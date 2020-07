En Bogotá no dormirá tranquilo un solo delincuente: Alcaldesa

De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, a mediados de este mes, el Inpec volverá a recibir presos en cárceles nacionales para disminuir hacinamiento

Durante la socialización sobre cómo se desarticuló la banda criminal denominada ‘Los Cronos’, autora del hurto a una joyería en el Centro Comercial Gran Estación hace dos semanas, la alcaldesa Claudia López hizo un balance de las estrategias que está poniendo en marcha la Administración Distrital para controlar la inseguridad en la ciudad, a la vez que fue enfática en advertir que en Bogotá hay bandas criminales establecidas.

“Estas son estructuras criminales organizadas. No es cierto que en Bogotá, como la gente humilde está pasando dificultades, se está incrementando el robo. La gente humilde de Bogotá no es ladrona; la gente humilde de Bogotá es trabajadora, decente, honrada. Si hay hurtos u homicidios, no es por ciudadanos desesperados. Es porque hay estructuras criminales organizadas tratando de aprovechar la situación”, precisó López.

Así mismo, la Administración especificó que, exceptuando el hurto a bicicletas, las modalidades de robo a personas, automotores, residencias, celulares en Transmilenio, entre otros, son indicadores que están a la baja en la ciudad.

Por ejemplo, en el primer semestre del 2019 se presentaron 12.362 lesiones personales, mientras que en lo corrido del año van 7.026; el hurto de carros paso de 1.825 a 1.332; de motocicletas pasó de 2.014 a 1.386, el de establecimientos comerciales pasó de 9.895 4.884, y el de residencias de 5.060 a 3.203.

El hurto a celulares pasó de representarse en 30.457 casos a 21.541. En cuanto a las personas, se dividió casi a la mitad pasando de 60.794 a 38.840 este año. Pero, efectivamente, los robos a bicicletas pasaron de 3.914 a 4.712 casos, una diferencia de 798, lo que implica una variación del 20%.

Desarticulación

Frente a la captura de los integrantes de la banda ‘Los Cronos’ -identificación que se logró gracias a trabajo morfológico por parte de las autoridades-, la Alcaldía explicó que para su captura, la Policía Judicial, de Inteligencia y el Gaula, analizaron más de 120 horas de videos en 353 cámaras, ubicadas en la parte interna y externa del establecimiento comercial, así como sus respectivas rutas de escape.

“Esos delincuentes son reconocidos en el mundo criminal. Tenían 36 antecedentes por diferentes delitos. Este trabajo es la respuesta inmediata al llamado ciudadano y un mensaje muy claro a quien incumpla la ley”, señaló el comandante de la Policía de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia.

Adicionalmente, Carmen Torres, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, aclaró que esta captura fue resultado de un pensamiento estratégico que ha permitido articular los esfuerzos entre las administraciones locales, la Policía Nacional -con sus dependencias judiciales- y del CTI.

“Esto ha permitido resultados muy importantes: en Bogotá, específicamente, en lo que va del año llevamos 75 organizaciones impactadas y en la última semana se han desarticulado cinco. En su mayoría, las bandas impactadas se dedican al hurto, narcotráfico, secuestro y extorsión y homicidio”, precisó la Funcionaria de la Fiscalía.

Las cinco personas que conformaban la banda ‘Los Cronos’ fueron judicializadas por hurto calificado y agravado, así como por concierto para delinquir y secuestro simple, pues cuando se dieron a la fuga secuestraron a un taxista y lo obligaron a que los trasladará a la localidad de Ciudad Bolívar.

A este respecto, la Alcaldesa precisó que no eran cinco las bandas desarticuladas en la última semana sino ocho -entre las que se encontraron ‘Los magníficos’, ‘La Sonora’ y ‘Esparta’-; por su parte, precisó que han sido 72 las bandas desmanteladas en lo corrido del 2020. Por último aclaró que en Bogotá no dormirá tranquilo un solo delincuente, aunque sí reconoció que a la Administración Distrital le preocupa el aumento en los homicidios.

Las URI, otra preocupación

“El otro indicador que nos preocupa -además del hurto a bicicletas- es el de homicidios. En los cinco primeros meses del año teníamos el homicidio a la baja. Desafortunadamente, en junio tuvimos un incremento, pero también tenemos una estrategia avanzada de desarticular las bandas”, indicó la Alta Mandataria.

A este respecto refirió que quienes causan homicidios y robos como el del Centro Comercial o el de residencias en Usaquén, son estructuras “y vamos detrás de ellas: no nos vamos a quedar con el ladronzuelo de la calle. El trabajo coordinado es, precisamente, para desvertebrar toda la operación, toda la estructura”, finalizó diciendo a este respecto López.

A su vez, señaló que Bogotá sigue en condiciones muy difíciles de hacinamiento. Por la pandemia, el Inpec no está recibiendo a los presos que le corresponden a las cárceles nacionales pero, a partir del 15 de julio, el Instituto comenzará a recibir nuevamente a condenados para estos centros penitenciarios.

Desmiente cuota de comparendos

Frente a un video que circuló durante el fin de semana, que evidencia una discusión entre policías en la cual se da a entender que a los patrulleros se les exige una cuota de comparendos diarios porque de lo contrario se les abriría un proceso disciplinario, la Mandataria Distrital dijo que eso era completamente falso.

“Nosotros no tenemos cuotas de imponerle comparendos a ningún ciudadano. Esa no es la manera como trabaja ni la Alcaldía ni la Policía Metropolitana. Nosotros tenemos estrategias como la de focalizar la desarticulación de bandas causantes de homicidios, la desarticulación de bandas en hurto y un tercer plan específico para controlar el hurto de bicicletas. Es absolutamente falso”, precisó López, quien pidió al General que se verifique con el comandante del video, pues “ni el General tiene mi instrucción de poner cuota, ni él le ha dado esa instrucción a ningún comandante”.

Ahora, frente al incremento del número de venezolanos asociados a actividades criminales, la Alcaldesa dijo que migrante o colombiano que esté involucrado en actos delictivos, a la cárcel, y si es un delito muy grande, deportado.

“No puede ocurrir que Bogotá abra sus puertas y unos pocos migrantes terminen en actividades delincuenciales o en confrontaciones con cualquier otro residente de Bogotá”, dijo la Mandataria, mientras que el general Gómez Heredia, dijo que en lo corrido del año no se ha presentado una semana en la que no se haya deportado venezolanos por haber cometido delitos en la Capital.