Desempleo en Bogotá llegó al 23,6%, el más alto en toda su historia

En Bogotá el desempleo pasó del 14,5% en el reporte de mayo a 23,6% en junio, lo cual indica que se habrían perdido cerca de un millón de empleos en todos los sectores económicos. Esto evidencia una situación crítica en la Capital, pues se calcula una pérdida cercana al millón de empleos.

Ante este nuevo reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) el presidente de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, precisó ayer que esta es la cifra más alta registrada en la historia de la ciudad, a la vez que revela la crítica situación que atraviesa Bogotá por la crisis ocasionada dada la llegada del Covid-19 a la ciudad y al país. Adicionalmente, señaló que los más afectados han sido los comerciantes.

“Las empresas no soportan seguir pagando salarios y obligaciones como arriendo, servicios o impuestos, sin producir, o con cierres prolongados como los que estamos evidenciando en Bogotá. Estas históricas cifras que se están presentando de desempleo en Bogotá son el fruto de lo que está ocurriendo, y el comercio formal es tal vez el más afectado porque cuando se hacen cierres, los comerciantes tienen que terminar, de una u otra forma, con empleos formales pues, al no tener ingresos, no pueden seguir pagando arriendos y salarios”, comenzó por referir el líder gremial.

Adicionalmente, Orrego precisó que la restricción de las medidas terminará por beneficiar más a la informalidad en la ciudad, a la vez que volvió a solicitar a la Administración Distrital que flexibilice la reapertura económica en la Capital.

“Desde el sector del comercio formal hemos acatado las medidas adoptadas por la Administración Distrital, pero insistimos en que las medidas restrictivas al comercio formal solo terminan fortaleciendo a la informalidad que sin acatar protocolos de bioseguridad siguen siendo foco de contagio, mientras que más empleos formales se pierden”, añadió.

La cifra histórica más alta

Punto aparte, el líder gremial aseguró que en Bogotá existen estadísticas de desempleo a partir de 1963 y desde ese entonces la de ayer fue la cifra más alta registrada, lo cual indica, sin duda alguna, que la que se vive actualmente, es la crisis económica más grave que ha atravesado Bogotá en los últimos 50 años.

Fenalco Bogotá-Cundinamarca también advirtió ayer en horas de la tarde que la cifra podría seguir aumentando en los próximos meses, en caso de que se mantengan las medidas restrictivas, razón por la que su Presidente precisó que “esperamos que no se den más cierres para que no siga creciendo esta cifra. Esperamos que no sea así y esperamos poder seguir trabajando en reactivar la economía a la mayor prueba posible. Recordemos que la única manera de salir adelante es trabajando unidos y buscando la formalidad. Esto es lo que ha hecho es aumentar la informalidad, y desafortunadamente la informalidad se ha convertido en un foco de contagio porque no maneja ni aplica ningún tipo de protocolo de bioseguridad”, añadió Orrego.

En junio de 2020, la tasa de desempleo del país fue 19,8%, frente al 9,4% registrado en el mismo mes de 2019; en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta tasa fue de 24,9%, 14,2 puntos porcentuales más que la presentada en junio del año anterior (10,7%). Estas dos variaciones son estadísticamente significativas.

Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, la mayor reducción de la población ocupada en junio de 2020 se presentó en actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, con -737 mil personas, contribuyendo a -3,3 p.p. (variación estadísticamente significativa) a la variación nacional.