Autoridades identifican a hombre que probó varios jugos en D1

Después de que se registrara a un hombre probando varios jugos de la tienda D1 en Belén de Umbría, Risaralda, lo cual que obligó al cierre temporal del establecimiento, las autoridades identificaron al presunto responsable de este hecho y a quien filmó el video.

José Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía del Departamento del departamento, aseguró que la institución comenzó labores para identificar estas dos personas y está a la espera de que la cadena de almacenes haga efectiva la denuncia para que se habrá un proceso de investigación al caso.

Según Moreno, el delito por el que tendría que responder el responsable de este "reprochable hecho" sería corrupción de alimentos y otros productos e igualmente daño en bien ajeno, sin embargo aclaró que será competencia de la Fiscalía calificar que clase de delito cometió.

Entre tanto, la Gobernación de Risaralda rechazó de manera contundente estos "actos irresponsables" por parte del ciudadanos, que ya se encuentra plenamente identificado por las autoridades".

En ese sentido, el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, confirmó que una vez la denuncia que impondrá la cadena D1 surta efecto jurídico y se expida por parte de un juez, la respectiva orden "será acatada por la Policía de la manera que corresponda".

Cabe mencionar que aún no se tiene certeza alguna de que el responsable de este hecho sea un paciente Covid o no, teniendo en cuenta que el municipio de Belén de Umbría fue declarado como libre de la enfermedad al no presentar casos activos.