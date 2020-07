Pandemia en A. Latina: así está Bogotá frente a otras capitales

Las dos ciudades con el peor registro de muertes por cada millón de habitantes, México y Santiago, avanzan en proceso de reactivación y desconfinamiento.

Con 5.260 casos confirmados de coronavirus por cada millón de habitantes y 119 fallecimientos sobre la misma rata poblacional, Bogotá anunció ayer confinamientos sectorizados a partir del lunes como una medida para contener la expansión de la pandemia. Este tipo de medidas coincide con otras que, aunque de distinto nivel para enfrentar la curva epidemiológica, han adoptado algunas de las principales ciudades de Latinoamérica, que es el epicentro de la pandemia hace dos meses.

Así, por ejemplo, en Buenos Aires, tras 113 días de confinamiento y después de haber iniciado un paulatino proceso de reapertura, se decidió hace dos semanas dar marcha atrás y endurecer, de nuevo, las medidas de aislamiento, esto luego de alcanzar los 14.931 casos positivos y 257 fallecimientos por cada millón de habitantes.

La decisión no fue bien recibida por amplios sectores de la población que se congregaron en el icónico Obelisco de la capital argentina y se manifestaron en defensa "de las libertades individuales" y contra las restricciones que, en opinión de los opositores, tendrían efectos económicos más graves, incluso con un eventual colapso del sistema de salud. Según los cálculos más optimistas, la economía gaucha caerá un 10% este año.

Por otra parte, en las principales ciudades del Brasil, uno de los países más afectados del mundo por el Covid-19, continúan las medidas de desconfinamiento, así como cierres escalonados para contener el virus.

En Brasilia, por ejemplo, urbe que registra 273 muertes por cada millón de habitantes y 21.781 contagios de acuerdo a la misma rata poblacional, se había autorizado la reapertura de gimnasios, salones de belleza, bares y restaurantes. Sin embargo, esta semana se suspendió dicha disposición y se volvieron a prohibir todas las actividades no esenciales.

Por el contrario en Sao Paulo, en donde ya se registran 11.977 casos y 650 fallecimientos por cada millón de habitantes, se avanza lentamente en el plan de apertura. Después de un cierre de más de 100 días, los bares y restaurantes volvieron a abrir esta semana, bajo nuevos protocolos de seguridad que incluyen horarios limitados y aforos restringidos al 40%.

Cabe destacar que entre las 8 ciudades más afectadas y de mayor importancia de América Latina, las cuatro mencionadas (Bogotá, Buenos Aires, Brasilia y Sao Paulo) son las que reportan el menor índice de muertes por cada millón de habitantes. Aunque sus cifras por contagios totales pueden ser altas, los bajos índices de mortalidad son un acierto en la gestión de la pandemia.

Por otra parte, en Quito (Ecuador) los trabajadores de distintos sectores protestaron en días pasados por el impacto económico de la pandemia sobre la actividad productiva. Ante ese hecho, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, encargado de regular el proceso de desconfinamiento, pidió paciencia y comprensión en momentos en los que la ciudad reporta 304 fallecimientos por cada millón de habitantes y 3.988 contagios, bajo el mismo parámetro estadístico. A pesar de que Ecuador avanza en el proceso de reapertura gradual, la capital se mantiene confinada. Es claro que en tanto la curva de contagio no baje, no se plantean aperturas como las implantadas en otras zonas del país.

Lima, muy mal

Entre las ciudades de Latinoamérica en las que se registra una peor cifra de muertes por millón de personas se encuentra Lima. La capital peruana presenta 454 fallecimientos y 16.388 contagios por dicha rata poblacional. Esta proporción de decesos, prácticamente cuatro veces mayor que la registrada en Bogotá, contrasta con las medidas de reapertura que se desarrollan en la ciudad y que desde el mes de mayo avanzan de forma gradual.

En la capital inca los centros comerciales funcionan desde hace semanas al 40% de su capacidad y se estima que a finales de este mes se encuentre en operación la totalidad del comercio. A pesar de que la situación sanitaria sigue complicándose en el país y los hospitales están cada vez más saturados, la reactivación económica no se detiene. No sólo no se ha dado marcha atrás, sino que cada vez son más los sectores que están operando, así sea de manera restringida.

Finalmente, las dos ciudades con el peor registro de muertes por cada millón de habitantes, México y Santiago, avanzan en proceso de reactivación y desconfinamiento.

La capital manita, con 683 fallecidos y 6.159 casos positivos de coronavirus por cada millón de habitantes, registró esta semana un nuevo récord diario de contagios. Aun así, avanza en la paulatina normalización de sus actividades, iniciada en junio.

Por su parte, Santiago de Chile, con 31.344 casos por millón de habitantes y la sorprendente suma de 752 fallecimientos a causa de la enfermedad sobre la misma rata poblacional, se ubica como la ciudad más afectada de la región latinoamericana.

Tras periodos de confinamientos “dinámicos”, que se han flexibilizado y reimplantado según la curva epidemiológica, las autoridades australes han afirmado que la cuarentena está generando efectos positivos y se ha logrado bajar el número de nuevos contagios en un 20% en la última semana.

Así las cosas inició el proceso de reactivación que incluye la apertura de cines, teatros, restaurantes y bares al 25% de su capacidad. Se permiten eventos deportivos de máximo 10 personas en lugares cerrados y hasta de 50 personas en lugares abiertos, sin público y los adultos mayores pueden salir a caminar una vez al día.

Como se evidencia las medidas de reapertura y nuevos cierres no siempre coinciden con la realidad de las cifras de contagios y muertes. Ciudades con cifras de fallecimientos por millón mucho más elevadas que las de la capital colombiana se muestran menos cautelosas. Bogotá, a pesar de tener el mejor registro de fallecimientos por millón, con 119 decesos, sigue optando por la prudencia y a partir de este lunes, con los confinamientos por grupos de localidades, se apresta para afrontar el pico de la pandemia.