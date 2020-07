Gobierno y regiones discrepan por estrategia sanitaria

La batalla contra el coronavirus depende de una estrategia diseñada por el Ejecutivo central en mitigación y medidas de tipo científico que, sin embargo, en ocasiones choca con la visión de salud pública que tienen los mandatarios seccionales y locales.

El manejo de la pandemia hasta el momento, ha provocado algunos encontronazos entre el Gobierno nacional y mandatarios regionales así como entre gobernadores y alcaldes, a pesar de que se entiende que todos se identifican en el propósito de preservar la salud y no dejar que sucumba la economía por la cuarentena y toques de queda.

Sin embargo, se ha presentado disparidad de criterios sobre la aplicación de las medidas en cuanto a sus alcances, duración y el momento. En esta discusión también parece que han incidido las distintas visiones que tienen unos y otros de las medidas de salud pública.

Sin duda, el pulso de más largo vuelo es el que han tenido el presidente Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en todos estos meses; en mayor parte, porque la Mandataria capitalina no ha ahorrado críticas y reclamos al Gobierno cuando por decisiones que ella considera han sido equivocadas cree han incrementado los contagios, como la apertura gradual de la economía y la realización de los Días sin IVA.

Duque ha tomado las medidas para enfrentar la pandemia, pero también para reactivar de forma gradual la economía y defender el empleo. En tanto que López piensa que la apertura tendría que haber sido más lenta.

El Jefe de Estado ha respondido a estas críticas “debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna”; mientras que la Alcaldesa replicó “no estoy pidiendo que nos encerremos hasta que haya una vacuna. Es fácil decir eso encerradito en el Palacio”.

De otra parte, en los últimos días ha sido fuerte la polémica por la solicitud que hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al gobierno de Cuba de colaborarle con una brigada médica de especialistas para atender las unidades de cuidados intensivos (UCI), pues la ciudad solo cuenta con 118 expertos en este campo y se requiere personal para 600 de estas camas, que son en su mayoría para pacientes con graves afectaciones respiratorias por el Covid-19.

También se presentó un choque entre el alcalde Quintero y el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, porque no expidió un decreto que respaldara la cuarentena estricta que el primero adoptó en Medellín para el fin de semana del 24 al 26 de julio.

El Gobernador (e) justificó que “estamos realizando los análisis, las proyecciones y el estudio de los escenarios para la nueva “normalidad”. Seguiremos buscando el equilibrio entre reactivación económica y la contención de la pandemia, con el aval del Gobierno nacional y de la mano de los alcaldes”.

Por su parte, Quintero dijo “aquí hay que tomar decisiones difíciles y que no son muy queridas por los empresarios, pero son medidas que hay que tomar. Ese tipo de medidas -la adoptada por el Gobernador encargado- no se comunican por Twitter, eso implica una llamada al alcalde de la capital para informarle. Yo sí voy a llamarlo porque yo sé que el Gobernador (Aníbal Gaviria) no haría eso en medio una pandemia”.

Otros desencuentros

Un episodio que muestra que también la política, en algunos casos, se ha atravesado durante esta pandemia en la acción coordinada que se requiere de los mandatarios para enfrentarla, se vio cuando el alcalde de Cartagena, William Dau, no asistió a un almuerzo en junio pasado ofrecido por un congresista, al cual fueron invitados la ministra del Interior, Alicia Arango, y otros funcionarios del Gobierno nacional que viajaron a esta capital para analizar la situación por el incremento de contagios en Bolívar.

El gobernador Vicente Blel dijo “no puede haber algo más importante en la ciudad de Cartagena que estar en esta reunión informándole a la ciudad y los gremios qué se va a hacer con relación al posCovid”. Mientras que el alcalde Dau explicó que no asistió porque era “una encerrona de la clase política en su afán de atacarme, porque como Alcalde de Cartagena le he quitado el oxígeno a numerosas empresas que antes se nutrían de la teta de Cartagena”.

Añadió “están heridos y desesperados -aunque hago la claridad que no me refiero a la totalidad-. Me disculpé con la señora Ministra de asistir al almuerzo alegando que yo sufro de alergia porque soy alérgico a Karen Cure y Daira Galvis”.

Más diferencias

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, impulsa un tratamiento experimental a través de ivermectina con 20 mil dosis en pacientes contagiados, pues “me cuentan los éxitos que han tenido con el uso de la ivermectina. La vamos a distribuir en todo paciente positivo y en pacientes sospechosos”, dijo.

Sin embargo el Gobierno nacional no respaldó la iniciativa. “Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero esto se hizo en ambientes no humanos”, dijo el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

Por su parte la gobernadora del Valle, Clara Roldán, le solicitó al Presidente de la República apoyo en el uso del medicamento ivermectina para el tratamiento de pacientes con Covid-19 en el departamento, como alternativa para disminuir la gravedad en los contagiados.