Duque no respalda una cuarentena total para Bogotá

El presidente Iván Duque respaldó la cuarentena focalizada por localidades en Bogotá que entró a regir esta semana y que se extenderá hasta el próximo 23 de agosto.

En diálogo con la emisora La Voz de Bogotá, el primer mandatario dijo que “hemos acompañado esta medida, hemos participado en su definición y seguiremos respaldándola, como también lo hemos hecho en otras ciudades del país”.

Duque reiteró que su administración viene trabajando en equipo con gobernadores y alcaldes para identificar focos epidemiológicos. “Hoy tenemos una ventaja que no teníamos hace cuatro meses y es que tenemos muy buena información”, dijo.

En ese sentido, explicó que en el caso de Bogotá “hay localidades con mayor capacidad de transmisión. Por eso los cercos epidemiológicos son tan importantes. Y a mí me parece que ese enfoque sectorizado es mucho más importante desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de información. Pero también desde el punto de vista de minimizar la afectación a tantas personas que han venido recuperando vida productiva y que lo necesitan, también, para sustento y el de sus familias”.

También se refirió al apoyo del Gobierno a la capital en temas como la asignación de 530 ventiladores –de una meta de 772 para la ciudad– para fortalecer la capacidad de atención hospitalaria.

Y destacó las ayudas sociales del nivel nacional como Ingreso Solidario que ha llegado a más de 80 mil hogares en toda la ciudad.

Con una cifra similar (82 mil hogares) se ha atendido a inscritos en el programa Familias en Acción, se han dado 49 mil giros en Colombia Mayor y se han entregado 180 mil mercados humanitarios.

Y sobre los subsidios a la nómina Duque agregó que ya casi “llegamos a un millón de trabajadores de 32 mil Pymes. Además, se han entregado giros por $ 1,4 billones en garantías a empresas, en garantías con el 90%, se han entregado 34 mil subsidios a los cesantes”.

El presidente insistió en que con gobernadores y alcaldes se está trabajando de manera conjunta. Se necesita trabajar en equipo. “Aquí no hay espacio para ni los egos, ni los triunfos personales. Aquí nadie se salva solo, aquí no hay ningún ente territorial que sea una isla; todos trabajamos bajo la consigna de Colombia, de que esto sea colombiano y que esto sea un triunfo de todos”.

Y concluyó: “Tenemos que resolver los problemas, no dejarnos llevar por pequeñeces, no dejarnos llevar por la pequeña política, no dejarnos sacar de foco, no caer en problemas de índole personal, sino estar muy orientados a lo que el país necesita”.