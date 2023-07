Cepal: Colombia ha mejorado índice de pobreza

AL PUBLICAR el Anuario Estadístico sobre los avances en términos de desarrollo sociodemográfico, económico y ambiental de las naciones en la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostiene que el 32,1% de la población total del continente vive en situación de pobreza, lo que corresponde a 201 millones de personas.

De ellos, 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema, una realidad que, para el organismo, se está convirtiendo en una crisis silenciosa en casi todos los países, entre ellos Colombia.

“En el ámbito social, los datos del Anuario muestran una leve recuperación en algunos indicadores tras la pandemia de Covid-19. En 2021, la pobreza en América Latina alcanzó al 32,3% de la población, incluyendo a un 12,9% de la población en situación de pobreza extrema. Estas cifras representan una leve caída respecto del año anterior, de 0,5 puntos porcentuales en la pobreza y de 0,2 puntos en la pobreza extrema”, indica el informe.

En el mismo estudio se abordaron temas como la población, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda y servicios básicos, así como la pobreza.

Problemáticas

Lamentablemente, el país no tuvo los mejores resultados en varios de estos ítems, reflejando de esta manera las grandes problemáticas políticas, sociales y económicas que se viven en el territorio nacional. En este sentido, uno de los ámbitos que más se ha visto perjudicado es el costo de vida, situación que se ve evidenciada en los altos índices de pobreza y pobreza extrema, los cuales aumentaron, principalmente, después de la pandemia del Covid-19.

Pero, ¿cuáles son las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)? En un informe presentado en mayo de este año, el organismo destacó que el indicador de pobreza había disminuido a mínimos históricos, específicamente a 12,9% a nivel nacional, frente al 16% registrado el 2021. Asimismo, se ubicó en 8,7% en cabeceras y en 27,3% en los centros poblados y rural disperso.

“Los cambios presentados entre 2021 y 2022 en la incidencia de pobreza multidimensional fueron de -3,1 puntos porcentuales a nivel nacional, -2,8 puntos porcentuales en las cabeceras y -3,8 puntos porcentuales en los centros poblados y rural disperso”, se indica en el análisis.

En detalle, durante el 2022, hubo una reducción de 1,4 millones de personas. Sin embargo, aún subsisten unos 6,6 millones que viven en condiciones desfavorables con todo tipo de carencias materiales graves, así como de la privación de derechos básicos como de la salud o trabajo.

Regiones

En cuanto a la incidencia de la pobreza multidimensional en las regiones, la más alta se presentó en Caribe y Pacífica (sin Valle del Cauca), con 21,4% y 20,7%, respectivamente. En tercer lugar, está la región Central con 11,7%, mientras el menor porcentaje estuvo en Bogotá con 3,8%, seguida de Valle del Cauca con 9,7% y las regiones Oriental y Antioquia con una incidencia de 10,7%.

Finalmente, en cuanto a la repercusión de la pobreza multidimensional por dominio según sexo del jefe de hogar, en 2022, el 14,1% de las personas que pertenecían a un hogar donde la jefatura era femenina eran pobres multidimensionalmente, disminuyendo 3,5 puntos porcentuales con respecto al año 2021.

En el caso de Colombia, según el reporte, sería el cuarto país con un mayor porcentaje de personas en situación de pobreza extrema con un 15%, solo superada por Honduras (20%), Nicaragua (18,3%) y Guatemala (15,4%). Asimismo, sería el quinto con más habitantes en condición de pobreza.

Condiciones

Aunque esto no es todo, ya que la nación también ocupó el quinto puesto tras registrar la mayor tasa de desempleo con el 13,4% de la población apta para trabajar. Si bien se manifiesta que el 54% de los colombianos están empleados, el porcentaje sigue estando debajo del promedio de empleabilidad de la región.

Por su parte, el 12,0% de las personas que pertenecían a hogares con jefatura masculina eran pobres multidimensionalmente en 2022, 2,7% menos que en el 2021. “Se observa para los tres dominios que la incidencia de la pobreza multidimensional es mayor en los hogares cuyo jefe de hogar es una mujer”, agrega el DANE.

Cabe destacar que, a inicios del 2023 el Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo programa para ayudar a los hogares más vulnerables que están por debajo de la línea de la pobreza. Se trata de Renta Ciudadana, el cual tiene como fin entregar dinero suficiente "para combatir el hambre, alcanzar progresivamente autonomía económica y acceder al goce de derechos fundamentales", según el Departamento de Prosperidad Social de Colombia.

La primera entrega se realizó entre el 29 de abril y el 30 de mayo pasado, en tanto, el segundo pago del subsidio se efectuará entre los últimos días de julio y agosto. Cabe destacar que el Gobierno aclaró que la transferencia se realizará cada dos meses y que quienes más lo necesiten podrán recibir hasta un millón de pesos.

Mientras más de 6 millones de colombianos deben buscar a diario como sobrevivir en este país, otros viven una realidad totalmente diferente y más favorable.

La diferencia en las mediciones

Para entender cuál es la diferencia entre la pobreza multidimensional y la monetaria, hay que resaltar que la primera se refiere a todas las carencias y dificultades que enfrenta una persona o familia, las cuales van más allá del factor económico; por ejemplo, carecen de accesos a servicios públicos, no tienen cómo gozar de atención médica, no tienen cómo vincularse a la educación e incluso problemas como la falta de infraestructura en la comunidad entran en juego para determinar dicho índice.

El segundo se refiere a un tema netamente económico y de recursos monetarios, como lo indica su nombre, y ese mismo se fija a través del ingreso per cápita y las posibilidades que tienen estas personas para acceder a productos o servicios básicos como, por ejemplo, los de la canasta familiar.

Aunque en todas las capitales cedió la pobreza, unas a mayor velocidad que otras, hay algunas cuyas cifras son dramáticas: Quibdó con casi el 65% de su población, Riohacha con más del 56% y Santa Marta con el 51,6%.

“La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada (...). La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita de la unidad de gasto por debajo de la línea de pobreza según el área geográfica”, señala un informe de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Desde 2021, el DANE estableció que el ingreso mensual que necesita una persona en Colombia para satisfacer sus necesidades básicas es de $ 354.031. Quiere decir que, si alguien gana más que ese monto, no es pobre. De hecho, la pobreza extrema se considera si devenga menos de $ 161.099. Esos montos se fijaron en 2021 y hasta la fecha no se han modificado.