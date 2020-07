A partir de las cero horas arrancó la primera de tres cuarentenas en Bogotá

Hoy alrededor de 2,2 millones de personas deberán quedarse en su casa por los próximos 15 días. Es clave el autocuidado de los ciudadanos

_______________________________

La semana pasada en uno de los balances que le hizo la alcaldesa, Claudia López, a la ciudadanía, refirió que en América Latina, Bogotá era la segunda ciudad -después de Montevideo- con el mejor rendimiento que se le ha dado a la crisis derivada por la llegada del Covid-19 al país. Sin embargo, aclaró que Montevideo tiene las dimensiones de una localidad de Bogotá.

A partir de hoy, desde las cero horas, en Usme (con 176.000 habitantes), Ciudad Bolívar (616.455), San Cristóbal (409.653), Rafael Uribe Uribe (396.711), Chapinero (166.000), Santa Fe (95.201), Los Mártires (99.792), Tunjuelito (302.342 ), entrará a regir una cuarentena rigurosa que confinará en sus hogares a todos los habitantes de estas localidades, alrededor de 2.262.154, 882.154 más que las que tiene la capital uruguaya, cuya población es de 1.380.000 personas.

Estas tres cuarentenas, que serán rotativas y responden a la necesidad del Distrito de disminuir en alrededor de 2 a 2,5 millones el número de personas que están en la calle, para así, mermar la velocidad y el número de contagiados en la ciudad, es un reto que demanda disciplina y consciencia ciudadana, pues el Distrito no hará uso de la Fuerza Pública para que las personas no salgan a la calle.

No obstante, el llamado al autocuidado y la responsabilidad por parte de la Alcaldía Mayor ha sido insistente, razón por la cual el Distrito ha dejado suficientemente claro que las medidas de confinamiento y aislamiento son prácticamente las únicas disponibles de las que se puede valer en estos momentos la especie humana en todas las partes del mundo, pues no hay vacunas o medidas farmacológicas para atender el Covid-19, que ya cobró la vida de más de 1.000 personas en la Capital del país.

Disciplina

Estas, han reiterado tanto los gobiernos Distrital como Nacional, son las únicas medidas que permiten reducir la velocidad de propagación y evitar el colapso de los servicios de salud y por eso, la apuesta de estas cuarentenas rotativas, de este cierre parcial y temporal de las localidades -sumado a la alerta naranja en el sistema hospitalario de toda la ciudad- es el de generar un importante efecto en la disminución del requerimiento de UCI en Bogotá para atender el virus.

Y es por eso, precisamente, que el Distrito le está pidiendo a los capitalinos disciplina y sentido común, a la vez que aumentará las acciones de cultura ciudadana y el testeo masivo, e intensificará la vigilancia epidemiológica para evitar el colapso del sistema de salud.

Por lo mismo, las reglas del juego deben ser tan claras como sea posible, razón por la cual el Decreto 169 del 12 de julio de 2020 impartió las órdenes para que se cumpla la medida de aislamiento preventivo y obligatorio.

Ahora, es importante aclarar que a partir de hoy habrá una serie de reglas específicas para el primer grupo de localidades -que serán las mismas para los otros dos bloques de localidades cuando les corresponda su turno-, y hay nuevas reglas para la totalidad de Bogotá, pues toda la ciudad está en alerta naranja hospitalaria.

Medidas para las localidades

Las ocho localidades, que a partir de hoy entran en cuarentena, equivalen al 28% de la población del Distrito, ya que al 6 de julio han acumulado 11.439 casos de Covid-19, lo que representa el 30,4% de la totalidad en el país.

A este respecto, es importante referir que varias de las localidades que a partir de hoy entran en aislamiento, han presentado el mayor aumento tanto en la tasa de mortalidad, como en la proporción de positividad en la notificación en comparación con otras localidades. Un buen ejemplo de esto es Chapinero, la cual pasó de reportar una tasa de mortalidad de 2,39 a reportar una de 10,38 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Santa Fe, Usme y Rafael Uribe Uribe son las seis zonas del Distrito que han tenido mayor aumento de casos en comparación con el pasado seis de junio. De hecho, todas ellas han incrementado por encima del 223% en todas estas localidades.

Otras como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito están entre las localidades con el índice de transmisibilidad más alto al 4 de julio, mientras que Usme es una de las zonas de Bogotá en donde se observa el mayor aumento en cuanto a notificaciones positivas, equivalente a un incremento del 77%.

Los Mártires, en conjunto con la localidad Santa Fe, tienen las tasas de mortalidad más elevadas, entre 22,8 y 24,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

Con este escenario en mente, en estas localidades, a partir de hoy estará completamente limitada la libre circulación de vehículos y personas, no solo al interior de las mismas, sino también por fuera de ellas. De hecho, durante el periodo de restricción solo se exceptúan de las reglas de aislamiento a las personas y vehículos indispensables para la realización de las siguientes actividades:

Abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos, salud y productos de primera necesidad. Hacer vueltas bancarias, sacar a pasear a las mascotas y asistir a citas médicas. Estas actividades las deberá realizar exclusivamente una sola persona por núcleo familiar y solo podrá hacerlo entre las cinco de la mañana y las 8 de la noche.

Esas son las cuatro actividades, las únicas cuatro que podrán efectuar los ciudadanos durante la cuarentena, de la misma forma en la que se implementó durante el simulacro por la vida el pasado 20 de marzo a partir de las cero horas. Eso, descontando que se les presente una emergencia o un caso de extrema urgencia.

Excepciones de movilidad

Aun así, podrán salir quienes trabajen en servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud; también, aquellas personas que se desempeñan en el cuidado institucional o domiciliario de mayores, menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales. Así mismo, están exceptuados de las restricciones los encargados del orden público, la seguridad general y la atención sanitaria, así como aquellas personas que tengan una urgencia de fuerza mayor.

También podrán circular quienes se desempeñen en abastecimiento, servicios de ambulancias, sanitarios, atención pre-hospitalaria, domicilios, farmacias, emergencias veterinarias, quienes hagan parte de cadenas de producción y servicios indispensables, incluidos domiciliarios, así como periodistas.

Podrán circular las personas que trabajen en misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas, a la vez que podrán laborar quienes se desempeñen en hoteles, las empresas que producen insumos de construcciones para el desarrollo de obras civiles privadas y públicas, etc.

No obstante, ¿cuál es el llamado de la Alcaldesa, quien dijo que la ciudad solo remontará esta dura prueba si toma con seriedad las cuarentenas sectorizadas? A que las personas que están en una localidad en cuarentena no salgan a trabajar a otro sector que no lo este, aún si está dentro de las excepciones avaladas por la ley.

Reactivación económica

En materia de reactivación económica, las autorizaciones que previamente fueron expedidas por la Administración Distrital, no serán aplicables en las localidades que se encuentren en el periodo de cuarentena estricta mientras dure la misma.

Así mismo, en los sectores que entren en cuarentena y durante el periodo de la misma, los prestadores de servicios de vivienda que corresponden a menos de treinta días, deberán abstenerse de desalojar al usuario en condición de vulnerabilidad por el no pago de hospedaje.

A su vez, en estas zonas, queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes durante los fines de semana, esto es, desde las cero horas del viernes a las cero horas del lunes siguiente. Y, aunque la Mandataria aclaró que no habrá un toque de queda en las localidades que entren en cuarentena, puesto que no se militarizará la zona para asegurar que las personas no circulen por el espacio público; sin embargo, de 8 de la noche a 5 de la mañana, no deberán salir de sus casas.

Sistema de salud en alerta roja

En vista del rápido crecimiento de la incidencia epidemiológica y de la alta tasa de ocupación de las UCI, se declaró la alerta roja en el sistema hospitalario de la ciudad, lo que conllevó a que se decretara una alerta naranja en las 20 localidades de la Capital del país.

“Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 5° del Decreto Distrital 131 de 2020 y el informe de ocupación de unidades de cuidado intensivo emitido por la Secretaría Distrital de Salud, declárese la alerta roja en el sistema hospitalario de la ciudad”. Por lo mismo, “se hace necesario decretar como medida complementaria la alerta naranja general en todo el territorio de Bogotá, con el objeto de implementar mecanismos estrictos y urgentes que reduzcan la velocidad de transmisibilidad del virus del Covid-19 para evitar el colapso de la red hospitalaria de la Capital”, precisa el Decreto 169 del 12 de julio de 2020.

Por lo mismo, a partir de hoy y hasta las 11:59 p.m., del día 31 de agosto de 2020, “se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en la ciudad de Bogotá”, con las excepciones contempladas en el artículo 3° del Decreto Nacional 990 de 9 de julio del presente año.

Pico y Cédula

La medida de Pico y Cédula, así como el Transmilenio, seguirán funcionando exactamente igual a como venía funcionando y todas las medidas de bioseguridad que se han establecido -uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y las medidas de higiene que los establecimientos comerciales deben imponer a sus clientes- se mantienen igual.

El Día sin IVA, que estaba presupuestado para el 19 de julio de 2020, se mantiene, pero como se hizo durante la segunda jornada sin IVA, no se realizará venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones.

Quedan restringidas las aglomeraciones en el espacio público y el cumplimiento de esta medida será monitoreada por las autoridades, con el fin de garantizar la vida y la salubridad pública.

El teletrabajo se mantiene durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, mientras que las actividades físicas se podrán realizar una o dos horas diarias dependiendo del rango de edad. Estas son las medidas adoptadas para la ciudad de Bogotá.

Adicionalmente, el servicio público individual de taxis se mantiene, siempre y cuando se solicite telefónicamente o a través de plataformas, para la realización de alguna de las anteriores actividades o prestación de esos servicios.

Las obras civiles privadas, incluyendo las remodelaciones, podrán continuar con sus labores siempre y cuando las adelanten con personal que no provenga de las localidades declaradas en cuarentena estricta, durante el periodo de vigencia de la misma.

Las actividades físicas individuales al aire libre se seguirán efectuando, siempre y cuando se cumplan los horarios, así como los topes de tiempo establecidos por el Distrito Capital, lo que quiere decir que las personas entre los 18 y los 69 años podrán ejercitarse por un periodo máximo de dos horas diarias.

Los niños mayores de 6 años podrán hacerlo tres veces a la semana, una hora diaria; los niños entre los 2 y 5 años podrán hacerlo tres veces, media hora al día; por último, los adultos mayores de 70 años, por un periodo máximo de dos horas diarias.

El ejercicio grupal está prohibido, las piscinas y polideportivos solo podrán utilizarse para la práctica deportiva de manera individual por deportistas profesionales y de alto rendimiento, quienes deberán contar con aprobación previa de los protocolos de bioseguridad. El IDRD establecerá los procedimientos para el otorgamiento de permisos.

Por último, el cierre parcial y temporal por localidades en la ciudad indica que al término de 14 días se realizará un levantamiento de la medida restrictiva, pero eso no significa que al cabo de este tiempo dejaran de aplicarse las medidas ya establecidas e interiorizadas.

El incumplimiento de todas estas disposiciones podrán acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, suspensión de actividad, cierre de establecimiento y demás aplicables.

Por último, los pilotos para reabrir restaurantes y el Aeropuerto Eldorado, estarán sujetos a revisión tras los dos primeros turnos de cuarentena, con el fin de ver si se implementan a finales de agosto.