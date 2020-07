Procuraduría indaga si senador Pulgar habría ofrecido soborno

Investigación preliminar inició la Procuraduría General de la Nación en contra del senador Eduardo Enrique Pulgar Daza, para determinar los hechos denunciados por el periodista Daniel Coronell en su reciente columna de ‘Los Danieles’, y titulada ‘Pulgarcito’.

En el escrito, el comunicador expone hechos presuntamente protagonizados por el congresista sobre el supuesto ofrecimiento de dinero al juez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Rodríguez Cáez, para buscar un supuesto favorecimiento en un proceso a favor de Luis Fernando Acosta Osío, del quien señala Coronell "líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año".

Narra el periodista en su columna que “un buen día de 2017, el alcalde del pueblo, Ronald Padilla, lo invitó (al juez) a conocer a su jefe político Eduardo Pulgar. La reunión sería en el apartamento del senador en Barranquilla, a una hora de Usiacurí. El juez aceptó sin saber de qué se trataba, pero tuvo la precaución de llevar una grabadora con él.

Y fue en ese encuentro donde según Coronell, tras una charla el senador le explicó al juez el motivo del mismo: “No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”

Y prosigue la columna del periodista indicando que “después el lenguaje se hizo más explícito: “Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo…Esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos”.

Tras ese monólogo, inclusive -según la columna periodística- Pulgar “sugirió el monto que el juez debería cobrar por la decisión: Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”.

Es por esos hechos que la Procuraduría abrió la investigación preliminar y deberá determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Entre las pruebas solicitadas, el Ministerio Público pidió información al juzgado de Usiacurí para que certifique la existencia del proceso contra Acosta Osío y llamó a declaración al alcalde del municipio para la época de los hechos, Ronald Padilla.

Así mismo, decretó escuchar el testimonio del juez Rodríguez Cáez, allegar la grabación original que acredita el hecho y determinar la autoridad judicial que se ocupa de la denuncia penal.