Bogotá es la más congestionada del mundo: Foro Económico Mundial

De acuerdo con un reporte publicado por el Foro Económico Mundial (FEM) Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo, lugar en el que una persona pierde, en promedio, 191 horas al año en trancones.

Y aunque a la Capital colombiana le sigue la ciudad de Río de Janeiro, por una hora de diferencia -en la ciudad brasilera las personas pierden un promedio de 190 horas anuales-, de acuerdo con el informe del FEM, la alta congestión en Bogotá es un resultado directo de las “pobres opciones de transporte público”, mientras que en Río los embotellamientos son causados, en gran medida, por la geografía montañosa, lo que hace que se generen embudos.

Adicionalmente, ambas ciudades tienen un elevado número de carros y su aumento es constante a lo largo de todo el año, fenómeno que también ocurre en ciudades como Ciudad de México, Sao Paolo y Jakarta. En todas estas urbes, referirá el estudio del Foro “el aumento de la población y el crecimiento económico, han llevado a que más familias de clase media puedan pagar un automóvil”.

A la medida

No obstante, de acuerdo con el profesor experto en movilidad sostenible y seguridad vial de la Universidad del Rosario, Darío Hidalgo, esta es una medida funcional para los países desarrollados en donde la mayoría de las personas se movilizan en automóvil; pero no en ciudades como Bogotá, en donde gran cantidad de ciudadanos se transportan en medios distintos al vehículo particular, -en la encuesta de movilidad 2019 eran 1.986.760 del total de viajes diarios los que se hacían en carro, el equivalente al 14,9% en auto-.

“Esa es una medida equivocada de la movilidad, porque mide solamente la movilidad de los carros y se basa en la congestión de los mismos. No es una medida integral de movilidad sostenible”, precisó a EL NUEVO SIGLO el profesor Hidalgo.

Aclaró, además, que una buena tendencia no consiste en medir las horas perdidas en el tráfico, sino por ejemplo medir el porcentaje de personas que tienen la mayoría de sus viajes por debajo de media hora o de 15 minutos, que es lo que está proponiendo la Alcaldesa de Paris. “Esa es una medida más sensata para medir el acceso de las vías urbanas, que las horas perdidas en el tráfico”.

Robustecer el transporte público

No obstante, de acuerdo con este estudio, las ciudades con altísimo tráfico y problemas de congestión, tienen la solución en sus manos. De hecho, de acuerdo con los datos de Inrix, todas estas ciudades pueden, rápidamente, reducir el tráfico, “al cobrar de manera agresiva por el uso de las vías, o expandir la infraestructura del transporte público. Por ejemplo, del 2017 al 2019 el tiempo promedio de congestión en Londres disminuyó en un 13%. Esa caída fue resultado, al parecer, de haber duplicado la tarifa de ingreso al centro de Londres para automóviles antiguos con altas emisiones”, precisó el estudio.

A este respecto, Hidalgo precisó que no solo se debería contemplar la optimización del transporte público, sino también “el mejoramiento de los viajes a pie y en bicicleta y eso es algo que la ciudad ha venido haciendo con la red de ciclorrutas -117 kilómetros durante la pandemia-, la seguridad, el acceso peatonal y el transporte sostenible. Bogotá está haciendo una apuesta ambiciosa a mediano y largo plazo con el metro, con el Regiotram y con el robustecimiento de las líneas de Transmilenio, y está siguiendo la recomendación de mejorar el transporte público”, finalizó diciendo.

El ranking mundial

Publicado por la compañía de análisis de tráfico Inrix que, anualmente publica qué ciudades del mundo tienen más congestión, los datos en los que se basa este análisis están dados por millones de dispositivos habilitados para GPS en automóviles, datos que luego se utilizan para impulsar una serie de softwares de navegación, incluido Google Waze.

A las dos primeras ciudades del ranking le siguen la capital italiana, la ciudad de Roma, con 166 horas anuales, y en el siguiente puesto se encuentra París, con 165 horas promediadas anuales para los conductores de vehículos particulares. En quinto lugar vuelve a figurar Brasil, con la ciudad de Bello horizonte, con un promedio de 160 horas anuales.

A las primeras cinco ciudades con más congestiones le siguen las ciudades de Ciudad de México (158 horas), Dublín, la capital irlandesa con 154 horas; Estambul la capital turca con 153 horas, São Paulo (152 horas); San Petersburgo (151 horas) y Yakarta, la capital Indonesia con 150 horas. Londres, Boston, Chicago, Quito, Filadelfia, Nueva York y por último Bruselas, las últimas dos con 140 horas al año, también se sumaron a esta lista.