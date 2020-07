Claves de la impugnación del fallo contra misión de EU en Colombia

Ejecutivo esgrimirá ante el Consejo de Estado la importancia para el país de la cooperación militar con otras naciones con fines de seguridad. Además, reseñará que los 50 uniformados estadounidenses no participarán en operaciones ni portarán armas

__________

Al menos cinco razones expresará el Gobierno en la impugnación que presentará en las próximas horas al Consejo de Estado frente al fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que ordena al presidente Duque suspender autorización para cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que desde hace unas semanas llegó al país, según se dijo, para prestar asistencia y capacitación al Ejército en lucha contra el narcotráfico. Esta dependencia judicial dio la razón a los accionantes de que se requería antes una autorización del Senado.

La tutela fue interpuesta por varios congresistas de la oposición, que argumentaron que sus derechos políticos fueron vulnerados pues ese tipo de decisiones debe autorizarlas el Senado y no el Ejecutivo de forma unilateral.

El Tribunal de Cundinamarca ordenó en su fallo “al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia remita al Honorable Senado de la República, toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América”.

Según el Tribunal, ello obedece a que “el Senado de la República, si lo considera, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político que puede ejercer en todo tiempo, de conformidad con los artículos 138 y 173-4 de la Constitución Política”.

Ayer el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró que “el Gobierno nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial, y por supuesto que hará uso de los mecanismos que están en su poder para efectos de impugnar ante el Consejo de Estado ese fallo de tutela”.

Los argumentos

1. El principal argumento del Gobierno ante el Consejo de Estado buscando tumbar el fallo del Tribunal de Cundinamarca es que en este caso no hay tránsito de tropas y por ello no informó al Senado.

El Ministro de Defensa señaló “aquí no hay tránsito de tropas”. Explicó que “se trata de asuntos relacionados con cooperación internacional de naturaleza militar, que Colombia adelanta no solamente con los Estados Unidos sino con muchos otros países del mundo. Países estos de distintas regiones del planeta. No se trata de un tema de tránsito de tropas tal como se conoce en la historia constitucional colombiana desde el mismo momento en que se incluyó esta figura en la Constitución del año 1821”.

2. Un segundo argumento del Gobierno es que la figura de tránsito de tropas por el suelo colombiano implica la existencia de la confrontación bélica. Trujillo García dijo que esto “es de la esencia de esta figura, y por lo tanto de la aplicación del artículo de la Constitución correspondiente”.

Por el contrario señalo, “este es un asunto, y tiene que quedarle nuevamente claro al país, de cooperación internacional militar con los Estados Unidos, cooperación que es fundamental, cooperación que vamos a seguir adelantando, cooperación que Colombia requiere desde el punto de vista de su seguridad nacional. Cooperación que Colombia requiere para efecto de garantizar integridad, soberanía y tranquilidad para los colombianos”.

3. El tercer argumento en dicha impugnación es que los 50 uniformados presentes en Colombia de la Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad del Comando Sur tiene como misión asesorar por cerca de 4 meses a los estados mayores de tres fuerzas de tarea conjunta y de la Brigada contra el Narcotráfico en tareas de esa índole. Tareas que, explicó el Ministro, “requieren asesoramiento, capacitación y entrenamiento técnico. Las unidades militares colombianas que recibirán esa asesoría fueron priorizadas por el Gobierno nacional por operar en zonas donde hay incidencia del narcotráfico y de organizaciones criminales asociadas a este flagelo”.

Trujillo destacó que estos uniformados norteamericanos “no participarán en operaciones militares y que no están armados ni portan armas. Las operaciones contra el narcotráfico y los factores de inestabilidad de nuestro territorio son desarrolladas única y exclusivamente por unidades de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional”.

4. Un cuarto argumento es la necesidad de la cooperación militar con otros países con fines de seguridad.

En este sentido, el Ministro de Defensa enfatizó que “la lucha contra el problema mundial de las drogas es una responsabilidad compartida, razón por la cual para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas en el propósito de combatir el narcotráfico”.

Recordó que Colombia y Estados Unidos han firmado acuerdos bilaterales que permiten la cooperación militar, como el militar de 1952; el convenio general para ayuda económica, técnica y afines; y el de cooperación militar de 1974, el cual, explicó Carlos Holmes Trujillo, “permite misiones militares para prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico”.

Añadió el funcionario que Estados Unidos en múltiples ocasiones ha prestado cooperación mediante asesorías, entrenamiento y capacitaciones a la Fuerza Pública colombiana en el marco de estos acuerdos bilaterales. Entre esas asesorías está el apoyo dado para la organización y entrenamiento de la Brigada contra el Narcotráfico y los batallones que la conforman entre 1999 y 2002; la asesoría en la organización, activación y entrenamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y asesoría en el entrenamiento y organización de la Aviación del Ejército en 1999, para señalar algunos.

5. Un quinto argumento que esgrimirá el Gobierno es que en un debate de control político explicó al Senado las razones que justifican la presencia de estos uniformados estadounidenses en Colombia durante 4 meses. “Vale la pena recordar que este tema pasó por debate de control político en la plenaria del Senado de la República el 10 de junio, y vale la pena recordar también que asistí en mi condición de Ministro de Defensa a diversas citaciones que se me hicieron con el mismo propósito de control político al Congreso de Colombia”, resaltó el Ministro.

Defenderemos nuestras alianzas: Duque

El presidente Iván Duque hizo ayer una férrea defensa de la presencia de estos militares norteamericanos para la lucha contra el narcotráfico.

El primer Mandatario trinó “lucha contra narcotráfico no se detiene y no se detendrá. Llevamos más de 300 extradiciones, la mayor reducción de área sembrada en 6 años, las mayores incautaciones de cocaína, y avanzamos con nuestros aliados internacionales en campañas contra este flagelo”.

En un segundo trino señaló “defenderemos nuestras alianzas internacionales contra el narcotráfico hoy y siempre, en virtud del orden constitucional y la protección de nuestro país frente a cualquier forma de criminalidad”.