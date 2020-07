Calibración de ventiladores, en vía de solución

La entrega de ventiladores por parte del Gobierno Nacional a la capital del país ha generado varios choques, así la alcaldesa Claudia López no los catalogue así, entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano. En la noche del martes, la mandataria notificó a la ciudadanía que de los 305 ventiladores ofrecidos por el Ejecutivo en el último día de junio, 99 se instalaron adecuadamente y otros 206 no funcionaron.

Por su parte, el Gobierno Nacional corrigió las cifras y dijo que no eran 206 sino 26, los del Hospital Militar, y aunque ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que esta nueva dificultad tendría una solución de horas, la cifra exacta de ventiladores que no pudieron calibrarse no fue aclarada ni por el Ejecutivo ni por el Distrito.

“No son 206 equipos con necesidad de calibración. Son solo los 26 equipos en instalación en el Hospital Militar. Aquí lo importante es construir. Tenemos que darle su justa dimensión. La pugnacidad no suma, cuente con nosotros”, respondió ayer hacia las nueve de la mañana el ministro Ruiz, quien añadió que todos los respiradores cuentan con las garantías, seguros y soportes técnicos, lo que permitió y permitirá, a largo plazo, enfrentar estas contingencias sin mayores contratiempos.

Finalmente, el Ministerio precisó que ayer mismo los respiradores entregados al Hospital Militar entrarían en funcionamiento y garantizó que la dotación estaría en condiciones óptimas de servicio.

Discrepancia en las cifras

Esta discrepancia implica una diferencia de 180 ventiladores que la ciudad necesita de manera apremiante, pues ayer al cierre de esta edición había 1.058 camas disponibles para Covid y el porcentaje de ocupación estaba en el 83,1%, lo que se traduce en 143 camas ocupadas por pacientes con el coronavirus confirmado, y otras 736 por pacientes potenciales a padecerlo.

Luis Guillermo Plata, Gerente para la atención integral de la Pandemia Covid-19 en el país, se sumó a la discusión del número de ventiladores que precisaron más tiempo de instalación, y trinó ayer en horas de la mañana que el galeno Carlos Fernando Sefair, Director de la clínica Mederi, le escribió que los 23 ventiladores fueron entregados y puestos a punto el martes, aunque no fueron fáciles de calibrar.

En este hecho coincidió el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien ayer dijo que el mismo martes entraron en funcionamiento estos ventiladores gracias a la intervención de los técnicos de la institución, por lo que a partir de la fecha estos se suman a la disponibilidad de la ciudad.

Plata, además, poco después de la declaración de la Alcaldesa, la noche del martes, advirtió que “decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados!”.

Adicionalmente, Plata le aclaró, ayer en la tarde, a EL NUEVO SIGLO que están pendientes de recalibración “solo los 26 únicamente. Ya hay 254 que hemos entregado y están operando. El tema es de calibración para asegurar que operen bien a 2.600 metros a nivel del mar. Todo ventilador tiene que ser calibrado en su instalación”.

Secretaría aclara

Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, precisó que la ciudad atraviesa un momento difícil, y con el elevado nivel de tensión, “cualquier problema que se nos presente es un problema grave y en el día de ayer (martes) mencionábamos la condición que encontramos con unos ventiladores que no lograron calibrarse rápidamente y que presentan un reto”.

Adicionalmente el Secretario añadió también, ayer en horas de la mañana, que la entidad tenía un plan B, “y es que si estos ventiladores no se calibran rápidamente podremos instalar otros que el señor Ministro ha dispuesto con este propósito”. No hubo claridad frente a exactamente cuántos ventiladores presentaron problemas de calibración.

“Todo comienza con el informe que nos da el Ministerio de cuántos ventiladores llegan. Nosotros ya teníamos un censo de cada una de las instituciones de la ciudad que puede recibir ventiladores. Con base en esto, se hace la programación de entrega: esta sale con una orden que se le da por parte del Gobierno nacional a su proveedor”, explicó Gómez.

Posteriormente, agregó, el proveedor va a cada una de estas clínicas con las máquinas, allí las desempacan y revisa cuáles son los acoples y conexiones particulares que hay que hacer, ya sea a los equipos de oxígeno o las tuberías que tienen de gases los distintos hospitales.

Una vez se efectúa su instalación, se procede a la calibración de los equipos, los cuales tienen que dar unos volúmenes y marcadores absolutamente precisos, para que no vaya a haber riesgo alguno para los pacientes.

Ya instalados, se tiene que capacitar al personal de las clínicas, proceso que hace parte integral del contrato que tienen los proveedores con el Gobierno Nacional. Sólo al verse surtido todos estos pasos, el proveedor firma la carta de entrega de las máquinas a la clínica u hospital respectivo.