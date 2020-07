Aeropuertos toman pista para despegar

Las terminales aéreas ya están adelantando los protocolos de bioseguridad, pero las regiones que no han tenido un mayor contagio del Covid-19 serán las primeras autorizadas para retomar las actividades

Mediante el desarrollo de los diferentes pilotos de bioseguridad y el último envío a obras de infraestructura, el Gobierno está ultimando la forma cómo los aeropuertos podrán retomar sus operaciones. Aunque se ha dicho que no hay una fecha establecida, la orden del Gobierno es que las primeras en abrir sus vuelos serán las regiones donde no se han presentado muchos contagios. Precisamente se tiene conocimiento que Bucaramanga podría reabrir pronto en su conexión regional con Cúcuta, pero no con vuelos a Bogotá.

En este sentido y para preparar lo que será la reactivación progresiva de los vuelos domésticos, la Aeronáutica Civil ejecuta obras de infraestructura por un valor de $832.000 millones. Estas incluyen la construcción de terminales, torres de control, rehabilitación y mantenimiento de pistas, calles de rodaje y plataformas, todas estas actividades cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad para garantizar la vida y la salud de quienes trabajan en cada una de ellas.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco explicó que, “con la puesta en marcha de los trabajos de infraestructura se busca, por un lado, garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, y por el otro, contribuir con la reactivación de este sector, que impulsa la generación de empleo y el dinamismo económico en esta situación de crisis que enfrenta el país”.

Estas obras de infraestructura y mantenimiento que se adelantan en los aeropuertos del país, permiten brindar las condiciones óptimas para garantizar la conectividad aérea en todo el territorio nacional, necesario en estos momentos para mantener el abastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas.

Por su parte, el director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, dijo que “además, como algunos mandatarios locales ya han solicitado al Ministerio del Interior que sus aeropuertos estén incluidos en los planes piloto para el reinicio paulatino de la operación aérea doméstica, estas inversiones permiten preparar los aeropuertos en algunas regiones”.

Las obras

Dentro de los trabajos que actualmente ejecuta la Aerocivil se destacan:

Aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá: en este terminal aéreo se adelanta el mantenimiento de las calles de rodaje de la pista sur, que incluye las calles transversales, el lado aire, cuya inversión supera los $28.900 millones y que estará concluida en enero de 2021. Así mismo, se realiza la rehabilitación de la pista sur y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire, cuya inversión supera los $74.000 millones. Estos trabajos, que ocupan a 169 personas, estarán concluidos para junio de 2022.

Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá: las obras están orientadas a la rehabilitación y mantenimiento del lado aire, con una inversión cercana a los $13.000 millones, deberá ser entregada en enero de 2022. Este proyecto genera 33 empleos.

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena: en este terminal aéreo se adelantan los estudios, diseños y construcción de la plataforma de viraje, cuya inversión es de más de $3.744 millones.

Aeropuerto Perales de Ibagué, Tolima: los trabajos en este terminal incluyen la rehabilitación de la pista, el mejoramiento de las zonas de seguridad, la plataforma y el mantenimiento de las áreas lado aire y lado tierra. Aquí se realiza una inversión que supera los $24.600 millones. Se espera su finalización en julio de 2022.

Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia, Caquetá: las obras de este abarcan la rehabilitación de la infraestructura lado aire y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra, con una inversión que supera los $25.800 millones. Los trabajos concluirán en julio de 2022.

Aeropuerto de Yopal, Casanare: en este terminal se realizó, hasta el 17 de febrero del presente año, el mantenimiento de la calle de rodaje, la plataforma de viraje 05 y los estudios, diseños y construcción de la calle 46, por un valor total de $6.662.320.577. El avance de la obra es del 71%, y actualmente, se espera el permiso de compensación ambiental de Corporinoquía para la construcción de una vía en los terrenos de la Aerocivil por fuera del área del aeropuerto. La meta es que la obra esté concluida en el mes de agosto de este año.

Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Cesar: contempla la rehabilitación de la pista y calle de rodaje, adecuación de canales y zonas de seguridad, así como el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra. La inversión supera los $26.300 millones, y está proyectada para concluir en julio de 2022.

Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, Guajira: en este terminal aéreo se lleva a cabo la rehabilitación de la pista y lado aire, además de la adecuación en zonas de seguridad; construcción del sistema de drenaje y mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra. El valor de estos trabajos supera los $42.200 millones. Su terminación está prevista para agosto de 2022.

Aeropuerto Yarigüíes de Barrancabermeja, Santander: los trabajos en este aeropuerto incluyen la rehabilitación de la pista y calles de rodaje; adecuación de las zonas de seguridad y mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra. La inversión es mayor a los $28.000 millones, y en ella trabajan actualmente 92 personas, entre empleos directos e indirectos. Su entrega está prevista para julio de 2022.

Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, Santander: en el terminal aéreo de la capital santandereana se adelanta la rehabilitación de la pista y calles de rodaje; adecuación de los canales y zonas de seguridad, así como el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra del aeropuerto, por un valor superior a los $29.400 millones. Su terminación sería en julio de 2022.

Aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés y El Embrujo de Providencia, San Andrés Islas: en estos dos terminales se lleva a cabo su mantenimiento, así como la construcción de las dos torres de control, inversión que supera los $31.200 millones. Las dos obras tienen prevista su entrega para diciembre de 2021.