis Alfredo Castro, a nombre propio, y del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, reportado como desaparecido en Bogotá en noviembre de 1996, hizo que la juez la juez decidiera levantar la audiencia para el lunes, a las ocho de la mañana.

Cabe resaltar que la jueza 28 de conocimiento, con anterioridad y por escrito, le advirtió que su petición era improcedente, un asunto que en criterio de la Procuraduría debió resolverse en juicio oral, por eso interpuso una nulidad a la decisión de la juez.

Por su parte la La Procuraduría insistió, a través de su delegado, en la importancia de escuchar al abogado para evitar en el futuro algunas nulidades por resolver en escenarios diferentes las solicitudes de quienes buscan constituirse como víctimas en el proceso.

Al respecto la Juez argumentó que la corte no tiene ningún poder por parte del padre Barahona Castro para que se realizara esa petición en su nombre; en cuanto al abogado Luis Alfredo Castro, señaló que no adjuntó ninguna prueba que demostrara su condición de víctima. Sin embrago esta decisión la adoptó la juez de forma escrita y no en audiencia pública con participación de todas las partes. En este sentido la Procuraduría tendría que decretar la nulidad de su decisión y dar la palabra a la presunta víctima.

“Para que sean el marco del sistema penal acusatorio, en esta audiencia donde se resuelvan las solicitudes del doctor Luis Alfredo Castro sobre el reconocimiento como víctima y de no hacerse de esta manera, considera este ministerio público se producirían consecuencias para el desarrollo de la audiencia que posteriormente se podría estar declarando la nulidad y estaríamos adelantando una actuación, eventualmente, que en unos meses estaría en el mismo punto”, dijo el procurador delegado.

Antecedentes del caso:

La decisión de no suspender la audiencia la tomó el alto tribunal al negar una petición de medida provisional que hizo el abogado de Deyanira Gómez, la esposa del testigo clave Juan Guillermo Monsalve

"No se observa que en grado de necesidad y urgencia concurra alguna situación que amerite la intervención del juez constitucional, toda vez que el interesado no acreditó la inminencia de algún suceso que conlleve inexorablemente la causación de un perjuicio irremediable", informó la Corte.

Pese a que Deyanira Gómez ya había sido reconocida como víctima la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó su reconocimiento dentro del caso.

En ese sentido, se había pedido a la juez 28 penal del circuito suspender la diligencia de preclusión a la espera de una decisión de fondo en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la juez aseguró que era necesario avanzar en la discusión sobre la posibilidad de precluir la investigación contra el expresidente.

"Visto el informe secretarial que antecede, se advierte que, una vez resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Bogotá, no emerge obstáculo alguno para adelantar la audiencia de solicitud de preclusión de la acción penal y, menos aún, para reprogramarla", señaló la funcionaria judicial.