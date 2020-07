Abren proceso a ‘Márquez’, ‘Santrich’y el ‘Paisa’ por reclutar menores

Una investigación por reclutamiento de menores se les abrió a los líderes del GAO-r Segunda Marquetalia (‘Jesús Santrich’, ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’), anunció ayer el fiscal general Francisco Barbosa.

Durante la presentación de la estrategia “Súmate por mí”, un plan de acción para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes para territorios en alto riesgo, Barbosa manifestó que fueron priorizados procesos investigativos en los territorios en los que hay presencia de cultivos ilícitos y donde hay evidencia sobre la explotación de los menores de edad.

Precisamente, en regiones como el Bajo Cauca Antioqueno, Catatumbo y algunas zonas de Nariño, se han obtenido resultados contra el Eln, ‘el Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y grupos residuales, estructuras que estarían involucradas en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

“Si la coca se ataca, se atacan esos reductos y esas economías criminales, y nuestros menores de edad van a estar protegidos”, señaló el fiscal Barbosa.

De igual manera, reveló que en los próximos días habrá una decisión importante en defensa de 316 menores de edad que habrían sido reclutados por las organizaciones criminales. “Hemos venido generando con la exclusión de la JEP de exmiembros de la Farc como el señor ‘Iván Márquez’, el señor ‘Santrich’, el ‘Paisa’ y alias ‘Walter Mendoza’, ya hay investigaciones relativas a este reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y uso o utilización en diferentes lugares del territorio nacional”, precisó.

En el año, la Fiscalía ha avanzado en importantes decisiones judiciales, como la imputación a 17 cabecillas del denominado Comando Central del Eln (COCE) y de los frentes de guerra occidental, oriental y nororiental. En el primer mes de la administración del Fiscal General, luego de visitar Guainía y constatar la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia, se logró la captura y judicialización de 18 personas señaladas de abusar sexualmente de niñas y adolescentes, muchas de ellas de comunidades indígenas del departamento.

Propósito

En el mismo certamen, el mandatario Iván Duque afirmó: “Hoy quiero hacer un llamado como Presidente de la República, y es que frente a estos crímenes debe existir verdad, justicia, reparación y no repetición. Aquí no hay conflictos de poderes, aquí no hay intromisión en la independencia de ningún poder; lo que hay es un propósito sublime, y es que frente a los delitos contra los niños esos pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición no pueden ser ambiguos ni indefinidos”.

Duque condenó que grupos armados como el Eln, las disidencias de la desaparecida guerrilla de las Farc, ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’ y ‘el Clan del Golfo’, entre otros, “siguen utilizando los niños como vehículos para sus fechorías. Rechazamos categóricamente esas conductas y reiteramos que vamos a perseguir esas conductas y a los máximos responsables de las mismas”.

Así mismo, hizo un llamado enfático a que este tipo de delitos contra los niños, niñas y adolescentes sean investigados, además de sancionados con celeridad.

“Yo hago un llamado respetuoso, como lo he sido siempre con las instituciones, para que esos crímenes sean investigados y sancionados de manera ejemplar”, manifestó.

A renglón seguido reiteró su llamado respetuoso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la justicia transicional para que los responsables de esos delitos le digan la verdad al país sobre los hechos.

“La información está disponible y ante los ojos del mundo vimos por años cómo se reclutaban los menores, y necesitamos celeridad. ¿Cuál es la celeridad esperada?: La verdad, que los máximos responsables le digan al país, mirando a los ojos, que patrocinaron esas conductas”, dijo.

En el mismo contexto, agregó que “no podemos posponer lo que es necesario y que es un reclamo de la ciudadanía, y es que frente a esos delitos, con pruebas tan claras, se proceda y se proceda rápido”.

“En la configuración de la verdad lo que no podemos permitir como Nación, cuando hemos visto por décadas a los niños portando fusiles al servicio de causas criminales que, quienes ordenaron, facultaron, permitieron y se jactaron de esas prácticas ahora, pretendan decir, que no fue así, que no ocurrió”, subrayó.