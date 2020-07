ExFarc respondan ante JEP por reclutamiento de menores

En los próximos días, 14 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc serán citados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir versión individual dentro del caso que se adelanta por reclutamiento de menores de edad como soldados, que se le atribuye a esa organización desde mediados de los años 80 hasta 2016, cuando se desmovilizó por el Acuerdo. Sin duda esta es una de las peores caras del conflicto armado y el país está a la espera de que haya justicia por estos hechos.

La JEP tiene abiertas siete investigaciones, de las cuales las que más han avanzado son los secuestros que cometieron las Farc y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

La investigación sobre reclutamiento de menores de edad y otros abusos, incluidos sexuales, atribuidos a las Farc e identificada como el caso 07, se abrió en la JEP en marzo de 2019, la cual por medio del Auto 226 vinculó en calidad de comparecientes a 37 integrantes de la antigua guerrilla y se citó a 14 de ellos, para rendir versión individual.

Sin embargo, el caso 07 no había avanzado hasta ayer que se conoció que la Sala de Reconocimiento de la JEP dejó en firme el Auto 226 de 2019, y como consecuencia los desmovilizados vinculados al proceso comenzarán a declarar.

Los 14 comparecientes que deberán rendir versión son Rodrigo Londoño, presidente del Partido Farc; los senadores de esta colectividad Pablo Catatumbo Torres Victoria y Julián Gallo Cubillos; Jesús Mario Arenas Rojas; Abelardo Caicedo Colorado; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Juan Hermilo Cabrera Díaz; Jaime Alberto Parra Rodríguez; Édgar López Gómez; Milton de Jesús Toncel Redondo; Rodolfo Restrepo Ruiz; Martín Cruz Vega; Luis Óscar Úsuga Restrepo y Jhon Jairo Pardo Hernández.

El debate por el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de la guerrilla de las Farc revivió el pasado lunes después de que la excombatiente y hoy integrante del Partido Farc, Griselda Lobo, más conocida como ‘Sandra Ramírez’, fuese elegida como segunda vicepresidenta del Senado en esta legislatura, en representación de la oposición.

La elección de Ramírez fue rechazada por parlamentarios de partidos de la coalición de gobierno, particularmente el Centro Democrático, argumentando que no tiene presentación que excombatientes lleguen a un cargo de esta importancia sin antes entregar verdad y reparación en la JEP por las acciones de las Farc en graves hechos como secuestros y reclutamiento forzado.

Ramírez replicó que los desmovilizados están acudiendo a las citaciones que ha hecho la JEP, en tanto que ante el tema del reclutamiento de menores de edad dijo que “no desconocemos que haya ocurrido hechos graves y dolorosos como los que ocurrieron en la guerra, pero no teníamos una política de reclutamiento de menores, no era algo establecido o estatuido para nosotros”.

Añadió que “eso era sancionado de manera disciplinaria. No se podía llevar a una persona obligada”.

En tanto que Rodrigo Londoño dijo “tenemos toda la disposición de aclarar lo que haya que aclarar y reconocer lo que haya que reconocer. Ahora, yo lo digo, estatutariamente y de acuerdo a las normas de las Farc el ingreso era voluntario. Yo ingresé de 17 años y porque pedí ingresar. Incluso, no me querían dar el ingreso y me tocó insistir”.

Se preguntó, “¿un movimiento guerrillero se sostiene si la gente que va a ingresar lo hace a las malas? Yo puedo entrenarlos, enseñarles a manejar un arma y explosivos, ponerlos a que me sirvan de guardia y que me cuiden las 24 horas, pero no se sostendría”.

Sigue la discusión

Continuó ayer la polémica por las afirmaciones de la senadora Ramírez y de Rodrigo Londoño que las Farc no reclutaron menores de edad a la fuerza.

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, dijo “se supone que cuando un menor es llevado a la guerra no se tiene en cuenta su voluntad. Negar que hubo reclutamiento de menores, alegando que se vincularon voluntariamente es un sofisma y engaño a la población, el hecho está documentado”.

El Centro de Memoria Histórica tiene un registro de 2.649 casos de reclutamiento de menores de edad en las Farc, el 54% de los episodios conocidos; siguen los grupos paramilitares con un 27%; el Eln un 10% y otros grupos armados ilegales 7%.

También se pronunció la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), que hizo un llamado “a la coherencia entre los discursos y los gestos de reconocimiento de la verdad respecto de la comisión de graves crímenes como el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado”.