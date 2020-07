Colombia trabaja en dos frentes acceso de vacuna contra Covid

En dos frentes ya trabaja Colombia para acceder a una eventual vacuna contra el Covid-19. Así lo reveló el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien explicó las ventajas y desventajas de cada una de esas estrategias.

En entrevista exclusiva con este Diario, el titular de la cartera sanitaria también resalta cuántas vidas se han salvado por la cuarentena, que haría diferente si pudiera devolver el tiempo a marzo y responde si en Colombia podría llegarse al dilema de tener que escoger a qué paciente crítico se le instala un respirador y a cuál no.

EL NUEVO SIGLO: Colombia reportó esta semana los más altos índices de contagios y muertes. La pregunta que se hacen todos los colombianos: ¿Ahora sí llegó el tan temido pico?

FERNANDO RUIZ: Siempre es necesario repetir que el momento del pico y su dimensión no son independientes del comportamiento de las personas. Cuanta más disciplina social tengamos, más lo alejamos y más lo achatamos. Pero, en efecto, hoy las cinco grandes ciudades del país, que representan casi una tercera parte de la población, se encuentran categorizadas como de afectación alta. Aunque Barranquilla y Cartagena van en descenso, Bogotá, Cali y Medellín se aproximan al punto de ocupación máxima de las unidades de cuidados intensivos, que marca el pico que nos podemos permitir. Pero, por otra parte, hoy no tenemos Covid en una tercera parte de los municipios, y medio país está en las categorías de baja y mediana afectación. Quedan muchos picos pendientes, pero lo que parece inevitable es que agosto será uno de los meses más duros. Tampoco podemos descartar rebrotes en ciudades que aparentemente superaron el pico.

ENS: Muchas ciudades tienen sus UCI con altos porcentajes de ocupación. ¿Podría llegarse en Colombia a lo que ocurrió en algunos países en donde se tuvo que escoger a qué paciente se le daba un respirador y cuál no?

FR: Todo el esfuerzo que hemos hecho busca evitar esa disyuntiva tan difícil. Pero sería imprudente e irreal decir que ese dilema está conjurado. Por eso las sociedades científicas colombianas se han pronunciado sobre el particular. Incluso la Academia Nacional de Medicina elaboró un documento donde establece cuatro criterios para determinar quiénes deben ser los primeros candidatos a soporte vital avanzado. Estos son: los que tengan pronóstico de supervivencia a largo plazo; los que tengan mayor expectativa de vida; los que presenten menos comorbilidades que afecten el pronóstico, y, finalmente, los que vayan a consumir menos recursos de soporte vital. Como ve, es un concepto que procura el mayor beneficio colectivo. Pero, reitero, la mayor parte de nuestras estrategias, entre las que cabe mencionar el manejo domiciliario temprano con oxígeno, apuntan a evitar que nuestros intensivistas enfrenten ese dilema ético tan pero tan complejo.

La larga cuarentena

ENS: Colombia tiene hoy una de las cuarentenas más largas a nivel internacional, pero solo hasta ahora llega la fase crítica ¿Tiene un cálculo de cuántas vidas se han salvado por el confinamiento?

FR: De acuerdo con la proyección inicial, en este momento la epidemia ya se habría apagado, pero con un saldo aterrador: tendríamos unas 230.000 vidas perdidas.

ENS: ¿Va Colombia rumbo a la llamada estrategia "acordeón", con cierres y aperturas periódicas y zonificadas en los próximos meses?

FR: Dada la evolución tan desigual de la epidemia en las distintas regiones, hemos aplicado una estrategia de intervenciones focalizadas y desescalamiento gradual. Aplicamos esa estrategia en Leticia, y ahora vemos que está dando resultados en otras ciudades.

ENS: Muchos países se están moviendo para asegurar contingentes de una eventual vacuna. ¿Colombia ya tiene alguna estrategia concreta al respecto?

FR: Nuestra estrategia para el acceso a vacunas tiene dos frentes. Por una parte, buscamos acuerdos directos con los productores, y, por otra, somos parte del programa Covax, del que forman parte la Organización Mundial de la Salud y más de cien países, y que busca un acceso rápido y equitativo a la vacuna.

En el primer caso, estamos en contacto con seis fabricantes de China, Estados Unidos y el Reino Unido, y con ellos barajamos distintas opciones, como la posibilidad de realizar estudios clínicos en Colombia, o hacer compras anticipadas pero a riesgo de que la vacuna no resulte tan prometedora como hasta ahora parece. No es una decisión fácil.

El mecanismo de Covax lo que hace es invertir en las vacunas más promisorias para que puedan manufacturarse a gran escala, pero en ese escenario el país queda supeditado a los criterios de distribución del programa.

Peso de asintomáticos

ENS: ¿Si pudiera devolver el tiempo a la primera semana de marzo, qué haría diferente o con más énfasis en el marco del plan de contingencia sanitaria?

FR: Todas las decisiones se han tomado con base en la evidencia disponible en cada momento, de modo que, si me devuelvo a marzo y dispongo de los mismos elementos, prácticamente me tocaría recomendar las mismas medidas. Ahora bien, otra habría sido la historia, y no solo para mí, sino para todos, si hubiéramos advertido oportunamente el peso que los asintomáticos tenían en esta enfermedad. Eso nos habría ahorrado los tumbos que dimos con respecto al uso del tapabocas, habría acelerado la producción de pruebas diagnósticas en el mundo, y probablemente habría permitido cuarentenas menos estrictas. Bueno, tampoco perdamos de vista que si hubiéramos sabido que los asintomáticos jugaban ese papel, tal vez el Covid no habría sido una pandemia.

¿Disciplina social?

ENS: ¿Cree, realmente, que el colombiano aplica las medidas de bioseguridad, o que prima, como en muchos aspectos, la "cultura del atajo" pese al grave riesgo vital?

FR: Cada vez que me asomo por la ventana veo personas con tapabocas. Algunos lo usan inadecuadamente, pero creo que en ese aspecto nos hemos vuelto más conscientes de las medidas de autocuidado. Pero seamos francos: muchas personas se han metido, digamos, a la fuerza en las excepciones de los decretos de aislamiento preventivo. Hay muchas salidas a la calle evitables, muchas visitas a familiares, mucha vida social que tal vez era postergable. Somos muy dados a pensar primero en nuestros derechos que en nuestros deberes, y eso se acentúa a medida que nos agotamos de la cuarentena. Por eso se ha acelerado el contagio. Pero no es tarde para que exacerbemos las medidas de bioseguridad.

ENS: Una última pregunta: ¿tiene certeza el Gobierno de si las billonarias sumas giradas a EPS y hospitales no se están desviando a corrupción, gastos no prioritarios y desgreño administrativo?

FR: No me corresponde emitir esos juicios. Lo único que puedo decir es que no solo los entes de control, sino la historia misma, será implacable con quienes se atrevan a usar indebidamente los recursos públicos en medio de una pandemia.