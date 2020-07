Duque responde a alcaldesa: "No entro en debates politiqueros"

El presidente Iván Duque le respondió, sin mencionarla, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que no entra en "debates politiqueros", en referencia a las críticas que le formuló la mandataria distrital por temas relacionados con el manejo de la pandemia de coronavirus.

Durante la reunión virtual con directivos de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Duque advirtió que es necesario trabajar en equipo, sin cálculos políticos.

Duque dijo que el Gobierno Nacional les está colaborando a los gobiernos locales como los de Bogotá, Medellín y Cali a tomar las mejores decisiones para atenderla crisis sanitaria por la pandemia, pero sin entrar en el terreno político.

“Yo soy consciente del desafío que hay en Bogotá, del desafío que hay en Medellín, del desafío que hay en Cali. Pero estamos trabajando como equipo y ayudando a los gobernantes locales para tomar las mejores decisiones, con focalización, porque la información que se tiene hoy casi que permite, en una ciudad como Bogotá, ver la tasa reproductiva del virus en localidades”, precisó.

Duque se abstuvo de controvertir con la alcaldesa Claudia López, quien le ha formulado críticas a su gestión frente a la pandemia.

Al respecto, Duque afirmó: “Aquí nosotros no entramos a ese debate politiquero, demagogo, de tratar de contraponer la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social, porque esto es palabrería barata”.

En ese sentido, el jefe de Estado dijo, sin mencionar a la alcaldesa de Bogotá: “Esto no es de reproches, esto no es de inculpaciones. Si el problema crece, entonces busquemos a ver cómo nos salimos de responsabilidades. No. Todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidario. Que si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar a ver quién es el culpable, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo mitigamos, cómo lo resolvemos”, agregó.

Y concluyó: “Esa es la razón por la cual, como Presidente de la República, yo no estoy contestando ningún tipo de agresión ni de señalamiento ni, mucho menos, dejándome llevar por la pequeña política para distraernos. Estamos en medio de una pandemia y esto requiere concentración, foco y grandeza, además”.