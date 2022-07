Banco de la República podría subir intereses a 9,0% para el resto del año

El panorama económico actual es atípico. La incertidumbre a nivel mundial por la guerra en Ucrania, la puesta en peligro de la seguridad alimentaria mundial y los altos precios de las materias primas, aunado con vientos de recesión en los Estados Unidos, más la posible subida de los tipos de interés por parte de la FED para controlar la inflación más alta en cerca de 40 años, y la situación en Colombia con un costo de vida desbordado, podrían impulsar a que el Banco de la República, siga los paso de seguir incrementando el costo del dinero, tal como ahora lo acaba de decidir el Banco Central Europeo.

Eso, unido a la incertidumbre de algunos mercados por el panorama electoral en el país, el vaivén del dólar que tocó máximos para luego perder potencia y otra vez empezar a subir, más una inflación interna del 9,67%, plantean un panorama complejo, por decirlo menos, a los responsables de manejar la política macroeconómica de la nación.

Por ello, para el próximo 29 de julio, día en que la Junta Directiva del Banco de la República se reúna para tomar una decisión sobre la tasa de interés, el debate será amplio.

El mercado, en general, espera que las tasas de intervención lleguen al 9%. Así lo confirmó Fedesarrollo en su encuesta de opinión financiera para julio. “Los analistas esperan un incremento de la tasa de intervención hasta 9,0% en la próxima decisión de la Junta Directiva. Para finales de 2022, los analistas prevén que se mantenga en 9,0%”, señalaba.

Todo sube

Para el profesor y experto en inversión Julián Villamizar, la decisión de la Junta no llegará hasta ese nivel. “Si bien muchos analistas apuntan a 150 puntos básicos para dejar la tasa de interés de referencia en 9%, muy cerca de la inflación del 9,67%, yo me arriesgo con 100 puntos básicos., basado en que los precios de las materias primas y de los commodities han disminuido durante los meses recientes, lo cual podría verse para septiembre, octubre; entonces con el fin de mantener esa convergencia de la inflación hacia niveles más bajos, y para una estabilización aún estamos lejos de la meta y lo estaremos durante el 2022. Pero esa búsqueda, esa convergencia sin afectar el ritmo de crecimiento económico, haría que el ascenso no fuera tan alto y tan agresivo en términos de tasa de interés”, explicó.

Por su parte Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor cree que aún hay espacio, pero que tampoco subirán tan agresivamente. "Recuerde que las tasas llegaron a estar por debajo del 2% en el 2020 o sea el Banco de la República no se ha quedado quieto, ha triplicado las tasas, están en el 7,50% la cuestión es si las pueden subir más. Lo que han comentado las señales es que eventualmente todavía queda algún margen para subirlas más, entonces no sería extraño que lo hagan, aunque ese margen se va reduciendo porque las han subido un montón desde el 2021 hasta la fecha”, señaló.

Impacto

La subida de estas tasas generaría un impacto en la economía nacional. Para Daniel Escobar, director de Estrategias de Inversión de Fiduoccidente, el dólar seguiría con una racha alcista. “Esto debido a la mayor tasa de remuneración de las inversiones en renta fija de Colombia, pero yo me enfoco más en crecimiento y el control inflacionario”, explicó.

Por su parte Villamizar, cree que “con este incremento de tasa de interés se sigue aumentando el diferencial entre las tasas internacionales a las locales, lo cual haría atractivo lo que se conoce como el carry Trade, es decir pedir prestado plata a tasa baja y colocarlo en países de tasa alta, sin embargo para que esa condición genere una revaluación del peso colombiano se necesita menor incertidumbre para los inversionistas, que efectivamente ya se posesione Petro, que diga cuáles van a ser sus políticas y en ese momento sí podríamos ver si las políticas son favorables para el mercado, una revaluación del peso colombiano”, manifestó.

Y añade, “recordemos que igual precio del petróleo continúa siendo alto y favoreciendo nuestra economía sin embargo lo que ha hecho que los movimientos de tasa de interés no impacten la tasa de cambio, es la incertidumbre de los inversionistas”, precisó Villamizar.

Asimismo, Santiago dice que este efecto ya se conoce: “afectan a todo el mundo, si las tasas suben pues dificulta la recuperación económica y por eso es la amenaza global que las tasas de interés va a ser más difícil la situación de recesión, y el dólar, en principio, si suben tasas de interés en Colombia, pues eso hace que genere un poco más de preferencia al peso que el dólar, pero como Estados Unidos también está subiendo las tasas, pues ese efecto está muy globalizado así que no es difícil, sino que es muy moderado o casi nulo el efecto que se pueda producir localmente”, señaló.

El docente Villamizar indica que “en resumen, expectativas de 100 puntos básicos basado en expectativas de que la inflación baje durante el último trimestre del año, segundo que la incertidumbre que ha generado el cambio de gobierno esté frenando la dinámica económica y hay que mantener entonces ese apoyo, ese balance entre dinámica y control de la inflación se prevé que converja lentamente a niveles más bajos, aún estamos muy lejos de la meta pero es importante mantenerse por lo yo creo que serían una subida de 100 puntos básicos".

Otros factores macros

Los analistas encuestados por Fedesarrollo también tienen perspectivas en más materia económica, que desde luego también dependen del rumbo de las tasas de interés. Por ejemplo, el pronóstico de crecimiento para 2022 se ubicó en un rango entre 5,7% y 6,7%, con 6,4% como respuesta mediana. La mediana de los pronósticos para 2023 se ubicó en 3,2%, situándose en un rango entre 2,2% y 4,0%.

Así, la mediana del pronóstico de crecimiento del segundo trimestre de 2022 se ubicó en 10,3%, situándose en un rango entre 8,3% y 11,7%. Por su parte, el pronóstico del crecimiento del tercer trimestre de 2022 se situó en 5,0%, con un rango comprendido entre 4,4% y 5,4%.

En julio, las expectativas de inflación para fin de mes y fin de año se ubicaron en 9,95% y 9,20%, respectivamente. Los analistas esperan que la TRM se ubique para julio entre $4.365 y $4.546 con $4.495 como respuesta mediana. Asimismo, prevén una TRM de $4.200 a diciembre de 2022.

También, el porcentaje de analistas que considera que el diferencial de la deuda aumentará en los próximos 3 meses fue 66,7%. Por su parte, el 12,5% espera que disminuya, mientras el 20,8% restante espera que el spread permanezca igual. Según Fedesarrollo, los factores externos constituyeron el aspecto más importante a la hora de invertir con 50,0% de las respuestas. La categoría de condiciones sociopolíticas se ubicó en el segundo lugar con 20,8% de las respuestas. Frente al mes anterior, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por efectivo, deuda privada indexada al IBR, deuda privada indexada al IPC, deuda privada indexada a la DTF y acciones internacionales.

En julio, el 56,5% de los analistas espera una valorización del índice MSCI Colcap en los próximos tres meses. De otro lado, la acción del Grupo Energía Bogotá (GEB) se ubicó como la más atractiva dentro de las que componen el MSCI Colcap. Le siguen en su orden, la acción preferencial de Bancolombia, ordinaria de Bancolombia, ordinaria del Grupo Argos y la acción de Ecopetrol.