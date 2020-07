Al menos 118 militares estarían implicados en abuso sexual a menores

El comandante del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, ha informado este miércoles de que desde el año 2016 el cuerpo militar ha identificado a al menos 118 uniformados implicados en casos de abusos sexuales a menores de edad, en el marco del escándalo desatado por la presunta violación de una niña indígena por parte de soldados.

Zapateiro ha comparecido en rueda de prensa para indicar que, debido a la polémica generada, el Ejército ha llevado a cabo "una verificación detallada" de los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes por parte de militares para entregar "información consolidada y actualizada".

"Dolorosamente, quiero comunicarle a todos los colombianos (...) que desde el año 2016 hemos identificado 118 integrantes de la Fuerza relacionados con casos de presuntos actos sexuales, abusivos y violentos contra menores de edad", ha dicho.

Zapeteiro ha precisado que, del total, "45 han sido retirados del Ejército porque no son dignos", mientras que los otros 73 casos "se están revisando de manera detallada teniendo en cuenta, entre otros elementos, el avance de las investigaciones penales".

"Continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa con la Fiscalía y la Procuraduría para evaluar las deciciones administrativas que se deban tomar (...) Queridos colombianos, confíen en que no dudaremos en adoptar todas las medidas", ha afirmado.

El general ha aprovechado para reiterar la política de "tolerancia cero a la violencia sexual" que hay en el Ejército colombiano, pese a lo cual se ha mostrado consciente de la "lamentable situación" que se ha producido.

"Esto nos obliga a revisarnos interiormente y a fortalecer los diferentes procesos para que estos hechos, en los que inciden factores humanos individuales que no siempre pueden ser controlables, (...) no se repitan", ha declarado, asegurando que "se hará todo el esfuerzo institucional".

OTROS NUEVE CASOS

Por su parte, la vicefiscal Martha Mancera reveló el martes que el Ministerio Público está investigando en estos momentos otros nueve casos de violencia sexual contra menores indígenas, mientras que otros 40 ya han llegado a juicio.

Entre ellos mencionó el caso de una niña de 12 años de edad de la comunidad nukak makú de Guaviare (centro) que habría sido violada por ocho militares --un sargento, un cabo y seis soldados-- el pasado mes de septiembre, de acuerdo con Blu Radio.

Colombia ha puesto el foco en los abusos a menores indígenas a raíz del caso conocido la semana pasada sobre la presunta violación de otra niña indígena de 12 años de la comunidad embera chamí en el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda (centro), en la que habrían participado siete militares que ya están detenidos.

"NEGLIGENCIA ABSOLUTA"

En este contexto, la ex procuradora regional del Amazonas Elsi Gabriela Angulo ha contado a RCN Radio que solo durante su gestión (2017-2018) conoció al menos doce casos de violencia sexual contra menores indígenas por parte de funcionarios.

"Yo le puedo decir que no es una docena, son muchísimos más porque en el Amazonas hay un pacto de silencio en las comunidades, todos los corregimientos tienen este problema", ha asegurado Angulo.

Angulo ha denunciado que la mayoría de los casos quedan impunes, ya no solo en el ámbito penal sino también en el disciplinario, porque, entre otras cosas, los abusos se suelen producir en zonas remotas de difícil acceso a donde no llegan las instituciones.

"Hay una negligencia absoluta de parte de los funcionarios, hasta de los funcionarios médicos para hacer toda la ruta que corresponde para las niñas", ha afirmado. "En las áreas no municipalizadas no hay una defensora de familia y no se puede tomar una declaración de una menor de edad si no está acompañada de una defensora", ha señalado como ejemplo.