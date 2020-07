Minsalud advierte información falsa sobre tratamiento Covid

A no dar credibilidad a la información circulante sobre kit de medicamente para tratamiento del coronavirus instó el Ministerio de Salud a la población.

La cartera aseguró que, a través de redes sociales, se difunde un llamado a los ciudadanos a comprar diferentes tipos de medicamentos falsamente su eficacia en el tratamiento y cura del Covid-19.

En ese sentido, Leonardo Arregocés Castillo, Director de Medicamentos y Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud, advirtió sobre el peligro del consumo de estos medicamentos en las combinaciones y cantidades propuestas en los kit y los riesgos de automedicarse.

“A la fecha no hay cura contra el covid-19. La ingesta de combinaciones de medicamentos sin fórmula y sin un criterio médico representan un peligro para la salud de la ciudadanía”, sostuvo.

A renglón seguido, enfatizó que la cantidad y los tipos de fármacos que proponen en redes sociales pueden provocar serios problemas de salud, entre los que se encuentran "daño renal irreversible, lesiones gastrointestinales que producen sangrado, o inducir resistencia al tratamiento cuando se agrega de manera inadecuada un antibióticos”.

Por tal razón, el funcionario hizo un llamado, no sólo a no dar credibilidad de dicha información, sino a seguir los parametros médicos y no combinar analgésicos comunes ni utilizar dosis por encima de las recomendadas en el empaque.

Finalmente, reiteró la importancia de las medidas de auto cuidado como el lavado frecuente de manos, el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento social.