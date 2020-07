Crece dilema por regreso a clases presenciales en agosto

El Ministerio de Educación ya expidió los lineamientos de bioseguridad, pero maestros ni colegios privados consideran que estén dadas las condiciones

A menos de dos semanas de reiniciarse el calendario escolar en varias regiones del país, continúa sin definirse un modelo único de educación que se implementará en todo el país para hacerle frente a la pandemia.

Hace pocos días, el Ministerio de Educación Nacional informó que de las 96 secretarías de Educación, 62 ya decidieron continuar las clases virtuales desde casa: 46 municipios y 16 departamentos. Mientras que solo 34 -una tercera parte- optó por el modelo de alternancia: 16 departamentos y 18 municipios, además de 11 comunidades indígenas.

Por ahora, dijo la ministra Angulo, la alternancia se dará en los municipios No Covid o de baja afectación, mientras que en ciudades grandes como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Armenia, Montería, Manizales, entre otras, seguirán trabajando en casa.

No obstante, la funcionaria aclaró que la fecha del primero de agosto para el regreso a clase de las Secretarías que optaron por la alternancia “no es obligatorio”, pues todo depende de la implementación de los protocolos de bioseguridad.

Más aún, la Cartera señaló que se ha dispuesto de $92.000 millones para adecuar dichos protocolos, tanto para quienes optaron por la virtualidad como por la alternancia.

Los primeros en regresar al modelo de alternancia serían los estudiantes de grados 10 y 11, obviamente, si cumplen los requerimientos de los Ministerios de Educación, en lo pedagógico, y del Ministerio de Salud, en lo epidemiológico.

De cualquier modo, otra es la opinión de los propios establecimientos educativos y de los docentes que no encuentran dadas las condiciones para el regreso a la tan anhelada “normalidad”, veamos.

En “desobediencia civil”

Los docentes agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), consideran que las condiciones “no están dadas” para el reinicio presencial de clases.

“La pandemia no ha pasado, por razones de vida, por razones de bioseguridad, no es posible regresar a las aulas. El país no está preparado para reiniciar clases en esas circunstancias porque de los 96 entes educativos -secretarías de Educación-, apenas 38 dicen que podrían pensar en un retorno inteligente a los colegios pero quién nos asegura que ya pasó la pandemia”, dicen directivas de Fecode consultadas por EL NUEVO SIGLO.

Las fuentes sostienen que los niños terminarán convertidos en vectores de propagación del coronavirus, aumentando el riesgo para ellos mismos, sus padres y también para los docentes.

De hecho, Fecode estima que “un alto porcentaje” de los maestros del país son personas mayores de 50 años, con alto riesgo de contagio del Covid.

Por eso prefieren que las clases, al menos por este resto de año, se sigan impartiendo de forma virtual. Sin embargo, ahí surge otro pero: la conectividad.

“La pandemia dejó al descubierto que nuestro país no está tan conectado como tanto pregona el Gobierno. Hay muchas regiones que no tienen conectividad, otras tienen señal muy mala. Hemos encontrado que miles de niños no tienen computador, tableta, mucho menos un teléfono inteligente. A los profesores nos ha tocado de nuestro bolsillo ayudarles a los papás a recargar el celular para que los niños puedan recibir clases al menos por redes sociales”, dicen las fuentes consultadas.

Eso implica, agrega el directivo, que el Estado “tiene que hacer” una gran inversión en tecnología y conectividad para que muchos estudiantes tengan las herramientas tecnológicas y digitales para continuar sus estudios.

Incluso, dice que los mismos docentes no estaban preparados para dictar clases virtuales. “Nos ha pasado como a muchos médicos, que no saben manejar los ventiladores mecánicos. Nosotros estábamos preparados solo para dictar magistrales. También necesitamos capacitación en tecnología”, agrega.

Por ese tipo de consideraciones, el gremio docente le pide al Ministerio de Educación que reconsidere la posibilidad del regreso a la alternancia. “Nuestra posición institucional es no volver a la presencialidad y si la Ministra lo impone, pues nos vamos a la desobediencia civil”, advierte la fuente de Fecode.

“No hay condiciones”

Los colegios privados, por su parte, tampoco advierten condiciones favorables para regresar a la alternancia. En ese sentido, Fernando Vita, presidente de la Mesa Nacional de Educación Privada, que agrupa a la mayoría de asociaciones de colegios privados del país, sostiene que los lineamientos que ha trazado el Ministerio de Educación para reiniciar clases en alternancia “son epidemiológicos, no pedagógicos”.

Es decir, como ha dicho el Gobierno, son los gobernadores y alcaldes quienes definen con las secretarías de Educación el modelo en el que van a seguir, dependiendo de la evolución de la pandemia tanto en lo local como en lo regional, mientras que los establecimientos privados quedaron en libertad de decidir, según esos protocolos.

“Nuestra posición es que se debe regresar a la presencialidad solo cuando responsablemente se tengan las condiciones epidemiológicas para hacerlo. Pero presencialidad total no vuelve a haber, al menos este año”, afirma Vita.

A ello se suma que muchos colegios privados se han declarado en quiebra, pues por la ausencia de clases presenciales no han recibido los mismos ingresos económicos para cubrir sus gastos de operación.

“Los colegios privados no han tenido recursos para implementar los protocolos de bioseguridad, que requieren de una gran inversión. El Gobierno sí ha ofrecido unos créditos para el pago de nómina y algunos préstamos a través del Icetex para los padres que no han podido pagar las matrículas, pero no más”, señala el vocero.

Los lineamientos

A pesar de la diferencia de criterios, el Ministerio de Educación Nacional ya definió los protocolos de bioseguridad que deben ser implementados por las instituciones educativas para el regreso al modelo de alternancia educativa.

Para los colegios públicos de primaria y bachillerato se expidió el documento “Lineamientos de prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”.

Allí se recogen todos los procedimientos, sugerencias y recomendaciones para evitar la propagación del contagio y garantizar la protección de los estudiantes.

Y para los colegios privados, el Ministerio expidió la Directiva 012, que contiene las “Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19”.