"Cultura ciudadana, el mejor instrumento para convivir con el Covid"

El presidente Iván Duque dijo esta noche que la cultura ciudadana es el mejor instrumento para convivir con una pandemia como la del coronavirus.

Al intervenir en el programa Prevención y Acción, desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado dijo que duranet el Día Sin Iva, que se cumplirá mañana en su segunda jornada, "es necesario que demostremos lo que hemos aprendido como sociedad".

"Me siento muy orgulloso de mi país, de ustedes como colombianos, de lo que estaos haciendo como sociedad. No hay vacuna, no hay atamiento y tenemos que defender la vida y e ir recuperando la economía, pero siempre cumpliendo las normas de autocuidado para demostrarle al mundo que en nuestro país la cultura ciudadana es el mejor instrumento para convivir con una pandemeia como esta", dijo.

Por su parte, la Policía Nacional destinará más de 60 mil uniformados para vigilar a 73.500 centros comerciales y puntos de ventas mayoristas y minoristas durante la segunda jornada del Día Sin Iva que se cumplirá mañana viernes en todo el país.

El director de la Institución, general Óscar Atehortúa, informó que se priorizará el CAI Digital para proteger a los consumidores y evitar los delitos cibernéticos.

A su turno, Daniel Palacio, Viceministro de Relaciones públicas del Ministerio del Interior, explicó que desde el fin de semana pasado se han realizado varias reuniones con gobernadores y alcaldes agremiados en Asocapitales para comprometerlos en el cumplimiento de todos los protocolos.

"Buscamos y conseguimos que la suspensión de venta presencia de tecnología se adopte por todos los mandatarios locales y regionales. Hemos hecho barrido en todo el país para garantizar cumplimiento de pico y cédula y pico y género donde corresponda y evitar aglomeraciones", dijo el funcionario.

El viceministro también les hizo un llamado a todos los Alcaldes para que ejerzan las sanciones a comercios que o cumplan protocolos de seguridad, y a los ciudadanos a que actúen con responsabilidad frente al autocuidado.

Respaldo a pequeños comerciantes

A su turno, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco nacional, dijo que las lecciones aprendidas de la jornada del Día Sin Iva han permitido adoptar algunas medidas que se aplicarán en la jornada de mañana.

"Hemos dispuesto varias medidas para esta segunda jornada. Por ejemplo, el comercio está redoblando esfuerzo en cumplir esos protocolos de puertas hacia adentro, no puede entrar quien no los cumpla. y en asuntos logísticos se diseñaron nuevos protocolos, se fortalecieron las plataformas electrónicas, habrá mayor respeto a los parámetros de precios por la DIAN y otras autoridades", dijo.

El dirigente gremial hizo un llamado a la ciudadanía para que no solo acuda a las grandes superficies sino que "pedimos respaldar a los pequeños comerciantes que también han hecho esfuerzos para realizar su actividad".

Mientras, María Fernanda Quiñónez, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, destacó los buenos resultados de la primera jornada del Día Sin Iva, pero pidió a la ciudadanía utilizar las alternativas de descuento que ofrece la industria no necesariamente para este viernes sino para otras fechas.

Dijo que Fenalco y el gremio de los productores y comerciantes deben hacer una gran campaña para explicar al consumidor cuáles son esos productos y cuáles los descuentos

Mientras, Carlos Betancourt, presidente de la Asocaci´pon Colombiana de Centros Comerciales (Acecolombia), dijo que estos establecimientos no solo se han preocupado por impulsar las ventas sino otros tipo de campañas para que la ciudadanía tenga mucha más conciencia sobre el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad.

Cumplir los protocolos de ioseguridad.

El ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, recordó la importancia de la disciplina social para poderle cambiar el curso a la curva de contagios.

Para este Día Sin Iva dijo que es importante que los protocolos de bioseguridad deben ser cumplidos tanto por quien compra un producto en el almacén, como quien lo recibe de los proveedores y los funcionarios de las empresas que los entregan.

"Es importante que los productos se reciban en la portería de los conjuntos residenciales, usando siempre tapabocas, caretas, el distanciamiento mínimo de dos metros y luego el lavado de manos en casa", dijo.

Igualmente, cambiarse de ropa y de zapatos, hacer disposición adecuada de las cajas y empaques de los productos comprados y demás medidas de autoprotección.