El desacuerdo de transportadores terrestres con protocolos de reapertura

Mauricio Atuesta, gerente de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Copetran y vocero del Movimiento Nacional de Empresarios del Transporte Intermunicipal (alianza sectorial que agrupa a más de 400 empresas que prestan este servicio en el país), expresó su desacuerdo con la circular que emitió el ministerio de Transporte este miércoles para reactivar de manera gradual el servicio de transporte terrestre.

Según manifestó el vocero de este sector a EL NUEVO SIGLO, en las medidas que anunció el gobierno nacional no queda claro quién se hace responsable de la operación de los buses intermunicipales, dejando un vacío para ellos.

“Yo lo que veo es que aquí nadie quiere asumir la responsabilidad de esta reactivación porque los alcaldes y gobernadores dicen que el gobierno nacional no les ha dado aval, y el Gobierno dice que está de parte de los alcaldes”, dijo.

Por lo que señaló que en estos momentos se encuentran en el limbo, pues no saben qué hacer ni con quién hablar para iniciar su operación.

“Ellos tiene la potestad de decir quién entra y quién sale, pero yo me cuestiono por el transporte pirata que está entrando por todo lado y sin ningún tipo de control, sin ninguna trazabilidad, se ocupó de las rutas cortas y desbancó al transporte formal y nadie dice nada”.

De acuerdo al ministerio de Transporte, los mandatarios locales, de los lugares de origen y de destino de rutas, tienen que solicitar al Ministerio del Interior la autorización para activar gradualmente los pilotos el transporte terrestre.

"Cuando uno llama al alcalde dice que el ministerio no lo aprueba, y cuando uno llama al ministerio dicen que el alcalde no ha hecho el trámite".

Y agregó: "los alcaldes no asumen esa responsabilidad porque para ellos es más fácil hacerse los de la vista gorda, que dar permiso a las empresas de transporte”.

Afirmó que de parte de estas empresas están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y tienen la trazabilidad de cada una de las personas que viaja con ellos-

“En el transporte informal todo el mundo entra a las ciudades todo el mundo sale y no queda registro de ningún tipo. Es ridículo el sentido que le dan a esto, hay 44 exceptuados que pueden viajar a donde quieran, pero no pueden activar transporte público”, señaló Mauricio Atuesta.

En ese sentido, afirmó que es necesario que exista un vocero del gobierno nacional y de los gobiernos locales que asuma la responsabilidad de coordinar estas medidas de la mano con las transportadoras terrestres.

Aseguró que para cada una de estas empresas será muy difícil coordinar con cada municipio para cuadrar

“Yo cómo voy a hacer que el alcalde de Bucaramanga hable con el alcalde de Bogotá, y que entre ellos hablen con MinInterior, para que este les diga operen bajo estos protocolos, pero que hagan una tramitología, y así para cada municipio. Para nosotros es la complicación total la reactivación, para otros sectores no”.

Para Mauricio Atuesta esta reactivación es necesaria por dos factores:

1- La gente necesita movilizarse entre municipios.

2- Nosotros cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para operar.

"El sector de transporte intermunicipal está cayendo y nadie hace nada para evitarlo, generando miles de desempleos y quiebras de muchos ciudadanos. Es triste, y yo creo que esto se va a terminar convirtiendo en un problema social muy grande".

Explicó que, por ejemplo, en Coopetrán trabajaban alrededor de 3.000 personas pero en este momento hay más de 1.600 personas con licencia no remunerada y que no tienen cómo subsistir si lo único que saben es manejar un bus.

"Está trabajando un porcentaje muy bajo de los vehículos en operación, de acuerdo al reglamento".

Denunció que en las rutas cortas los transportes "piratas" se tomaron el país, y en las rutas largas son los aviones lo que van a poder operar con el 100 % de su cupo.

"No nos va a permitir a nosotros competir ya que no podemos salir cuando queramos, ni entrar cuando queramos, y ocupando solamente el 50 % de la capacidad transportadora de cada vehículo. No hay cómo competir, nos están amarrando las manos", concluyó el vocero de las empresas de transporte intermunicipal.