Colchones El Dorado salió de Ley 550

Cumpliendo con los compromisos financieros acordados en la Ley 550 con los bancos y la DIAN, Colchones El Dorado S.A. logró salir de la crisis económica en la que entró en 2002.

El anuncio lo hizo Martha Gómez, gerente general de Colchones El Dorado, quien agregó que el camino recorrido para llegar a este punto fue todo, menos sencillo y aconsejó a otros empresarios para que no desfallezcan en medio de esta crisis.

“Nos sentimos orgullosos y fortalecidos del camino recorrido. En estos 18 años hemos sorteado fuertes oleadas de cambios, crisis económicas que te recuerdan que siempre hay oportunidad de reinventarse y hacer mejor las cosas. Estos procesos de transformación empresarial vividos nos enseñaron a ser camaleónicos y actuar con velocidad”, aseguró, anotando que a partir de julio 1, la compañía se encarrila en un nuevo capítulo en su economía y se convierte en una de las pocas empresas colombianas que han logrado sobrellevar este tipo de procesos, los cuales no son nada fáciles de salir de ellos y muchas empresas no les queda más que cerrar sus puertas para siempre, pues no alcanzan a pagar sus deudas financieras.

Para Gómez, Colchones El Dorado es un gran ejemplo que en medio de la crisis se puede salir de ella, reconociendo sus puntos débiles y convirtiéndolos en fortalezas, evitando despedir el personal, innovando y creyendo en sus productos de calidad.

“La clave para sobrellevar las dificultades es rodearse de un equipo de colaboradores leales y dispuestos a recorrer el kilómetro extra; tener una permanente preocupación por mantener la óptima calidad de los productos, a pesar de la presión por reducción de costos; pasión por la innovación y una inquebrantable fe en Dios para salir de ella”, puntualizó Gómez, quien recordó que la crisis de 2002 los llevó a ser la primera empresa en el país en introducir las llamadas telas inteligentes y continúan siendo en la actualidad líderes en el ofrecimiento de este tipo de tecnologías al consumidor colombiano.