Colombia recibió 30 ventiladores de los países bajos

Colombia recibió 30 ventiladores portátiles fundamentales para atender pacientes con Covid-19, los cuales fueron donados por el Gobierno de los países bajos, así lo anunció el presidente Iván Duque en el marco de su habitual programa 'Prevención y Acción'.

Esta donación, avaluada aproximadamente en 350.000 euros, es una respuesta del Gobierno holandés a la solicitud hecha por el Gobierno colombiano ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte en abril de este año.

Asimismo, Duque informó que este domingo fueron enviados 30 ventiladores para la ciudad de Cartagena, con el fin de aumentar la capacidad UCI en esa ciudad.

En cuanto al uso de la Ivermectina como tratamiento Covid, Duque reiteró que no hay una base suficiente para avalar el suministro del medicamento a pacientes contagiados.

"La Ivermectina ha sido un antiparasitario probado, pero para tratar el Covid se tiene que pasar el procedimiento médico y científico que se requiera, no queremos ser dogmáticos", puntualizó.

Asimismo, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, aseguró que "debemos esperar con prudencia a ver cómo avanzan los estudios con Ivermectina. En Cali, ya hay un proceso aprobado por el Invima, espera resultados robustos, para poder tener visto bueno de sociedades científicas".

Finalmente, el presidente Duque indicó que no hay certeza de que los recuperados de coronavirus queden inmunes ante la enfermedad.

"OMS ha dicho que no existe alguna evidencia de que si a alguien le ha dado Covid-19, eso no significa que no le vuelva a dar. No hay nada que certifique que quede con inmunidad más adelante, se están analizando posibles secuelas", aseguró.