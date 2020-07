Tenemos que amarrarnos el cinturón: Córdoba

Presidente de Bolsa de Valores analiza la situación económica del país, el alto déficit fiscal, la posibilidad de una reforma tributaria y el escenario del mercado de capitales

Un apretón del cinturón inmediato ante el incremento del gasto público y el aumento desmedido de inversiones y subsidios, destacó a EL NUEVO SIGLO el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba como las tareas inmediatas que debe realizar el Gobierno y el Estado para tener una recuperación económica para los próximos 18 meses.

EL NUEVO SIGLO: ¿Más pronto que tarde llegaremos a una reforma tributaria?

JUAN PABLO CÓRDOBA: Pues yo creo que es una discusión compleja, no creo que solo se pueda hablar de reforma tributaria. Yo creo que la toda la sociedad antes de hablar de impuestos quiere ver que el Estado hace un verdadero esfuerzo y no es el Gobierno, lo que digo es el aparato político que toma las decisiones sobre qué gasta el Estado. Uno sí quisiera ver que el Estado tome decisiones serias y contundentes para recortar gastos que no son eficientes o que no son prioritarios y después hacer esa discusión sobre los ingresos. Pero primero lo primero, entonces tenemos que amarrarnos el cinturón de aquí en adelante porque la sociedad quiere ver que el país político racionaliza el gasto público y no que simplemente es una demanda infinita de gasto.

Crecimiento

ENS: Respecto a la cuestión del crecimiento, ¿cuál es la percepción que tiene?

JPC: Con las cuarentenas, la afectación a la actividad económica es muy fuerte, yo digo que el segundo trimestre va a tener una caída en más del 10%, entonces, eso va a afectar muchísimo las cifras para todo el año. Esperamos, eso sí, que se vaya recuperando trimestre a trimestre y es muy posible que el total del año sea una caída del PIB que puede estar dentro del 4% y el 6%, los cálculos del Gobierno están dentro de ese rango.

ENS: En cuanto a la baja inflación, ¿esto podría afectar la demanda del crédito?

JPC: La preocupación que tenemos actualmente no es la inflación, los precios van a mantenerse deprimidos durante por lo menos un año, con lo cual hay plena tranquilidad de que el Banco de la República siga generando mayor expansión monetaria y disminución de tasas de interés, y todo eso mismo recupera la demanda. Las tasas de interés ya están 2,5%, que es la tasa más baja que hemos tenido en la historia del país y si esa tasa sigue bajando pues obviamente va a animar precisamente, la demanda en el proceso de recuperación. De allí que es importante, también, que la actividad económica se pueda retomar. La demanda solo podrá manifestarse si del otro lado hay los comercios, los almacenes y las diferentes actividades.

Déficit fiscal

ENS: ¿Qué piensa del incremento del déficit fiscal por parte del Gobierno?

JPC: Pues yo lo que veo es que hay un consenso en donde el Gobierno tenía que ampliar el déficit fiscal para apoyar tanto desde el lado del gasto, los temas de salud, el apoyo a la población vulnerable y al empleo. Creo que la posición fiscal del año 2020 es perfectamente entendible, es el déficit más grande que hemos tenido en la historia del país, nunca habíamos tenido un déficit del 8% del PIB. Es preocupante en el sentido que se va a aumentar mucho la deuda este año y ahí sí, en el tema público, sí veo mucha preocupación. No hay un consenso ni en la opinión, ni en los analistas, ni mucho menos, con el fondo político sobre cuál va a ser el camino hacia adelante para darle, nuevamente, un manejo razonable a las finanzas públicas.

ENS: El presupuesto para 2021, ¿sería el más complicado de la historia?

JPC: Posiblemente, porque la brecha que va a tener el presupuesto pues va a ser una brecha importante, pero más grave que eso son las demandas de recursos que hay desde todos los sectores, hay demanda de más gastos, más subsidios, demanda de una renta universal, en fin, una serie de demandas de más gastos sobre el Estado, con un discurso totalmente incoherente que estamos escuchando de algunos frentes en lo político y eso es lo que me parece más preocupante. Más que el Presupuesto que presente en el Gobierno, es el debate político que se va a dar en torno a ese presupuesto.

Sin recursos

ENS: ¿El temor son el aumento de las demandas y que ya no hay de dónde suplirlas?

JPC: Exactamente lo que usted dice, ya digamos, estiramos el caucho al límite este año. Se está generando una voracidad de mayor demanda de gasto público sin recursos, simplemente, no hay fuentes de financiación. Entonces ya se empieza a poner muy serio ese presupuesto que se genere para el año 2021 y en particular, hacia adelante, porque las deudas se están tomando este año con mucha flexibilidad pero a partir del año entrante toca empezar a pagarlas y eso va a requerir que hagamos un debate muy serio sobre las prioridades del gasto público, las fuentes de financiación del Estado y que empecemos a eliminar subsidios que son muy ineficientes como ya se ha dicho ampliamente.

ENS: ¿Le toca lidiar al próximo Gobierno con el enorme déficit fiscal?

JPC: No, creo que el mensaje que hay en el Marco Fiscal de Mediano Plazo es que básicamente tenemos 18 meses para arreglar las cuentas, no significa que hagamos todos los ajustes en ese tiempo, pero el plan de lo que se va a hacer y la aprobación de las leyes que va a generar ese ajuste deben estar listos en los próximos 18 meses, entonces, no es un tema del próximo Gobierno sino un tema del actual del Gobierno que va a tener que hacer de aquí a diciembre.

ENS: ¿Cómo se ha afectado la BVC durante este primer semestre?

JPC: Afecta a todos los agentes y pues el mercado de capitales que es un reflejo de lo que está pasando en la economía y que no es ajeno a eso; entonces, creo que tuvo un desempeño en el segundo trimestre que reversa completamente todo lo que se había ganado el año pasado y el primer trimestre de este año. Pero por otro lado, creo que nos podemos sentir muy satisfechos de que tenemos un mercado de capitales que funciona en las buenas y en las malas.