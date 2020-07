Distrito evaluará en septiembre la reapertura de iglesias

Un plan piloto para la reapertura de las iglesias en Bogotá podría empezar a contemplarse en septiembre, según aseguró la alcaldesa Claudia López.

La Mandataria indicó que para este mes se prevé que ya se haya superado el momento más difícil por el Covid-19, por lo que se podría empezar a pensar en la reactivación de los templos, pero que aún la fecha es incierta y se debe esperar como avanza la pandemia en las próximas semanas.

No obstante, López indicó que el próximo 6 de agosto, la administración distrital está preparando una celebración para el cumpleaños de Bogotá "en la que nos podamos unir en oración, en fe, en reconfortarnos, en darnos esperanza que la necesitamos mucho".

No obstante, la alcaldesa hizo un llamado a los feligreses para "llenarse de paciencia" y esperar el momento oportuno para volver a las iglesias pues ahora el aumento de contagios en la ciudad va en aumento y hasta que no se aplane la curva, no es seguro que estos asistan a estos lugares.

De igual manera, instó a la ciudadanía a continuar con el autocuidado, al frecuente lavado de manos, al uso correcto de tapabocas y al distanciamiento social.

Cabe recordar que, después de que el Distrito restringiera la reapertura de iglesias, un ciudadano radicó ante el Tribunal de Bogotá una tutela en la que pide se respete la libertad de culto a pesar de la pandemia y pretende que un juez ordene a las autoridades respetar los derechos a "la expresión religiosa".

Por el momento, se espera que los magistrados del alto tribunal evalúen los argumentos de dicho recurso judicial para determinar si la aceptan o si en cambio, la rechazan.