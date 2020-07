Bogotá: cuarentena por localidades en pico de Covid

La Administración Distrital estableció tres turnos para las zonas de la ciudad que suman alrededor 2,5 millones de personas

__________

En horas de la mañana, poco después de la reunión entre el Gobierno nacional y el Distrital para acordar las nuevas medidas que regirán el comportamiento de los capitalinos durante el próximo mes y medio, la alcaldesa, Claudia López, notificó que la ciudad tendrá, a partir del próximo lunes, tres turnos de cuarentenas focalizadas por localidades.

Con esta nueva medida, similar a la que se instauró en Kennedy y que demostró ser altamente efectiva, pues el aislamiento de dicha localidad ralentizó la velocidad y el aumento de contagios de coronavirus de toda la ciudad, la Administración Distrital espera poder pasar, “ya no aplazar, sino pasar, el primer pico de alto contagio de la pandemia de Covid-19, la cual ocurrirá entre mediados y finales de agosto”, precisó Claudia López. Ese es el objetivo que se buscará durante los próximos 42 días a partir de pasado mañana.

“Es absolutamente imposible pasar el pico del contagio con seis o siete millones de personas movilizándose, encontrándose, contagiándose y aumentando la velocidad del contagio. Si nos mantenemos en ese rumbo colapsaríamos el sistema de salud y ese es un riesgo que, bajo ninguna circunstancia, podemos correr. Si colapsa el sistema de salud, colapsa la vida, la economía y todo lo demás”, enfatizó la Alcaldesa Mayor.

De hecho, para entender mejor esta estrategia, hay remitirse al número de personas que están en la calle, pues lo que está buscando hacer la Administración Distrital es bajar la presencia de transeúntes de 6,5 millones, a que haya un máximo de 4 a 4,5 millones de personas diarias que circulen por la ciudad.

Tres turnos

Frente a esta necesidad de disminuir en 2,5 millones al número de personas que están en la calle, a partir del próximo lunes 13 de julio arrancarán tres turnos de cuarentena que irán hasta el próximo 23 de agosto, y cada uno de los mismos agrupa una serie de localidades que suman, entre sí, alrededor de dos millones y medio de personas. “Es como cerrar Medellín cada 15 días: ese será el desafío de lo que tenemos que hacer”,

El primer turno, que irá hasta el próximo 26 del mismo mes, le tocará a las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires y Tunjuelito. En el segundo turno, que será del 27 de julio al 9 de agosto, estarán en cuarentena absoluta las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y por último, del 10 al 23 de agosto entrarán en cuarentena las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos.

Adicionalmente, es fundamental tener claro que las localidades de Sumapaz, La Candelaria, Antonio Nariño, Teusaquillo y Usaquén no tendrán ningún periodo de cuarentena, puesto que en estas zonas la velocidad, el número de casos de contagios y la forma cómo han evolucionado en materia de letalidad e índice de transmisibilidad, están controlados.

“Las pocas localidades que no están incluidas es porque tienen, relativamente, un bajo nivel de contagio y baja positividad, pero no están exentas de que en cualquier momento tengamos que convocarlas. Por ahora estamos convocando cuarentena las localidades en donde hay más adultos mayores, mayor positividad, mayor contagio y por lo tanto mayor mortalidad”, precisó la Alcaldesa quien, no obstante, sí dijo que toda la ciudad estaba en alerta naranja, pues habrá testeo masivo en todas las localidades; habrá una renta básica garantizada, un trabajo de vigilancia epidemiológica y por supuesto, los tres turnos de cuarentena.

Implicaciones

A nivel Bogotá se mantendrá la medida del Pico y Cédula, el Transmilenio, que no ha sobrepasado el nivel máximo de ocupación del 35% -excepto en algunos zonales- se mantiene normal y los pilotos para reabrir restaurantes y el Aeropuerto Eldorado, estarán sujetos a revisión tras los dos primeros turnos de cuarentena para ver si se implementan a finales de agosto.

Pero por ahora no se abrirá nada adicional en julio y agosto, y “nos vamos a mantener con el funcionamiento que tenemos hoy. Tampoco deporte. Está todo suspendido, todo es todo”, dijo López, quien añadió que por los próximos dos meses las clases permanecerán virtuales.

No obstante, mientras estén en cuarentena, las localidades a las que les corresponda el aislamiento, estarán exactamente como estuvo la totalidad de Bogotá durante el simulacro por la vida el 20 de marzo a las cero horas.

Eso quiere decir que solo estarán exceptuadas las actividades de abastecimiento entre las 5:00 a.m., y 7:00 p.m., y solo una sola persona por núcleo familiar deberá hacer las compras. “Si la localidad en donde usted reside está en cuarentena, no debe salir a menos que trabaje en alguna de las actividades indispensables o algo de fuerza mayor”.

Estarán exceptuados de la medida los servicios de salud públicos y privados, las actividades relacionadas con el cuidado de mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables, asuntos de fuerza mayor, y el orden público, la seguridad general y la atención sanitaria.

Adicionalmente, en estas zonas habrá restricción a la venta de alcohol, como se hizo al principio, y desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, “le pedimos a las personas que se queden en casa; pero en Bogotá no hay ni ley seca ni toque de queda. Hay cultura ciudadana del cuidado”, aclaró la Alcaldesa.

El Distrito señaló que durante el periodo de cuarentenas localizadas, 550.000 familias pobres y vulnerables recibirán un giro del “Sistema Bogotá Solidaria en Casa”, con el fin de garantizar una renta básica durante el pico de la pandemia. El monto de este giro será de $240.000 que se cubrirá de manera conjunta entre Bogotá y la Nación. Adicionalmente se entregarán 150 mil mercados.

Refirió, además, que las personas más vulnerables, “si necesitan ser trasladadas de su hogar porque viven con muchas personas y no pueden cumplir adecuadamente la cuarentena, las podremos trasladar o a hoteles, o a un pabellón especial en Corferias para que la cumplan de manera segura”.

Por último, durante este tiempo Bogotá recibirá apoyo de la Fuerza Pública la cual reforzará su pie de fuerza con 850 efectivos.