Barranquilla anuncia reapertura de comercio por localidades

Pese a que se alargó la cuarentena en Barranquilla hasta el 9 de agosto, el alcalde Jaime Pumajero anunció que la capital del Atlántico comenzará el 27 de julio un proceso de reapertura para los establecimientos comerciales.

La Alcaldía explicó que esta medida, la cual fue tomada de la mano del Ministerio de Salud luego de una evaluación del comportamiento de la pandemia en la ciudad, se hará de manera gradual escalonada "segura y responsable".

En ese sentido, la reapertura comenzará en las localidades Riomar y Suroccidente, luego el jueves 30 de julio con el comercio de la localidad Norte Centro Histórico, y el 3 de agosto con los negocios que prestan servicio en las localidades Metropolitana y Suroccidente.

El proceso para hacer esto posible comenzó con la solicitud de verificación y aprobación de los protocolos de bioseguridad y compromiso de aforo adoptados por el sector, puesto que Barranquilla ha presentado un progresivo descenso en los casos positivos, la ocupación de camas de UCI y la tasa de letalidad.

Este importante avance lo adjudicó a las medidas adoptadas por su adminsitración en el momento indicado para tener la capacidad para atender la pandemia, tanto en UCI como en personal médico y pruebas de Covid.

No obstante, Pumarejo enfatizó que no hay que bajar la guardia ante estas cifras positivas. "No es momento de hacer fiesta, lo peor de esta primera ola está pasando pero estamos combatiendo un virus misterioso sobre el que hay muchas preguntas que la ciencia apenas está resolviendo", puntualizó.

Finalmente, el Alcalde resaltó el buen comportamiento de los barranquilleros, quienes han respetado el aislamiento y las medidas de bioseguridad.