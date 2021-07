Graduadas más de 800 trabajadoras del cuidado en Bogotá

Durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, inauguró este jueves la sexta Manzana del Cuidado, ubicada en la localidad de Kennedy. También presentó la estrategia de “Cuidado a Cuidadoras”, y además celebró la graduación de 814 trabajadoras del cuidado.

Así, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico se graduó este primer grupo de mujeres cuidadoras, beneficiarias de la oferta de formación del Sistema Distrital de Cuidado; 13 de ellas obtuvieron su título de bachiller mediante el programa de educación flexible de la Secretaría de Educación y 801 se certificaron con el SENA, en el manejo de herramientas de información y comunicación.

Estos logros harán posible que estas mujeres mejoren sus oportunidades de ingreso al mercado laboral, retomen sus proyectos de vida y recuperen su autonomía económica.

Todo su proceso de formación se dio en las Manzanas de Cuidado y pudieron dedicar el tiempo necesario para capacitarse gracias a los servicios de cuidado que el sistema les ofrece en simultánea con sus estudios para relevarlas del cuidado de las personas a su cargo, mientras se capacitan.

“Ponemos sobre la agenda pública, en la cotidianidad de hombres y de mujeres, que el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, reproduce la vida humana, nos permite salir a trabajar y que como humanidad podamos avanzar. Estamos transformando la vida de estas mujeres y de las generaciones futuras”, expresó Diana Parra, subsecretaria de Políticas de Igualdad de la Secretaría de la Mujer.

Por su parte, Enrique Romero, director regional del SENA, destacó que desde la firma del memorando de entendimiento entre el Distrito y SENA, “la relación se volvió más estrecha en procura de buscar mayores y mejores oportunidades, principalmente para que las mujeres y los jóvenes mejoren su calidad de vida, se fortalezca el tejido empresarial y productivo de nuestra región gracias a acciones conjuntas en materia de formación diversificada, pertinente y de alto impacto”.

“Nos enorgullece profundamente, en el Día Internacional del Trabajo Doméstico, agradecerles a las mujeres de Bogotá, de Colombia y del mundo que nos cuidan, pero les decimos que no romantizamos el exceso, la recarga de cuidado no remunerado que tenemos sobre nuestros hombros, eso no es un deber natural sino un costo desproporcionado sobre los hombros de las mujeres”, señaló la mandataria local.

Sexta Manzana del Cuidado en Bogotá

Esta ‘Manzana del Cuidado’, impactará favorablemente a habitantes de siete barrios de la localidad de Kennedy como El Jazmín, Los Almendros, Dindalito, Ciudad de Cali, El Paraíso, Galán y Calandaima, donde el 32,6% de las mujeres mayores de 15 años realizan trabajo doméstico y de cuidado en el hogar como actividad principal, y el 4,7% de los hogares con jefatura femenina son pobres multidimensionalmente.

Las personas cuidadoras y a quienes cuidan, podrán beneficiarse de actividades de formación, respiro y bienestar con una oferta articulada de servicios entre las secretarías de la Mujer, Integración Social, Educación, Desarrollo Económico, Salud y Cultura (IDARTES - IDRD).

En nueve meses de operación, el Sistema Distrital de Cuidado ha realizado más de 12.000 atenciones a través de las otras cinco ‘Manzanas del Cuidado’ ubicadas en Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme y Los Mártires, así como dos unidades móviles -rural y urbana-.

Por todo este esfuerzo, Bogotá ha sido reconocida internacionalmente por ser la primera ciudad de la región en implementar un programa que contribuye a cerrar las brechas de género.

“Le agradezco profundamente a las más de 12 mil mujeres que se han acercado para aprovechar las oportunidades de nuestro Sistema Distrital de Cuidado. ¡A cuidar se aprende! Porque el Sistema Distrital de Cuidado es para transformar las prácticas culturales del machismo que ha relevado a las mujeres a sufrir discriminación, desigualdad e incluso violencia”, aseguró la Alcaldesa Mayor.