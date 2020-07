"Proyectos agropecuarios serán en clave de reactivación económica"

“Estaremos priorizando para poder con los recursos de vigencia de 2020 cofinanciar proyectos de desarrollo agropecuario, pero lo miraremos en clave de reactivación económica”, manifestó la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Ana Cristina Moreno.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su reto principal en la Agencia de Desarrollo Rural?

ANA CRISTINA MORENO: Retos, muchos. Lo resumiría en el cumplimiento de metas del presidente Iván Duque. Ahí tenemos cosas muy importantes en el servicio de extensión agropecuaria. Tenemos metas muy importantes en hectáreas con adecuación de tierras, lo que conocemos principalmente con distritos de riego nuevos o rehabilitados. Metas en comercialización. Y proyectos integrales de desarrollo agropecuario que podamos cofinanciar. Eso digamos que resume los retos principales que hoy tiene la agencia.

ENS: ¿Cómo se le puede llegar al agricultor en esta pandemia?

ACM: Estamos realizando la estrategia de mercados campesinos de manera virtual. Ya se vienen desarrollando con éxito algunas experiencias. Esto nos está ayudando en época de pandemia, para que a ese agricultor le sea más fácil poder vender sus productos. Y eso ha sido un impacto muy positivo.

De manera concreta tenemos en marcha una convocatoria de perfiles de proyectos, de iniciativas. Esa convocatoria ya finaliza. Allí las asociaciones de productores y los entes territoriales nos están dando a conocer sus iniciativas y estaremos priorizando para poder con los recursos de vigencia de 2020 cofinanciar proyectos de desarrollo agropecuario, pero lo miraremos en clave de reactivación económica.

ENS: ¿Cómo se eligen los proyectos?

ACM: Lo primero es que un proyecto que busque el acompañamiento de la agencia tiene que tener un enfoque de mirada integral. Eso significa que la entidad solamente puede acompañar proyectos que tengan de por medio el tema de la asociatividad y que los beneficiarios sean asociaciones de productores. Son proyectos que tienen un componente de asistencia técnica que brindamos desde la agencia. Son proyectos que tienen de por medio adecuación de tierras y como condición fundamental la comercialización. Esos son los criterios básicos para que la agencia seleccione proyectos, que puedan tener este acompañamiento de manera integral.

ENS: ¿Cuál es el error más frecuente al presentar proyectos?

ACM: Hay lecciones aprendidas y por eso en la convocatoria no les estamos pidiendo a los productores de las asociaciones y a los entes territoriales que presenten los proyectos ya estructurados. Eso hemos encontrado como una de las limitaciones para que los agricultores puedan acceder a la oferta institucional de la agencia. Pedirles eso a las asociaciones es complejo por lo general. Tenían que acudir a los expertos y eso se podía estar prestando para malos juegos de corrupción en algunos territorios. Esa limitación la subsanamos.

Estamos muy contentos con esta convocatoria a nivel de perfiles. Ya somos nosotros los encargados de estructurar. Ahí una de las falencias ha sido presentar proyectos en el tema de la comercialización. No tienen claro quién puede comprar un producto, no tienen claro el tema de los costos y el tema de beneficio de venta, para analizar si pueden o no ser competitivos. Entonces digamos que por eso estamos hablando en la agencia del proyectos integrales, estamos hablando de convocatoria de perfiles.

ENS: ¿De qué manera están trabajando en territorio?

ACM: La agencia tiene afortunadamente presencia en territorio. Trece unidades técnicas territoriales. Con esas trece intentamos cubrir los 32 departamentos del país. Son equipos interdisciplinarios. Allí hay profesionales de las diferentes disciplinas que son los que nos ayudan a realizar diagnósticos de los proyectos que se presentan y nos ayudan a hacer seguimiento en la implementación de los mismos.

ENS: ¿Cómo vienen trabajando en la pandemia?

ACM: Debo confesar que me acabo de posesionar y me genera mucho impacto llegar a la Presidencia de una agencia de esta talla y tener las oficinas vacías.

Son muy pocas las personas que están presencialmente en las instalaciones, acatando las instrucciones de la Presidencia. Así que el grueso del personal está haciendo el trabajo virtual y con alguna frecuencia, el 20% del personal están asistiendo a las oficinas.

ENS: ¿Qué pueden esperar los agricultores de usted?

ACM: Pueden esperar una Presidencia comprometida con el desarrollo del campo, comprometida que las cosas pasen. Esa es mi frase favorita: hagamos que las cosas pasen. Y la ADR tiene una capacidad ejecutora, no definimos la política pública.