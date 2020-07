Reanudación del transporte público terrestre no será rápida

Con esperanza pero también con incertidumbre sobre las dificultades que se podrían presentar para su aplicación, recibió el sector del transporte terrestre el proceso para reactivarse gradualmente en medio de la pandemia que estableció el Gobierno, dando luz verde a la realización de pilotos acordados entre gobernadores y alcaldes, que finalmente deben ser autorizados por el Ministerio de Transporte.

El mayor escollo, según algunos transportadores consultados por EL NUEVO SIGLO, es que no será fácil lograr coordinar los municipios de salida y llegada de los vehículos porque son distintas las realidades de las localidades en la pandemia, pues hay unas que tienen mayores facilidades de circulación en sus vías de ingreso porque por el momento son libres de Covid, en tanto que otros afectados en mayor medida por el virus han adoptado toques de queda y cuarentenas totales o sectorizadas por días.

En cualquier caso, el transporte terrestre recibe con buenos ojos la medida, pues está por cumplir cuatro meses paralizado por la cuarentena que ordenó el Gobierno nacional para frenar la velocidad de la trasmisión del virus, dejando millonarias pérdidas económicas al sector que tiene la mayor parte del parque automotor en los parqueaderos.

El Decreto 990 de 2020 que amplió el aislamiento preventivo obligatorio, desde el 16 de julio hasta el próximo 1 de agosto, junto con la circular externa emitida por los ministerios del Interior y de Transporte, señalan a los alcaldes y gobernadores el proceso para activar gradualmente el transporte terrestre y garantizar la movilidad, incluyendo entre otros, el transporte terrestre intermunicipal y especial. Los municipios y departamentos tendrán que ponerse de acuerdo en el origen y destino de la ruta, para luego solicitar al Ministerio del Interior la autorización de la activación gradual.

“En este sentido, las administraciones locales de cada uno de los municipios y departamentos deberán atender las solicitudes presentadas por las empresas de servicio público legalmente habilitadas, coordinando que los municipios de origen como de destino de los viajes terrestres puedan movilizarse”, explicó el Ministerio de Transporte.

La circular externa reitera a los mandatarios locales la obligación de hacer cumplir a las empresas las medidas de bioseguridad del sector previstas en el protocolo general indicadas por el Ministerio de Salud.

“El fin de las decisiones adoptadas buscan respaldar el transporte terrestre en el país y activar gradualmente su actividad, con apoyo de los alcaldes y gobernadores; en aplicación y vigilancia de los protocolos de bioseguridad”, afirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Cómo reciben la medida

El presidente ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez, indicó sobre la coordinación entre municipios para reactivar el servicio que “la verdad es que ha sido muy difícil hacer ese trabajo de ponernos de acuerdo porque son más de mil municipios los que tienen conexión terrestre, pero es la norma que ha puesto el Gobierno y estamos trabajando en ella, en lograr esa reactivación”.

No obstante, el dirigente gremial dijo que esperan que el Gobierno le tienda la mano al sector no solo “dando esas señales que son positivas sino también con una política de alivios económicos a las empresas de transporte, “estamos bastante golpeados por este tema de la pandemia”.

Agregó que esperan con esta directriz del Gobierno llegar más fácil a los alcaldes para la aprobación de los pilotos de transporte terrestre, pues es una forma de decirles que “no es conveniente mantener cerradas las ciudades, donde muchas veces el que está entrando es el transporte ilegal, el pirata, que no tiene ninguna bioseguridad”, dijo.

Precisamente, sobre las medidas de bioseguridad para la prestación del servicio, Rodríguez dijo que vienen trabajando desde el pasado 9 de abril que salió la primera resolución. “En este momento más del 90% del transporte y de los terminales están cumpliendo a cabalidad ese protocolo, y estamos preparados para iniciar el servicio con normalidad y regularidad”.

Añadió que están solicitando, además, revisar la ocupación vehicular que se fijó para garantizar el distanciamiento de los pasajeros, donde -indicó- se pierde el 50% de la capacidad de cada vehículo. “Estamos pidiendo al Gobierno que nos dé un apoyo en el sentido de revisar esos protocolos, que podemos darle una garantía al usuario de que vamos a tomar todas las medidas para que tenga un viaje con aire sano, que si es un aire acondicionado tenga los filtros adecuados, que se pueda generar una infraestructura de protección dentro de los vehículos de silla a silla”.

El Presidente de Aditt dijo que este sector produce $7.000 millones a diario, por lo que “estamos llegando a un billón de pesos de lo que hemos dejado de facturar”.

En tanto que el presidente Ejecutivo de Acoltes (Asociación Colombiana del Transporte Especial y de Turismo), Lupoani Sánchez Celemín, indicó que esa “circular ratifica lo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte, en el sentido de dejarle todo ese manejo a los alcaldes. Entonces, al regionalizar todo ese tema del manejo de los protocolos, nos vamos a encontrar con un problema muy grave: si un alcalde de un municipio decide abrir y el vecino no abre, no podemos hacer nada. Si un alcalde de una ciudad mayor abre, y el alcalde de un municipio pequeño no abre, ahí tenemos dificultad”.

Sánchez reiteró “lo que hemos dicho es que debería ser una política nacional del Gobierno, trabajado desde el Gobierno y no entregarle a los alcaldes”, lo que calificó como “un grave error, pues casi que se federaliza el país”.

En tanto que Mauricio Herrera, presidente de la Unión de Transportadores (Utrans) y gerente General de Coopetransa, que opera con sus buses en Antioquia, dijo que “en prueba piloto venimos desde hace tres meses que se dio apertura a algunas excepciones”. Agregó “lo que hoy nos faltaría para esa prueba piloto sería una sinergia y una articulación más eficiente entre los gobernadores y los alcaldes de las ciudades, tanto de las capitales como los municipios”.

Agregó que esa articulación y sinergia se deben hacer también “con las terminales de transporte para que le demos continuidad a los protocolos estrictos que estamos teniendo en nuestra operación, que permitan que la ocupación del servicio sea superior al 50% porque hoy se está viendo en crisis el sector debido a esta poca ocupación”. En este sentido puso como ejemplo que las familias pueden viajar sin peligro de contagiase ya que viven juntos.