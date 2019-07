¿Vendrá una reforma laboral tras la pensional?

El Gobierno nacional se encuentra realizando mesas técnicas con el propósito de estructurar la reforma a las pensiones, que sería presentada entre diciembre y marzo

Actualmente, el Gobierno nacional se encuentra realizando mesas técnicas con el propósito de estructurar el proyecto de reforma pensional que sería presentado a final de este año.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, manifestó ayer que estas mesas avanzan sin prisa y abrió la puerta para que la iniciativa se presente en marzo del próximo año.

“Las mesas técnicas se han reunido. Se está preparando un resumen, porque son bastantes como lo habíamos anunciado y cuando se haga nos volveremos a reunir para establecer qué tipo de protección a la vejez es el que más le sirve al país”, dijo a Caracol Radio. “Nosotros no vamos a apresurarnos porque queremos hacer un tema de socialización también. Si se puede, lo presentamos a final de año, y, si no, se hace el año entrante, porque no vamos a desproteger a los trabajadores”, añadió.

Meses atrás, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dijo que la presentación de esta iniciativa requiere un consenso nacional articulado entre los sectores académicos, sindicatos, empresarios, Gobierno nacional y fondos de pensiones, entre otros.

Consideró que la clave será aumentar la cobertura antes de pensar en un aumento en la edad de jubilación. “En este Gobierno hay voluntad de avanzar en una reforma de protección a la vejez, creo que habrá cambios, pero ese ajuste debe ser el producto de muchas más discusiones con partidos políticos, sectores sociales, sindicatos, académicos, gremios y demás para seguir desmenuzando el diagnóstico”, dijo.

De acuerdo con Asofondos de los 48,4 millones de colombianos a la fecha tan solo 1.495.133 personas han logrado una pensión. Por su parte, el superintendente financiero Jorge Castaño reconoció que tan solo el 30% de los colombianos alcanzan los requisitos para alcanzar una jubilación y un 70% no alcanza una pensión para la vejez.

¿Qué se conoce?

El Gobierno indicó meses atrás que el proyecto tendrá cuatro inamovibles: no se aumentará la edad de jubilación, se respetarán los derechos adquiridos, se respetará la pensión sustitutiva y los subsidios que hoy van a las pensiones más altas tendrán que ir a las pensiones más bajas.

“El primer punto tiene que ver con no aumentar la edad para pensionarse porque en Colombia solamente logran la jubilación 3 millones de colombianos y realmente lo importante es incluir más personas en el sistema. En segundo inamovible es que se respetarán los derechos adquiridos, es decir todas las personas que tengan hoy unos derechos en su pensión o que las tenga como pre-pensionados, serán respetados”, explicó la Ministra. Y dijo que un sistema de reforma integral a la vejez debe incluir las condiciones de Colombia Mayor y de quienes reciben Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Una reforma ojalá para rediseñar el sistema derechos, para fortalecer la estabilidad en el trabajo, para lograr cumplir la promesa de la constitución de un trabajo en condiciones justas, ojalá. No para destruir el sistema.

Reforma laboral

En enero pasado el Gobierno señaló que no presentará este año una reforma laboral. Por lo cual, esta reforma vendría luego de la pensional.

Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señaló que hubiese sido mejor avanzar primero en la laboral que en la pensional, no obstante, entiende que por tiempos se ha avanzado más en la de las pensiones.

“Es clarísimo que la formalización del empleo es la savia de la seguridad social. El trabajo formal es el que alimenta el sistema. En materia de tiempos entiendo que se ha avanzado más en la pensional, pero lo lógico hubiese sido empezar por la laboral para buscar formalización y, por esa vía, alimentar los recursos del sistema se seguridad social. Pero bueno aquí el orden de los factores no altera el producto, luego confiemos que salga lo mejor posible”, afirmó.

Jaramillo manifestó que una reforma laboral es necesaria “para rediseñar el esquema de derechos, para fortalecer la estabilidad en el trabajo, para reestablecer los derechos por cargas, por trabajos dominicales y festivos, y para lograr un trabajo en condiciones justas”.

Contratación

La Ministra de Trabajo ha señalado en varias ocasiones la necesidad de flexibilizar la contratación para brindarles mejores condiciones a los trabajadores. “Colombia tiene que tener mayor flexibilidad en la contratación, porque con el modelo que existe actualmente se violentan los derechos de los trabajadores más pobres y lo que se requiere es que ellos tengan mejores condiciones”, dijo.

En ese sentido, recientemente manifestó la necesidad de que los trabajadores coticen por horas. “Necesitamos cotizar por horas. Todas las personas que trabajan en Colombia deben tener derecho a cotizar a salud y a pensión, hasta los que ganan menos de un salario mínimo legal vigente”, dijo recientemente durante una rueda de prensa. “El presidente Iván Duque y desde el Ministerio del Trabajo estamos dispuestos a luchar por los trabajadores más vulnerables y esto incluye el 44% de ellos que no alcanzan a devengar un salario”, añadió.

Este pronunciamiento lo hizo a propósito de las protestas de colaboradores de la plataforma Rappi por sus condiciones laborales. Sobre esto, señaló que es “un tema difícil y delicado, que tiene varias aristas. Los contratos con Rappi son independientes, y los hace el trabajador con la empresa o con la plataforma, lo que no implica por parte de ellos el pago de seguridad social y pensión, ese es el primer problema que hay, pero es legal lo que están haciendo”.

Añadió que “Colombia no ha reglamentado legalmente las plataformas digitales. Tenemos la obligación de hacerlo este año, como quedó en el artículo 205 del PND, lo que se hará con un proyecto de ley que haga curso en el Congreso y donde se incluyan todas las plataformas que ofrecen diferentes servicios”.