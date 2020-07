Abecé de la cuarentena estricta y rotativa en Bogotá

Desde mañana, la Capital de la República comenzará una cuarentena rotativa estricta por localidades.

Esta es una medida que tomó la alcaldesa Claudia López, avalada por el Ministerio de Salud, para hacerle frente a la pandemia durante los próximos quince días y en el que, al parecer, se va a llegar al pico de la misma.

No en vano al incrementarse los contagios, aumenta la ocupación de UCI, situación que pone en jaque al sistema de salud.

Durante los días que dure la cuarentena rigurosa por localidades, la Alcaldía y el Gobierno se comprometieron no solo a entregar 75.000 mercados para la población más vulnerable, sino que se estableció una renta básica de $240.000 para 15 días, recursos que llegarán a todas las familias en pobreza y alta vulnerabilidad de las 20 localidades.

Dice la Alcaldesa que los alivios llegarán a 550.000 familias ya bancarizadas en transferencia, con lo que se garantizan auxilios para 2,5 millones de personas.

En su cuenta de Twitter, la Mandataria Distrital señaló que “sabíamos que no era fácil, es momento de volver a quedarnos en casa, pero esta vez lo haremos por turnos. Vamos a superar el pico de la pandemia aislándonos y con una renta básica para quienes más lo necesitan”.

Sostuvo que “juntos vamos a cuidarnos para pasar el pico del contagio, ya no lo vamos a aplazar, lo vamos a enfrentar y lo vamos a lograr; justo en este momento necesitamos de la unión, cultura ciudadana y el cuidado de todos los ciudadanos”.

Para que tenga en cuenta

1. ¿Qué zonas comprende la cuarentena estricta?

Del 13 al 26 de Julio: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito.

Del 27 de julio al 9 de agosto: Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

Del 10 al 23 de agosto: Suba, Engativá y Barrios Unidos.

2. ¿Por qué no cierran primero las localidades con más contagios?

El Distrito priorizó las zonas con más altas tasas de contagio por cada 100.000 habitantes, así como la movilidad que ha tenido el virus en los últimos meses y que se ha concentrado en el suroccidente de la ciudad.

3. ¿Todas las localidades entrarán en cuarentena?

No, hay cinco que no fueron incluidas en la rotación, debido a que presentan condiciones especiales, como por ejemplo Usaquén que tiene una baja tasa de contagios o Sumapaz donde aún no se registra el primer caso.

4. ¿A qué se podrá salir?

Será como en el simulacro, solo para abastecerse entre las 5:00 a.m., y 7:00 p.m., si requiere atención médica o hace parte del sector salud, servicios público o de seguridad, para el cuidado de personas vulnerables o por fuerza mayor.

5. ¿Eso quiere decir que habrá toque de queda o Ley seca?

No, por ahora no se ha decretado ninguna de esas medidas, pero en las zonas con restricción, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas.

6. ¿Se podrá salir a hacer ejercicio o con los niños?

No. Los 15 días de la cuarentena por localidades no se podrá salir a menos que se cumpla alguna de las excepciones anteriores.

7. ¿Cómo se puede acceder a las ayudas de Bogotá Solidaria en Casa?

Podrá inscribirse a través de la aplicación de Bogotá Cuidadora o la página “www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora”. Allí deberá especificar sus datos y el tipo de ayuda que requiere, es decir, atención a adultos mayores, créditos, refrigerio escolar o subsidios.

8. ¿Qué pasa si vivo en una localidad en cuarentena y trabajo en una que no lo está?

Tendrá que permanecer en la casa. La alcaldesa López indicó que darán instrucciones a las empresas para mantener en teletrabajo a las personas que vivan en zonas de cuarentena estricta.

9. ¿Qué pasará con el comercio que ya se reactivó?

Habrá cierre del comercio -excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad- y restricción de actividades de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. López aseguró que por ahora no se abrirán más sectores en la ciudad así como se aplazará el plan piloto de los restaurantes.

10. ¿Se reducirá la operación de Transmilenio en zonas con cuarentena?

No, desde que se decretó la cuarentena el sistema ha funcionado al 30%, para evitar las aglomeraciones. Seguirá prestándose como hasta ahora.

11. ¿Por qué hay 5 zonas que no tendrán cuarentena?

De acuerdo con la Mandataria Mayor, “estos grupos han sido organizados con criterio epidemiológicos. Los lugares donde tenemos más riesgos de positividad y más riesgos de mortalidad, sobre todo en mayores de 60 años, que son las personas que corren más riesgos y las que se están contagiando más”.

Sin embargo, La Candelaria, Usaquén, Teusaquillo, Sumapaz y Antonio Nariño no harán parte de la medida, pues son las zonas que no tienen un alto nivel de contagio y cuentan con la poca población de adultos mayores. Por ello es que fueron excluidas de la medida.

12. Pero, ¿quedarán totalmente excluidos?

Aunque estás cinco localidades no hagan parte de la medida, la Burgomaestre no descartó que más adelante sí se tuviera que aplicar en estas zonas. “Estas son localidades que relativamente tienen bajos niveles de contagio y, sobre todo, de población de adultos mayores afectados, pero pueden entrar a la lista más adelante”, aclaró López. El Distrito prevé que en las últimas semanas de agosto, la Capital estaría atravesando el pico de contagios; sin embargo, puede que este solo sea el primero, ya que se pueden presentar más en lo que queda del año.

13. ¿Por qué las nuevas medidas de cuarentena?

La Capital es la ciudad con más casos del nuevo coronavirus en Colombia. Bogotá concentra casi una tercera parte de las infecciones. Para contrarrestar esta tendencia, entre el 13 de julio y el 23 de agosto se declarará una alerta naranja en toda la ciudad y una alerta roja en las UCI de clínicas y hospitales.

14. ¿Quiénes pueden trabajar?

Una de las preguntas más comunes de los ciudadanos tiene que ver con la posibilidad de laborar en estas fechas. La Alcaldía de Bogotá dijo que solo podrán trabajar los ciudadanos que se dedican al abastecimiento de alimentos, servicios de salud públicos y privados, cuidado de mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables, orden público, seguridad general y atención sanitaria.

15. ¿Quiénes no pueden trabajar?

Las personas que se encuentren en una localidad que esté en cuarentena no podrán salir de ella para trabajar.

16. Si mi empresa está en el área de cuarentena, ¿puedo trabajar?

No. La Alcaldía precisó que si su empresa se encuentra en una zona que está cobijada con la medida, usted tampoco podrá acudir allí para ejercer sus funciones.

La Alcaldesa explicó la dinámica mediante un ejemplo: “La gente de Kennedy se va a quedar en Kennedy, no va a salir. Lo mismo en cada sector. Si la localidad en la que usted reside está en cuarentena estricta, usted no puede salir, excepto si trabaja en alguna de las actividades indispensables. Nadie sale cuando está en su turno de cuarentena estricta, tal y como lo hicimos al principio”.

17. ¿Podrán trabajar los periodistas y personal de bancos?

La Administración también señaló que, al igual que con el Decreto 457 -que fue expedido por el Gobierno nacional al comienzo de la cuarentena-, periodistas y empleados de bancos podrán seguir trabajando de forma habitual. Sin embargo, ha resaltado que su sugerencia es que, en la medida de lo posible, estas personas trabajen desde casa.

18. ¿Qué le pasará a la empresa si no cumple cuarentena?

Las autoridades tienen canales abiertos para hacer denuncias con relación al cumplimiento de las medidas de aislamiento. Si una empresa no está siguiendo los protocolos, abre cuando no debe o hace trabajar a sus empleados en medio de la cuarentena, usted puede denunciarla a través de la Línea 195 al correo “denuncias@gobiernobogota.gov.co”, habilitado por la Secretaría de Gobierno de la Capital.

19. ¿Seguirá la ciudad sin Pico y Placa?

Sí, pero no se les olvide que hay restricción vehicular total salvo lo dispuesto en las 43 excepciones del Decreto.

20. ¿En qué casos puede salir en su vehículo en las localidades que no hay cuarentena?

-Si necesita asistencia médica o es parte del personal médico.

- Si va a hacer pago o adquisición de bienes y servicios.

- Si presta asistencia y cuidado a personas con discapacidad, enfermos con tratamientos, niños o personas mayores.

- En casos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Si pertenece a las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o de algún organismo internacional humanitario y de salud.

- Si trabaja para la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud.

- Si trabaja o requiere algún servicio de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias.

- Si trabaja para servicios funerarios.

- Si hace parte de la cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento y distribución de productos agrícolas.

21. ¿Puedo salir solo o acompañado?

Al salir en su vehículo tenga en cuenta que la recomendación general es salir solo. Y, en el caso que requiera ir con alguien, prefiera hacerlo con una sola persona de apoyo y cumplir las medidas de bioseguridad.

Características de la medida

50.000 familias pobres y vulnerables recibirán giro del Sistema Bogotá Solidaria en Casa y del Gobierno nacional, con el fin de garantizar una renta básica durante el pico de la pandemia.

La Alcaldía y el Gobierno nacional entregarán 150 mil mercados.

Se realizarán 120 mil pruebas de laboratorio en Bogotá. A las personas en situación de pobreza que den positivo se les girarán $240.000.

En un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía, el Ministerio de Salud y privados se llegará a 2.000 UCI en agosto.

La cuarentena por localidades iniciará el próximo lunes 13 de julio, finalizará el 23 de agosto y se clasificó en 3 grupos.

Este plan, para pasar el pico de contagio por Covid-19 es presentado en acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social.

Se declara la Alerta Naranja en toda la ciudad y el Sistema de Cuidado Intensivo en Alerta Roja.

Se ampliará el pie de fuerza con 850 policías adicionales.

Las acciones de cultura ciudadana se incrementarán para promover cuidado y aislamiento.

S e realizarán 120 mil pruebas, 4 mil de laboratorio diarias en Bogotá; se llegará a 2 mil UCI en agosto con el esfuerzo de Alcaldía, el Ministerio de Salud y privados. Finalmente, se reforzarán acciones de cultura ciudadana como base de cuidado y aislamiento

Las actividades exceptuadas

Abastecimiento entre 5:00 a.m., y 7:00 p.m. -una sola persona por núcleo familiar-.

Servicios de salud públicos y privados.

Cuidado de mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables.

Orden público, seguridad general y atención sanitaria.

Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad.

Las demás excepciones que rigieron en las Zonas de Cuidado Especial.

