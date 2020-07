Con $4.000 millones comienzan a destrabar mercado lechero

Con un primer aporte por $4.000 millones, comenzó a bajar la tensión que se presentó en el sector lechero entre productores e industriales. En efecto, ayer el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, en coordinación con el Fondo de Estabilización de la Leche, definieron apoyos para el sector por ese mismo valor, que serán utilizados para incentivos a la exportación y la compra de excedentes de producción.

De acuerdo con el Jefe de la Cartera agropecuaria, “en coordinación con el Fondo de Estabilización de la Leche, pusimos a disposición de los productores un apoyo por $4.000 millones, de los cuales, $1.000 millones serán destinados para un incentivo a la exportación y $3.000 millones para un alivio en la compra de excedentes. Además, vamos a seguir trabajando en conjunto para fomentar el consumo de lácteos en Colombia”.

La idea es que la promoción al consumo de leche se haga con las medidas que se vienen proponiendo en el Consejo nacional Lácteo, en donde participan todos los productores de la cadena a corto, mediano y largo plazo.

Además, el ministro Zea Navarro detalló que se van a poner en marcha líneas de crédito para financiar plantas de pulverización y equipos de frío que se utilizan en el proceso de agroindustrialización.

“Con el trabajo conjunto entre productores, industriales y toda la institucionalidad, vamos a dar soluciones a un sector tan importante que tiene una participación de 36,7% en el PIB pecuario nacional y que genera alrededor de 736.000 empleos en Colombia”, puntualizó el Ministro de Agricultura.

Pulverización

El Ministro Zea, se mostró a favor de la propuesta de mejorar la pulverización de leche, señalando que “la industria ha manifestado que se debe buscar la forma de incentivar la construcción de plantas con tasa subsidiada, para ellos hacer esas inversiones, lo que ayudaría al comercio. Estamos evaluando esa posibilidad, eso podría ser un tema de mediano plazo a trabajar en conjunto con el Mincomercio, donde puedan participar líneas con Bancoldex y Finagro”.

Hay que recordar que incluso en reuniones del Consejo Nacional Lácteo, industriales han propuesto mejorar los indicadores de pulverización por medio de plantas.

Soluciones

El presidente de Asoleche Juan Sebastián Bargans, manifestó que “participamos en la mesa técnica entre Gobierno y gremios del sector lácteo. Desde Asoleche proponemos soluciones puntuales frente a la problemática actual, con argumentos basados en fuentes de información serias, que nos permiten actuar responsablemente con el sector y el país”.

Bargans también ha insistido en que la pulverización es una necesidad. “Hoy no sabemos qué podemos hacer con la leche, tenemos que mirar cómo manejamos esos excedentes, la capacidad de pulverización del país es muy baja, y empezar a generar acuerdos de cupos de pulverización, que se sepa que no la puede poner en el mercado, pero por lo menos la puede pulverizar y almacenar”. Además, pidió revisar esos “costos altísimos” del proceso.

Por su parte, el presidente de Analac, Javier Ardila, dijo que “estamos en una posición constructiva para generar una política de corto, mediano y largo alcance, donde cada eslabón de la cadena se compromete a hacer lo que le corresponde y mirando de manera sectorial las soluciones a la problemática de cada uno de los eslabones. Tenemos que mirarnos como un todo: Estado, industria, comercializadores, gobierno, institutos descentralizados y los productores, todos debemos estar unidos”.

El directivo gremial precisó que “los recursos que se están manejando son de los productores de carne y leche que se recogen a través de la cuota parafiscal. Esa es plata aportada por los productores del Fondo de Estabilización de precios, nosotros somos los que vamos a pagar para que la industria nos recoja la leche, sin ninguna objeción”.

Condiciones

Sostuvo que “con los $1.000 millones iniciales se espera que las empresas que estén habilitadas para exportar lo puedan hacer, pero dentro de esas reglas del juego esos recursos de los $4.000 millones solamente los pueden solicitar aquellas empresas que no han importado leche en los últimos seis meses y que se comprometan a no importarla en los próximos seis meses”.

Señala el Presidente de Analac que “esta es una de las condiciones para optar a los recursos, ninguna empresa puede solicitar más del 20% de estos, es decir $200 millones”. Sostuvo que esta propuesta se va a llevar al Consejo Nacional Lácteo, y es una postura hacia el futuro cercano.

Todos ponen

“El objetivo es que todos nos pongamos de acuerdo en estos temas y miremos hacia el mismo norte, pensando como cadena y no como individuos que sea un gana a gana entre todos”, indicó Ardila.

El dirigente de Analac, explicó que actualmente la situación de los productores es incierta: “hay productores a los que no se les recoge la leche en Risaralda, hay productores en Nariño que por el tema del invierno se les ha bajado la leche producida, en el Magdalena Medio están tranquilos porque les están comprando toda la leche, hay productores en Antioquia que están llevados porque no les recogen, hay productores a nivel nacional que les anunciaron unas bajadas de precio con disminución de las bonificaciones, y hay productores que no les ha pasado nada”.

Sin embargo, el Presidente de Analac señala que “cada uno, desde su sector, cree que debe aportar a sacar adelante al mercado”.

Referente a la reunión que sostuvieron con la cadena láctea en presencia del Ministro de Agricultura, sostuvo que “en la anterior reunión del Consejo Nacional Lácteo, en esa mesa técnica, el Ministro nos invitó a construir y hacer propuestas positivas, ver oportunidades y en qué podemos mejorar. Cada gremio tuvo la oportunidad de expresar su punto de vista de la situación y luego se abrió un debate de opinión de cada uno de los participantes y el resumen de eso fue el resultado del comunicado”.

Explicó que “la próxima reunión será el jueves 13 de agosto, y allí debemos empezar a destrabar los temas, darles solución y ver a qué acuerdos llegamos”.