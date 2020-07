¿Debe entrar el país en cuarentena estricta?

Expertos consultados consideran que hoy el aislamiento rígido de la población debe hacerse solo en las regiones más golpeadas por la pandemia y de manera sectorizada, pues uno generalizado tiene impactos socioeconómicos e incluso, podría ser menos eficiente para frenar la velocidad de transmisión

_______________

De forma acelerada, los contagios en el país por el nuevo coronavirus se acercan a los 160 mil, en tanto que la cifra de fallecidos se aproxima a los 6.000.

De hecho se esperaba que entre julio y agosto el azote de la pandemia se sintiera con mayor fuerza. Debería por ello volverse o no a la estrategia de cuarentena estricta en toda Colombia o en las regiones donde la situación sea más compleja, como en Bogotá. EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de varios expertos en el tema.

El pasado lunes, 16 organizaciones médicas le pidieron al Gobierno nacional y a la Alcaldía de Bogotá que se iniciara de forma inmediata una cuarentena estricta de dos semanas en esta ciudad, así como en otros territorios donde la situación sea crítica.

“Desde el pasado 27 de abril, cuando se comenzó a levantar la cuarentena de forma progresiva con la apertura de actividades en 43 sectores económicos, se han aumentado de manera acelerada los contagios en el país”, señalan entre otras organizaciones la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, la Federación Médica Colombiana y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Precisamente, dado el incremento de contagios y muertos por la pandemia, desde el pasado lunes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenó volver a la cuarentena estricta por 14 días, pero no en toda la ciudad sino por localidades, comenzando por ocho para luego rotarla con las demás.

Carlos Arturo Álvarez Moreno, coordinador Nacional de Estudios sobre Covid-19 y quien encabezaba el equipo científico del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia, indicó a este Diario que “uno no puede generalizar en este tema, creo que toca tomar medidas de acuerdo con la situación de conducta de cada ciudad y dependiendo del tamaño. Si la epidemia está localizada o se puede diferenciar, pues hay que tomar las medidas en donde está el problema”.

Añadió “si es algo generalizado, pues tiene que tomarse una decisión generalizada, pero si no, se tiene que tratar de tomar medidas en donde haya mayor impacto”.

Señaló que “vale la pena hacerlo de forma localizada, como en Barranquilla o en otras ciudades donde estaba diseminado, como en el caso de Leticia, donde se hizo un confinamiento global. Entonces depende de cada ciudad el comportamiento, pues las medidas tienen que ser más dirigidas”.

En cuanto a la posibilidad de adoptar una cuarentena estricta, como la que el país tuvo al principio, Álvarez dijo que ello depende de cómo evolucione la pandemia, “uno en esto no podría decir que no o sí” pues hay que fijarse cómo va la velocidad de propagación. “Habría que tomar las medidas acordes a cada momento. En esto no pareciera para ciudades como Bogotá, pero hay que mirar cómo es el comportamiento”.

Por su parte, el epidemiólogo y docente de la Universidad del Rosario, Carlos Enrique Trillos Peña, dijo a este Medio que “en Bogotá, la cuarentena por sectores se hizo planeada de acuerdo al comportamiento epidemiológico en las diferentes localidades”.

Agregó que los cierres por sectores, lo que hacen es aislar a las personas en las zonas más críticas inicialmente y “es una forma muy organizada de cortar la transmisión del virus. Eso es una forma de hacerlo evitando que se desacelere todo el tema económico, social y la vida productiva de toda la ciudad, sino por el contrario para ir cortando la trasmisión del virus de una manera muy racional”.

En tanto que, explicó Trillos, “una cuarentena general hace que se guarde nuevamente la gente en la casa” y que sea más efectiva la tarea de ir cortando la transmisión del virus, pero “tiene el problema de lo económico, de lo social y el tema de salud mental, y son cosas que hay que mirar como indicadores”.

Agregó “es muy complejo ponerse uno a decir aquí hagamos esto, a nivel de país hagámoslo general porque eso no es lo que se busca. Lo que se busca, incluso en países que han tenido modelos exitosos, es tener sectorización, medidas puntuales, detección temprana de casos, aislamiento de los casos detectados”.

Sería ineficaz

El epidemiólogo y docente de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández Flórez, se mostró en desacuerdo con volver a una estricta cuarentena a estas alturas.

“No sirve la cuarentena estricta por varias razones: una, todo lo que hagamos hoy tendrá efecto en 15 días. Las salas de UCI ya están llenas, o sea no va a servir para nada. Dos, es mejor tener cuarentenas focalizadas bien medidas, con soporte socioeconómico y con un buen monitoreo epidemiólogo, que tener una cuarentena de ciudad a las malas, a la brava y mal hecha, que toca sacar Policía y Ejército para parar 10 millones de personas”, dijo el experto a EL NUEVO SIGLO.

Añadió que Colombia nunca ha tenido cuarentenas estrictas, recordó que cuando empezó el aislamiento obligatorio a finales de marzo pasado, “ya tenía 32 excepciones y a pesar de eso bajó la curva. Lo que pasa es que el Gobierno no aprovechó esos tres meses para tener más UCI, pero ahorita la cuarentena generalizada es como un contentillo, como para sentir que se está haciendo algo, pero no sirve para nada”.

Incluso previno que “es más peligroso guardar a todo mundo, primero, porque las cuarentenas acá no son estrictas, las 32 excepciones no las van a quitar. Los que salen contaminan a los que están adentro, y como los de adentro no salen, hay un efecto dosis-tiempo”.