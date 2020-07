“Lo que tenemos que hacer es alimentar la economía, no desangrarla”

El presidente del gremio empresarial, Bruce Mac Master, presentó alternativas para hacer una verdadera reingeniería de lo que se requiere para sacar adelante a la inversión, las empresas y el empleo

“Lo que tenemos que hacer en este momento es reactivar la economía y no apagarla más”. De esta forma contundente, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, señala el camino que el país debe seguir para impedir que más compañías se pierdan por culpa del impacto de la crisis sanitaria que vive el país y así, generar más empleo.

En este diagnóstico especial para EL NUEVO SIGLO, el líder de los empresarios, presenta fórmulas como la creación de las zonas económicas especiales que motiven tanto a los empresarios extranjeros y nacionales, a aprovechar las ventas de reglas claras, menos tributos y más incentivos para elevar la competitividad del país.

Al mismo tiempo, Mac Master señala que hoy es urgente que a las empresas se les proporcione una mayor liquidez: “Realmente lo que el aparato productivo requiere es el oxígeno de la liquidez”.

Señaló, asimismo, la urgencia de que el país haga ya los asuntos que tiene pendientes para elevar el desarrollo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué puede hacer el país para crear más oportunidades y poder salir de la crisis actual?

BRUCE MAC MASTER: Hay que hacer un proyecto de salvamento muy fuerte. La idea es que no dejemos perder ojalá ninguna otra compañía, que ninguna compañía más se nos desaparezca, que ninguna compañía más se vaya de Colombia, que ninguna compañía más pierda su viabilidad. Entonces hagamos un programa de salvamento muy robusto que nos permita esto. Porque no es solo generar una reactivación sino no perder lo que ya teníamos y ahí tiene que haber un proyecto muy grande. Luego hay que hacer un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de liquidez. Realmente lo que el aparato productivo requiere es el oxígeno de la liquidez. Ninguna compañía vive sin liquidez, pues todos los esfuerzos han quedado limitados en cuanto a su efectividad. Fíjese que solo se han desembolsado $5 billones de los $17 billones que originalmente se iban a hacer a través del Fondo Nacional de Garantías, es decir que algo está pasando. La plata no está llegando a las compañías en problemas, tenemos que hacer un diseño de un mecanismo que nos permita agilizar esos recursos e inyectarle esa liquidez a las empresas colombianas porque vamos a tener problemas.

Actitud de “guerra”

ENS: ¿Cómo está la situación hoy del empresariado colombiano con esta emergencia sanitaria?

BMM: El empresariado colombiano está muy golpeado, es un empresariado que está luchando con todas sus fuerzas por salir adelante, no solamente por salvarse sino inclusive, por generar nuevas oportunidades. Pero es una actitud de “guerra” que tenemos hoy en día, pero que rápidamente se tiene que convertir en una actitud que produzca resultados completos y que efectivamente le permita a sus compañías poder crecer, poder salir adelante, poder ser viables y por lo tanto poder generar empleo, es como la lógica que tendríamos en este momento. Entonces yo lo veo muy aguerrido, pero en algunos casos también muy golpeado por la situación. Tenemos la obligación de generar las herramientas para que puedan sobrevivir y ojalá, además materializar todos sus proyectos nuevos, las inversiones y materializar ilusiones que empresarialmente se hayan venido construyendo.

ENS: ¿El Gobierno ha tomado las medidas esenciales para salvar a las empresas y frenar el desempleo?

BMM: Yo creo que el Gobierno ha hecho un ejercicio valiosísimo por tratar de reaccionar ante la situación tan dramática que han tenido que vivir. Lo que pasa es que al final como no teníamos una formula única conocida y probada para salir adelante, pues nos toca ir haciendo el ajuste permanentemente a cualquier medida. Por ejemplo, el caso de las medidas del Gobierno en términos de liquidez, por supuesto, son bien intencionadas; fueron puestas a disposición de las empresas desde hace un tiempo ya, pero ahora hay que hacerles ajustes. Así va a ser todo porque cada periodo va a ser distinto, el periodo de la cuarentena no fue igual al periodo del arranque y este no va a ser igual a el periodo de la nueva normalidad, y esta no va a ser igual a la medida que teníamos antes. Entonces vamos a tener por lo menos 4 periodos distintos y hay que ir haciendo ajustes a todas las medidas, tenemos que ir haciendo permanentemente ajustes a cada una de las realidades.

El enfoque

ENS: ¿Qué proyectos faltarían, para presentar en el Congreso, enfocados en reactivar la economía?

BMM: Yo lo único que creo y lo que me preocupa en este momento, es que se haya radicado esa versión de la reforma tributaria por parte de los parlamentarios que la firmaron. Es una versión de reforma que no reconoce que la única alternativa que tiene el país para salir adelante es impulsar al empresariado. Entonces al contrario de lo que estamos diciendo en este momento, la reforma lo que busca es tratar de sacarle algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto del patrimonio a compañías que están increíblemente golpeadas en este momento. El enfoque diría yo es profundamente equivocado, el enfoque lógico de un proyecto tributario tiene que basarse en generar un incentivo para que haya más compañías produciendo más cosas y generando mayor empleo. Ese proyecto de ley que se radicó es todo lo contrario, entonces yo le diría que mi gran preocupación realmente es que como colombianos no hayamos entendido que la única forma de recuperar la economía, es precisamente recuperándola, no matándola.

ENS: ¿Es un mal momento para presentar esa reforma o es mejor esperar para el otro año?

BMM: En algún momento se tiene que hacer una reforma porque hay que financiar al Estado, lo importante de la reforma es que sea plenamente consciente de que lo que tenemos que hacer en este momento, es reactivar la economía. La mejor reforma es reactivar la economía y no apagarla más, lo que tenemos que hacer es alimentar la economía, no desangrarla y esa es la preocupación grande que yo tengo hoy en día.

ENS: ¿Cómo cree que pueda terminar este año en materia económica ya con esta crisis?

BMM: El año ya va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, los indicadores van a terminar teniendo niveles negativos. Al inicio pensamos que eventualmente el golpe iba a ser uno de marzo, uno de abril y no, realmente va a ser muy difícil la recuperación completa en temas como el empleo, en temas de recaudo por parte del Gobierno, entonces va a ser un año muy difícil, quizá el más duro que nos haya tocado vivir, entonces tenemos que con inteligencia y con estrategia enfrentar esta situación tan compleja.

Todos juntos

ENS: ¿Qué mensaje les daría a los colombianos cuando se vive esta emergencia?

BMM: Yo les diría que la idea esa de que de la crisis salimos todos juntos, implica que tratemos de que entre todos logremos que las condiciones sean cada vez más favorables para un futuro mejor. A mí me preocupa que en estos momentos vayamos a centrarnos en pugnas ideológicas, en pugnas políticas o en pugnas, inclusive, personales o territoriales y en este momento lo que tenemos que hacer es buscar cómo nos va bien pero basados especialmente en cómo le va bien a la sociedad. Por ejemplo, no es verdad que exista en Colombia un empresariado que esté más afectado que otro. No, todo el empresariado se ha visto golpeado, las empresas grandes tienen grandes problemas en este momento, entonces tratar de generar la idea de que yo me salvo primero que tú es una idea equivocada y tenemos que, más bien, ver en cada ocasión cómo hacemos para salvarnos todos juntos.

ENS: ¿Cómo ven ustedes la idea de adelantar una reforma laboral y pensional?

BMM: En Colombia lo que hay que generar es la discusión alrededor de los temas, tenemos que generar un espacio para poder discutir los grandes temas, acá no hemos sido capaces de agendar ese espacio. No hemos sido capaces de conversar el tema complejo, tenemos que responder preguntas de, ¿por qué es tan alta la informalidad en nuestro país? Y tenemos que ser capaces de, con sabiduría y también con capacidad de análisis profundo, responder a esa pregunta; tenemos que responder, ¿cómo vamos a hacer para asegurar que dentro de 20 o 30 años no haya una inmensa crisis pensional? Tenemos que responder, ¿cómo hacemos para tener una mejor justicia?, ¿cuáles son los problemas que está teniendo nuestra justicia? En Colombia tenemos que ser capaces, de una vez por todas, de afrontar nuestros grandes retos, nuestros grandes problemas y nuestros grandes pendientes. Tenemos muchos pendientes que no hemos sido capaces de discutir y eso diría yo que es el gran llamado que haría alrededor de temas como la tributaria, laboral o pensional, el tema de justicia, el tema de salud e incluso, temas como la lucha contra la corrupción.

Más inversión

ENS: ¿Cómo hacer para que llegue al país una mayor inversión extranjera?

BMM: Históricamente, Colombia no ha sido el mejor destino para la inversión, en el sentido que durante los últimos años nos hemos visto muy rezagados, incluso, con países latinoamericanos como Costa Rica, por ejemplo, México en el caso de América del norte, Perú; además, cada vez eso es creciente. Todos los países están pensando en este momento en que tienen que hacer una agresiva estrategia de invitación a los inversionistas internacionales para que efectivamente sean escogidos como destino de las nuevas inversiones. Con esto dicho Colombia tiene que entender que estamos en desventaja.

ENS: ¿Cuál sería la estrategia para motivar a los inversionistas?

BMM: Deberíamos realmente tener una decisión nacional de ser el destino de las inversiones mundiales, pero esto se logra de una de las dos formas: o cambiamos todo el régimen empresarial colombiano en este momento de forma que realmente nos volvamos un sitio atractivo, o generamos un régimen especial para las nuevas inversiones. Cualquiera de los dos caminos sería importante o valido; seguramente, sería mucho más fácil desde el punto de vista de la economía política, generar unos regímenes nuevos especiales para las nuevas inversiones.

Zonas económicas

ENS: Precisamente ustedes han propuesto crear las zonas económicas especiales, ¿cómo sería eso?

BMM: Varios países han venido desarrollando la idea de unas zonas económicas especiales que se fundamentan en la idea de las zonas francas; pero inclusive tiene un alcance mayor porque no es solo un tema tributario sino es un tema donde adicionalmente se puedan generar condiciones de trámites o condiciones especiales de revitalización o condiciones especiales de conectividad mundial, incluso, hasta beneficios laborales. Esto no solamente sería importante para traer los inversionistas internacionales sino también es importante para que las compañías presentes en Colombia, incluyendo las colombianas, cada vez que vayan a pensar en una ampliación o una expansión, tengan como primera opción venirse para Colombia. México, por ejemplo, lo hizo y lo ha venido haciendo desde hace ya por lo menos hace 3 años.

ENS: ¿En qué regiones se podrían establecer esas zonas especiales?

BMM: Una idea concreta sería el caso del turismo en Cartagena, que se pudiera crear una gran zona económica para generarle condiciones a todas las personas, a todas las organizaciones y a todas las actividades que se han venido desarrollando e inclusive que se podrían ampliar las capacidades para que una vez el turismo se reactive pues tengamos allí un destino muy atractivo. Eso es una idea, pero esto se puede hacer inclusive alrededor de la seguridad de las zonas francas que ya son áreas delimitadas, zonas totalmente vigiladas, son especialmente reguladas y entonces, poder tener ahí un efecto de atracción sobre la inversión actual, eso es un poco la idea en general.

ENS: ¿Cómo aprovechar esta coyuntura para elevar la competitividad del país y de las empresas?

BMM: La lógica es que esas zonas económicas especiales sean como unos territorios en los cuales podamos, de alguna forma, quitar muchas de las desventajas que tenemos creadas en nuestro sistema y regulación actual. Esto, para lograr que las nuevas inversiones que se hagan allá no cuenten con el lastre que traemos hoy en día de la falta de productividad y la falta de competitividad. Entonces, haciendo un recuento muy claro de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, generar una figura de estabilidad jurídica especial para que no les cambien las normas; trabajar por supuesto el tema tributario, ver si podemos generar unas condiciones especiales en el tema laboral, que haga que sea muy atractivo generar nuevo empleo allá. Esa es la lógica de las zonas económicas especiales, es buscar que se pueda hacer allí una superación de todas las desventajas en productividad y conectividad.