¿206 ventiladores entregados a Bogotá tienen fallas?

Alcaldesa López alertó que no se pudieron instalar por problemas de software. Gerente de Pandemia dijo que solo requieren calibración para la altura de la capital

Un nuevo cortocircuito se presentó anoche entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional por el tema de los ventiladores mecánicos que se requieren para equipar las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) que atienden a pacientes críticos de Covid-19.

“Tuvimos hoy un tropiezo: de los 305 ventiladores que nos ofrecieron desde el Gobierno nacional, 206 no sirven, tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos”, precisó anoche la alcaldesa Claudia López al prender las alarmas sobre una situación crítica en la ciudad.

La mandataria distrital agregó que se trataba de una situación muy desafortunada y anunció que ya se estaba trabajando en una mesa con el gerente nacional de la pandemia, Luis Guillermo Plata; el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Eduardo José González, y el Ministerio de Salud.

“Ellos van a ver con el proveedor de estos ventiladores, que es chino, si se logra arreglar el problema del software pronto o si nos los pueden cambiar con otra marca que tengan disponible”, precisó López,

Así las cosas, de los 305 ventiladores entregados por el Gobierno “quedaron instalados, ya listos, en cinco días cumplimos la tarea, 99 y estábamos listos para dejar esta semana 168 en total, pero con esa dificultad no se va a poder y mucho menos vamos a poder llegar a los 305”.

“Un tropiezo desafortunado que vamos a ver si el proveedor lo logra arreglar”, insistió la Alcaldesa.

Lo más grave, según dijo anoche la mandataria distrital, es que por esa circunstancia la ciudad estará hoy con una ocupación de 83% de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). “No tenemos cómo avanzar a partir de mañana (hoy) en la instalación”.

López aclaró que el personal para atender las UCI “que es mucho más difícil de conseguir que las UCI, está listo. Nosotros hace tiempo sabíamos que necesitábamos intensivistas, personal médico especializado y asistencial, y lo hemos venido entrenando e incorporando”. Agregó que la ciudad también tiene “modelos de atención” para maximizar el uso de las UCI.

Sin embargo, tras lo advertido por la Alcaldesa, el Gobierno nacional se pronunció, desmintiendo a la mandataria distrital.

“Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600 metros. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados!”, precisó Plata en su cuenta twitter.

Es más, cuando el presidente Iván Duque hizo su programa “Prevención y Acción”, hacia las seis de la tarde, no se mencionó ningún problema al respecto. Por el contrario, el Jefe de Estado anunció que si bien el aislamiento obligatorio se prorrogó hasta el 1 de agosto, se daría paso a la apertura de otros sectores productivos como restaurantes, templos y gimnasios, al tiempo que empezarían los pilotos en cuatro ciudades para vuelos domésticos.

La ampliación hospitalaria ha sido uno de los principales propósitos del Gobierno nacional para la atención de la pandemia. “Hemos llegado a 7.113 camas de cuidados intensivos. Eso significa que desde febrero hasta hoy contamos con 1.767 camas adicionales en UCI”, aseguró el ministro de Salud, Guillermo Ruiz Gómez, al comienzo de la semana.

Agregó que con la adquisición de ventiladores se seguían expandiendo las UCI. “Entre mayo, junio y julio han llegado 1.134 ventiladores adquiridos por el MinSalud y la Unidad de Gestión de Riesgo, más 200 donados por USAID. 877 llegaron entre mayo y junio y 257 han llegado en julio”, indicó. Esto quiere decir que al final de julio “tendremos 2.971 de los 4.658 ventiladores ya adquiridos”.

¿Alerta roja?

Lo cierto es que ayer en la tarde, el Ministerio de Salud reveló que se presentaron 4.213 nuevos casos de Covid-19 en todo el país, de ellos Bogotá tuvo 1.607, la cifra más alta, quedando Atlántico con su capital Barranquilla, en segundo lugar con 812. La capital del país continúa siendo el punto con más afectación en el territorio nacional en cuanto a contagios confirmados, acumulando 39.248.

De igual manera, de los 149 decesos reportados ayer, Atlántico concentró el 47% (de ellos 46 en Barranquilla) y Bogotá, 22. Le siguieron Valle del Cauca, 13 (cuatro de éstos en Buenaventura; Bolívar, 6 (cinco en Cartagena) y Magdalena, 5 (tres en Santa Marta).

La Alcaldesa indicó anoche que tras esta dificultad “estamos estudiando las medidas que vamos a llevar al Puesto de Mando Unificado (PMU), el próximo viernes, para tomar en vista de la situación difícil que estamos atravesando y que va a ser muy dura de aquí hasta julio (sic)”.

López no puntualizó qué clase de medidas podrían ser las que planteará en ese PMU pero es claro que una de las alternativas podría ser la de volver a implementar en la ciudad una cuarentena estricta, con el fin de disminuir lo más posible el nivel de contagios y de pacientes críticos en las UCI, cuya capacidad podría ponerse por encima del 90% antes de que termine la semana.

Ya al comienzo de este mes la Alcaldesa de Bogotá había advertido la posibilidad de que la ciudad volviera a cuarentena estricta si el Gobierno no le entregaba los ventiladores prometidos desde hace varias semanas. Aunque la Casa de Nariño advirtió que no se podía vivir “eternamente encerrados”, lo cierto es que agilizó la entrega de más de 300 de estos aparatos, se comprometió con otro tanto para las próximas semanas, e incluso el Ministerio y el Fondo de Emergencias (FOME) indicaron que si hacían falta más, se proporcionarían a la ciudad.

Así las cosas, no se descarta que ante esta grave contingencia con el software de los ventiladores, la posibilidad de que la ciudad sea declarada en alerta roja es muy alta.